Здоровый ребенок - нормальный левша

Многие годы в нашей стране было принято переучивать левшей в самом раннем возрасте. О том, какие последствия для здоровья ребенка это имело, никто не думал. Сейчас положение изменилось. О проблемах леворуких детей наш корреспондент беседует с профессором, директором Института возрастной физиологии Российской академии образования Марьяной Михайловной БЕЗРУКИХ.

Если Ваш ребенок - левша. Советы родителям.

- Прежде всего мне бы хотелось, чтобы читатели усвоили: леворукость — не аномалия и не нарушение развития. Это индивидуальный вариант нормы, и ничто иное.

Каково происхождение леворукости

- Но, согласитесь, леворуким быть неудобно, он сталкивается со множеством ограничений, вплоть до выбора профессии.

- Это действительно так. Леворукий ребенок с самого рождения испытывает на себе влияние очень агрессивной праворукой среды — так называемый декстростресс.

Во многих странах давно это поняли и делают все необходимое для того, чтобы левши не чувствовали себя изгоями. К счастью, первые шаги в этом направлении делаются и в России.

В детских садах и школах перестали насильственно переучивать леворуких малышей:

учителей обязывают овладевать методиками работы с ними

издаются специальные прописи для левшей-первоклассников.

- Каково происхождение леворукости?

- Леворукие не однородная группа. Можно выделить следующие варианты леворукости:

генетически закрепленная леворукость вынужденная леворукость

Праворукий ребенок может стать левшой под влиянием обстоятельств, например:

травмы

или в результате влияния леворукой среды

при родовом стрессе.

Это может быть жесткий пресс взрослых или "ненасильственное" переучивание, когда ребенок начинает активно действовать левой рукой, подражая людям из близкого окружения.

В детских садах и школах перестали насильственно переучивать леворуких малышей

Родовой стресс обычно определяется наличием не менее чем двух неблагоприятных факторов в течении беременности и родов. Среди них:

ребенок появляется на свет с маленьким весом

роды происходят слишком быстро или слишком долго

при родовспоможении используются инструменты

асфиксия младенца и так далее.

- Какими последствиями чревато переучивание?

- Заставляя леворукого ребенка работать правой рукой, мы пытаемся изменить не только характер предпочтения руки, но и переделать его биологическую природу. А значит, рискуем вызвать серьезные нарушения здоровья ребенка. Это могут быть:

нарушения сна

головные боли

навязчивые движения

нервные тики

энурез

заикание

тяжелейшие истерические неврозы.

- Что же делать, если ребенка переучили, и у него появились симптомы этих нарушений? Опять менять руку?

- Не торопитесь это делать. Повторное переучивание может вызвать не меньший стресс.

Как это ни сложно, но родителям и учителям придется смириться не только с плохим почерком, медлительностью, повышенной утомляемостью, но и с другими проблемами. При этом необходимо сделать все, чтобы малыш не чувствовал себя ущербным.

Как распознать маленького левшу?

- Правда ли, что абсолютное большинство леворуких детей либо необычайно талантливы, либо сильно отстают в развитии?

- Мы работали с большими группами леворуких детей и пришли к выводу, что они так же неоднородны, как и праворукие дети. Есть среди них и одаренные, и дети с нормальным, соответствующим возрасту, развитием.

Встречаются и дети с явным отставанием в речевом, моторном, психическом развитии. Однако такое отставание не результат их леворукости. Скорее и леворукость, и отставание в развитии — следствие патологии головного мозга.

- Левшество касается только приоритета левой руки или оно распространяется на другие части тела?

- Довольно часто встречается и левоногость. Асимметрия ног — феномен, еще менее изученный, чем асимметрия рук.

Многие ученые склоняются к тому, что определенной зависимости между леворукостью и левоногостью не существует. Но чаще всего ведущей левой руке соответствует ведущая левая нога, и наоборот.

- Как распознать маленького левшу?

- Некоторые признаки можно уловить в самом раннем детстве:

сила, с которой ребенок сжимает кулачок одной из рук

рука, в которой он дольше держит погремушку

в какую сторону чаще бывает повернута его головка

Заставляя леворукого ребенка работать правой рукой, мы пытаемся изменить и переделать его биологическую природу

дадут основания предположить, левшой или правшой он вырастет. Но все прогнозы до 4 — 5 лет малоэффективны.

Начиная с 16 — 20 недель и до 2 лет происходит волнообразное изменение рукости. С 2 и до 4 — 5 лет руки у малыша практически равноценны и одинаково активны.

И только потом формируется стойкое предпочтение одной из рук. Однако на этом дело не заканчивается. Степень леворукости (или праворукости) продолжает нарастать до 9 — 10 лет, а возможно, и дольше.

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