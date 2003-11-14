Многие годы в нашей стране было принято переучивать левшей в самом раннем возрасте. О том, какие последствия для здоровья ребенка это имело, никто не думал. Сейчас положение изменилось. О проблемах леворуких детей наш корреспондент беседует с профессором, директором Института возрастной физиологии Российской академии образования Марьяной Михайловной БЕЗРУКИХ.
- Прежде всего мне бы хотелось, чтобы читатели усвоили: леворукость — не аномалия и не нарушение развития. Это индивидуальный вариант нормы, и ничто иное.
- Но, согласитесь, леворуким быть неудобно, он сталкивается со множеством ограничений, вплоть до выбора профессии.
- Это действительно так. Леворукий ребенок с самого рождения испытывает на себе влияние очень агрессивной праворукой среды — так называемый декстростресс.
Во многих странах давно это поняли и делают все необходимое для того, чтобы левши не чувствовали себя изгоями. К счастью, первые шаги в этом направлении делаются и в России.
В детских садах и школах перестали насильственно переучивать леворуких малышей:
- Каково происхождение леворукости?
- Леворукие не однородная группа. Можно выделить следующие варианты леворукости:
Праворукий ребенок может стать левшой под влиянием обстоятельств, например:
Это может быть жесткий пресс взрослых или "ненасильственное" переучивание, когда ребенок начинает активно действовать левой рукой, подражая людям из близкого окружения.
Родовой стресс обычно определяется наличием не менее чем двух неблагоприятных факторов в течении беременности и родов. Среди них:
- Какими последствиями чревато переучивание?
- Заставляя леворукого ребенка работать правой рукой, мы пытаемся изменить не только характер предпочтения руки, но и переделать его биологическую природу. А значит, рискуем вызвать серьезные нарушения здоровья ребенка. Это могут быть:
- Что же делать, если ребенка переучили, и у него появились симптомы этих нарушений? Опять менять руку?
- Не торопитесь это делать. Повторное переучивание может вызвать не меньший стресс.
Как это ни сложно, но родителям и учителям придется смириться не только с плохим почерком, медлительностью, повышенной утомляемостью, но и с другими проблемами. При этом необходимо сделать все, чтобы малыш не чувствовал себя ущербным.
Как распознать маленького левшу?
- Правда ли, что абсолютное большинство леворуких детей либо необычайно талантливы, либо сильно отстают в развитии?
- Мы работали с большими группами леворуких детей и пришли к выводу, что они так же неоднородны, как и праворукие дети. Есть среди них и одаренные, и дети с нормальным, соответствующим возрасту, развитием.
Встречаются и дети с явным отставанием в речевом, моторном, психическом развитии. Однако такое отставание не результат их леворукости. Скорее и леворукость, и отставание в развитии — следствие патологии головного мозга.
- Левшество касается только приоритета левой руки или оно распространяется на другие части тела?
- Довольно часто встречается и левоногость. Асимметрия ног — феномен, еще менее изученный, чем асимметрия рук.
Многие ученые склоняются к тому, что определенной зависимости между леворукостью и левоногостью не существует. Но чаще всего ведущей левой руке соответствует ведущая левая нога, и наоборот.
- Как распознать маленького левшу?
- Некоторые признаки можно уловить в самом раннем детстве:
дадут основания предположить, левшой или правшой он вырастет. Но все прогнозы до 4 — 5 лет малоэффективны.
Начиная с 16 — 20 недель и до 2 лет происходит волнообразное изменение рукости. С 2 и до 4 — 5 лет руки у малыша практически равноценны и одинаково активны.
И только потом формируется стойкое предпочтение одной из рук. Однако на этом дело не заканчивается. Степень леворукости (или праворукости) продолжает нарастать до 9 — 10 лет, а возможно, и дольше.
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