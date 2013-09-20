Мельница мифов: Левша - не синоним гения

Принято считать, что все левши — незаурядные люди. Они часто нестандартно мыслят, и у них куда больше шансов стать гениями, чем у правшей. Так ли это на самом деле? Согласно недавним исследованиям американских ученых, превосходство левшей над остальной частью человечества находится под большим вопросом и, скорее всего, сильно преувеличено.

Известно, что работа левой руки связана с правым мозговым полушарием, а правой — с левым. До недавних пор считалось, что правое полушарие отвечает за творческое, а левое — за рациональное мышление. Поэтому левши более креативны, чем правши. К тому же, в процессе речи правши задействуют только одно полушарие, а левши — оба. Известно, что многие выдающиеся личности — политики, ученые, актеры, художники, композиторы — были левшами. Среди них — Исаак Ньютон, Альберт Эйнштейн, Юлий Цезарь, Александр Македонский, Наполеон Бонапарт, Уинстон Черчилль, Билл Клинтон, Леонардо да Винчи, Пабло Пикассо, Андерсен, Моцарт, Аристотель, Ницше, Чарли Чаплин…

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Между тем, это просто теория. Процессы, происходящие в человеческом мозгу, до сих пор толком не изучены, да и разделение мозга на правое и левое полушарие нельзя считать однозначным.

Профессор генетики Дэниел Гешвинд из Университета Калифорнии решил обратиться к фактам статистики. Так, ему удалось выяснить, что левши тяготеют к определенным профессиям. Например, хотя их всего 10 процентов от общего количества населения Земли, среди преподавателей Массачусетского технологического института эта доля составляет около 25 процентов. Хотя у них имеются математические способности, им не свойственно красноречие. Так что нельзя безапелляционно утверждать, что они пользуются для речи сразу двумя полушариями. "У них действительно какие-то особые отношения с языком, но механизм этих отношений пока толком непонятен", — комментирует Гешвинд.

В свою очередь, гарвардский экономист Джош Гудман пришел к выводу, что левши зарабатывают в среднем на шесть процентов меньше правшей. Гудман связал это с тем, что у левшей часто возникают проблемы с обучением и поведением. В частности, они соображают медленнее, чем правши, и у них наблюдается недостаток когнитивных навыков.

Профессор Гудман также попытался отыскать связь между рабочей рукой и умственными способностями человека. При составлении рейтинга "самых умных" участников исследуемых групп, левши оказались ближе к концу списка, чем к началу. Таким образом, нельзя даже утверждать, что левши обладают более высоким интеллектом.

Опять же, как показывает статистика, левши в 2,5 раза реже, чем правши, получают дипломы о высшем образовании. Поэтому им чаще достаются низкоквалифицированные и низкооплачиваемые должности. Кроме того, левши гораздо реже правшей выбирают для себя творческие профессии.

Гудман обратил внимание на еще одно интересное обстоятельство. Датские специалисты недавно обнаружили, что у женщин, которые в последние три месяца беременности переживали сильные стрессы, в три раза чаще рождались "леворукие" дети. По всей вероятности, это связано с какими-то неврологическими нарушениями, возникшими еще в утробе.

Таким образом, заявил Гудман, следует выделить два существенно отличающихся друг от друга типа левшей: одни стали такими вследствие неврологической травмы, полученной до рождения, а у других "леворукость" была заложена в генах. Не так давно ученые Оксфордского университета выделили конкретный ген, делающий людей левшами. Не исключено также, что те, кто был генетически расположен к леворукости, могли родиться правшами вследствие тех же неврологических повреждений.

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Если учитывать эту разницу, то выясняется, что генетические левши зарабатывают примерно столько же, сколько правши. Что же касается "травматических" левшей, то легенда о том, что они либо становятся гениями, либо вовсе не способны к обучению, отчасти подтвердилась. Ведь и то и другое является следствием мозговой патологии, которая может привести к снижению или, напротив, аномальному росту когнитивных способностей.

Наконец, есть и те, кто родился левшой и был переучен, и те, кому пришлось переучиваться "на левую руку" вследствие травмы или болезни, полученной в процессе жизни. В общем, сначала нужно разобраться, почему именно человек стал левшой, а потом уж делать соответствующие выводы…