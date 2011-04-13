Ученые спорят: левша - неудачник или победитель?

Неужели если вы левша, то вы потенциальный руководитель? И каковы различия в деятельности головного мозга у левшей и правшей? Правда ли то, что левши в большей степени, чем правши, склонны к порокам и имеют более слабое здоровье? Интерес к левшам не ослабевает, с последними открытиями в этой области вас знакомит Pravda. Ru.

Что общего между Наполеоном и Юлием Цезарем, Бараком Обамой и Уго Чавесом? Кроме того, что они являлись или являются лидерами своих империй или государств, — ничего, скажете вы. И ошибетесь. У них есть еще одно общее свойство: все названные персоны — левши.

Ученые спорят о левшах до сих пор

Около 10 процентов землян предпочитают пользоваться преимущественно левой рукой. До сих пор ученые не пришли к единому мнению о том, почему человек делает такой выбор. Сейчас уже никто не верит в то, что данная особенность появляется у людей в результате неправильного воспитания (как полагали, например, советские психологи и педагоги).

Большинство исследователей считают, что данный феномен имеет наследственную природу, то есть леворукость изначально была свойственна ряду представителей рода человеческого и они смогли передать это свойство своим потомкам.

Другие полагают, что это случайная мутация, возникающая время от времени в человеческой популяции, которая обусловлена специфическим воздействием внешних факторов.

Первую гипотезу подтверждают исследования Криса Мак-Мануса из колледжа Лондонского университета. Он обнаружил, что количество левшей в Великобритании с начала 90-х годов (когда их активно переучивали) к 2002 году уменьшилось на 3-5 процентов. Это, по его мнению, не мутация, поскольку она проявляется в лучшем случае только в следующем поколении.

Однако сторонники мутационной гипотезы указывают на то, что у других животных преобладание левой стороны тела над правой почти всегда является результатом мутации.

Типичный пример — левозакрученные раковины брюхоногих моллюсков (у большинства видов раковина в норме закручена в правую сторону). Крупная левая клешня у многих видов "праворуких" крабов тоже результат ряда мутаций, причем в генах, контролирующих раннее развитие организма.

В левшу могут превратить внешние факторы

В то же время известно, что иногда внешние факторы способны превратить человека в левшу. Правда, ненадолго. Опыты американских исследователей показали, что левшой может стать любой правша, если на его мозг оказать точечное воздействие электромагнитным излучением (подробнее об этом читайте в статье "Все правши смогут стать левшами… на час"). Не исключено, что подобное воздействие, оказанное на зародыш в утробе матери, способно сделать его левшой, причем на всю жизнь.

Также было замечено, что процент леворуких людей необычайно высок в изолированных человеческих сообществах (например, у народов, обитающих в горах). Давно известно, что именно такие популяции и являются накопителями различных мутаций: из-за того, что их члены не скрещиваются с представителями других сообществ, рецессивные признаки могут скапливаться в больших количествах за достаточно короткое время и проявляться в фенотипе. Возможно, именно так дело обстоит и с мутацией, вызывающей леворукость.

Левша — плохо или хорошо?

В Средние века левшей беспощадно преследовали, поскольку существовало мнение, что все они одержимы дьяволом. Позднее это суеверие было заменено выводом о том, что они более предрасположены к преступлениям, алкоголизму, азартным играм и так далее. То есть что они "ненормальны". Одна из гипотез объясняла это тем, что в процессе эволюции левши отсеивались в результате большей склонности к инфекционным и психическим заболеваниям.

Эти выводы до последнего времени имели под собой научную почву. Так, например, в 2007 году группа исследователей из Оксфордского университета обнаружила генетическую вариативность в гене LRRTM1, связанную с предрасположенностью к леворукости. Известно, что этот измененный ген также характерен для людей, страдающих шизофренией, поэтому был сделан вывод о том, что левши более склонны к этому заболеванию.

Однако в прошлом году ученые опровергли этот вывод.

По словам Даниэля Гешвинда из Калифорнийского университета, "шизофрению определяет не один ген — это заболевание не только генетическое, его определяют другие параметры, например соотношение роста и веса", пишет The New York Times.

Результаты последних научных исследований также говорят о том, что правши "более праворукие", чем левши — леворукие. То есть люди, которые регулярно используют левую руку, имеют гораздо более ловкую правую, чем правши — левую. Возможно, потому, что с детства левшей невольно переучивали, говорит Дэвид П. Кэрри, один из авторов исследования, проведенного группой канадских ученых из университета Онтарио и опубликованного в журнале Cortex.

Различия в деятельности головного мозга у левшей и правшей

По его мнению, различия в деятельности головного мозга у левшей и правшей до сих пор не изучены. Известно, что левое и правое полушария мозга ответственны за разные функции. Так, например, левое отвечает за обработку информации и логику, в то время как правое более сосредоточено на эмоциях и чувствах.

А что можно сказать, например, о манере писать? Как учат еще в школе, наши полушария связаны с руками крест-накрест. Если мы пишем правой рукой, информация попадает в левое полушарие. Значит ли это, что у левшей она попадает в правое, не способное к аналитике? Вовсе нет! У левшей, оказывается, мозг имеет аналитические центры в обоих полушариях, и проекции мысли у них пересекаются, а функции полушарий поделены между собой. Поэтому не случайно, что наиболее успешными оказываются левши-политики и левши-спортсмены — они принимают "странные" и неожиданные для правшей решения, что в политической борьбе и спортивных состязаниях оказывается неоспоримым преимуществом. Это же касается, как ни странно, и переученных левшей.

Кроме того, ученые Австралийского национального университета в 2006 году обнаружили, что левши, играя в компьютерные игры, принимают решения гораздо быстрее, чем правши. Они предположили, что эта разница определяется интенсивностью связей между полушариями, которая у левшей гораздо больше. Таким образом, можно заключить, что левши — это вполне полноправная ветвь эволюции, более подверженная рискам и поэтому более малочисленная, но в ее "нормальности" нет никаких сомнений.

Амбидекстрия: некоторые пользуются обеими руками

Однако есть люди, которые пользуются с одинаковым умением обеими руками. Это так называемая амбидекстрия, но она встречается чрезвычайно редко. Британский психиатр Тим Кроу считает, что вот эта категория людей действительно представляют тупиковую ветвь эволюции, если вспомнить, что "двуправорукость" свойственна шимпанзе.

Впрочем, возможно, здесь исследователь просто перепутал причину и следствие. Нет никаких оснований полагать, что общие предки шимпанзе и человека, обитавшие на деревьях, были левшами или правшами. Для древесного существа, скорее всего, более характерна "двуправорукость", иначе ему будет сложно быстро передвигаться по веткам (не случайно все современные древесные обезьяны — амбидекстры).

После того как наши родственники-шимпанзе обособились от основной эволюционной ветви, ведущей к человеку, они не стали по-настоящему наземными обезьянами. Поэтому они не перешли к постоянному обитанию в саваннах, где мало пищи и для того, чтобы добыть ее, нужно постоянно использовать орудия труда (подробнее об этом читайте в статье "Планета обезьян может стать реальностью"). Люди же с самых ранних этапов своей эволюции были вынуждены заниматься этим весьма нелегким делом.

Однако, как показали многочисленные эксперименты антропологов, при подобном процессе функции рук различны: одна рука просто придерживает заготовку, а другая совершает ее обработку. В результате естественный отбор благоприятствовал лучшему развитию одной из верхних конечностей.

По непонятным причинам природой был выбран вариант доминирования правой руки. Однако в редких случаях отбор благоприятствовал и левшам.

Поэтому, скорее, не амбидекстрия явилась причиной того, что шимпанзе оказались в эволюционном тупике, а совсем наоборот — именно отсутствие стимулов к "орудийной деятельности" способствовало сохранению "двуправорукости" у этих обезьян. И то, что она иногда встречается у людей, возможно, следует воспринимать как весьма безобидный атавизм…