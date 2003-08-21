Справиться с угревой сыпью помогут современные лекарства и правильный образ жизни.
При угрях полезны:
Здесь без консультации врача-дерматолога не обойтись. Ведь появление угрей на лбу часто связано с неполадками в кишечнике, на висках — в желчном пузыре, на подбородке — в мочеполовых органах, на носу — с сердцем. У женщин угри — один из признаков нарушения работы половых желез. При недостатке в организме женских половых гормонов эстрогенов появляются угри на спине, груди и лице.
"Юношеские" угри докучают, когда в растущем организме происходит перестройка гормональной системы. Результат — излишне активная работа сальных желез, жирная кожа, расширенные поры и угри на лице, спине и груди. Это закономерный процесс превращения "гадкого утенка" в прекрасного белого лебедя.
Еще угри возникают при приеме лекарств, содержащих
при длительном контакте кожи со
А красные угри на лице у женщин — результат стресса. Кишечник чутко реагирует на любые переживания во время критических дней и климакса.
Необходимо полноценно питаться 3-4 раза в день, причем в одно и то же время. Не стоит мучить себя диетами. Ешьте все, но делайте это правильно.
Утро начинайте с фруктов или фруктового сока. Обязательно натощак. На завтрак — салат из свежих овощей, молочные продукты, творог, каша.
В обед — сначала фрукты. Если вы съедите фрукты на десерт, то они окажутся "запертыми", что расстроит пищеварение, и вы потеряете витамины. Затем гарнир из овощей — лука, помидоров, моркови. Немного говядины, нежирной рыбы или куриного белого мяса. Пища должна быть приготовлена на пару, запечена в фольге или отварена, но не поджарена.
Приготовленное блюдо желательно приправить лимоном, травами типа тмина и соевым или оливковым маслом.
В течение дня — побольше
Ешьте медленно, тщательно пережевывайте пищу. Пейте соки.
Вечером на ужин — фрукты и овощи, размоченные в воде отруби с медом или йогурт с одной чайной ложкой меда.
На ночь не ешьте. Для самоуспокоения выпейте стакан теплой воды с ложкой меда и соком лимона.
При лечении угрей самое главное — поддерживать кожу в чистоте. Но помните, что обычные косметические лосьоны и тоники не подойдут.
Не выдавливайте прыщи. Ранка — открытые ворота перед инфекцией, которая может спровоцировать воспаление с нагноением. А это и есть угревая сыпь.
Не запудривайте и не замазывайте угри тональным кремом. Для раздраженной кожи такие меры противопоказаны.
Угри лучше лечить специальными лекарственными комплексами. Подойдет, например, "Доктор Тайсс — АКНЕ" от угревой сыпи. Он состоит из лосьона и крема. "Лосьон от угрей Доктора Тайсса — АКНЕ" растворяет избыточный жир, проникает в поры и устраняет глубоко проникшую в кожу грязь. Разотрите небольшое количество лосьона на ладони, пока не образуется легкая пена. Нанесите ее на пораженные участки кожи. Спустя некоторое время пену тщательно смойте теплой водой и высушите кожу. После этого на пораженные участки кожи нанесите тонким слоем "Крем от угрей доктора Тайсса — АКНЕ". Для максимальной эффективности процедуру нужно повторять несколько раз в день. В результате лечения исчезают жирный блеск, черные точки и прыщи, уменьшается воспаление и раздражение.
Лекарственная линия "Доктор Тайсс — АКНЕ" от угрей не содержит красителей и отдушек, поэтому не вызывает аллергии. Не каждое лекарство совместимо с солнцем, но комплекс "Доктор Тайсс — АКНЕ" можно взять с собой на отдых и пользоваться им в точно таком же режиме, как и дома.
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"Женское здоровье"
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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