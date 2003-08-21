Что может сильно испортить настроение из-за внешности? Правильно, угри!

Справиться с угревой сыпью помогут современные лекарства и правильный образ жизни.

При угрях полезны:

Фосфор — рыба, сыр, творог и яйца.

Кальций — молочнокислые продукты, фрукты, овощи.

Хром — говяжья печень, соя, фасоль, горох.

Калий — изюм, капуста, чернослив, урюк.

Витамины В — овощи, дрожжи, кукурузная мука.

Витамин С — лимоны, квашеная капуста, черная смородина, шиповник.

Ограничение потребления жирной, соленой, кислой пищи, картофеля.

Исключение остры и сладких блюд.

Первый шаг к устранению угрей — выяснение причины заболевания

Здесь без консультации врача-дерматолога не обойтись. Ведь появление угрей на лбу часто связано с неполадками в кишечнике, на висках — в желчном пузыре, на подбородке — в мочеполовых органах, на носу — с сердцем. У женщин угри — один из признаков нарушения работы половых желез. При недостатке в организме женских половых гормонов эстрогенов появляются угри на спине, груди и лице.

"Юношеские" угри докучают, когда в растущем организме происходит перестройка гормональной системы. Результат — излишне активная работа сальных желез, жирная кожа, расширенные поры и угри на лице, спине и груди. Это закономерный процесс превращения "гадкого утенка" в прекрасного белого лебедя.

Еще угри возникают при приеме лекарств, содержащих

йод,

бром,

гормоны,

при длительном контакте кожи со

смолой,

дегтем,

нефтью,

соединениями хлора.

А красные угри на лице у женщин — результат стресса. Кишечник чутко реагирует на любые переживания во время критических дней и климакса.

Второй шаг к избавлению от угрей — правильное питание

Необходимо полноценно питаться 3-4 раза в день, причем в одно и то же время. Не стоит мучить себя диетами. Ешьте все, но делайте это правильно.

Утро начинайте с фруктов или фруктового сока. Обязательно натощак. На завтрак — салат из свежих овощей, молочные продукты, творог, каша.

В обед — сначала фрукты. Если вы съедите фрукты на десерт, то они окажутся "запертыми", что расстроит пищеварение, и вы потеряете витамины. Затем гарнир из овощей — лука, помидоров, моркови. Немного говядины, нежирной рыбы или куриного белого мяса. Пища должна быть приготовлена на пару, запечена в фольге или отварена, но не поджарена.

Приготовленное блюдо желательно приправить лимоном, травами типа тмина и соевым или оливковым маслом.

В течение дня — побольше

яблок,

изюма,

инжира,

кураги,

груш,

моркови,

фруктовых и овощных салатов.

Ешьте медленно, тщательно пережевывайте пищу. Пейте соки.

Вечером на ужин — фрукты и овощи, размоченные в воде отруби с медом или йогурт с одной чайной ложкой меда.

На ночь не ешьте. Для самоуспокоения выпейте стакан теплой воды с ложкой меда и соком лимона.

Третий шаг, чтобы избавиться от угрей — гигиена

При лечении угрей самое главное — поддерживать кожу в чистоте. Но помните, что обычные косметические лосьоны и тоники не подойдут.

Угри

Не выдавливайте прыщи. Ранка — открытые ворота перед инфекцией, которая может спровоцировать воспаление с нагноением. А это и есть угревая сыпь.

Не запудривайте и не замазывайте угри тональным кремом. Для раздраженной кожи такие меры противопоказаны.

Четвертый шаг — лечение угрей лекарствами

Угри лучше лечить специальными лекарственными комплексами. Подойдет, например, "Доктор Тайсс — АКНЕ" от угревой сыпи. Он состоит из лосьона и крема. "Лосьон от угрей Доктора Тайсса — АКНЕ" растворяет избыточный жир, проникает в поры и устраняет глубоко проникшую в кожу грязь. Разотрите небольшое количество лосьона на ладони, пока не образуется легкая пена. Нанесите ее на пораженные участки кожи. Спустя некоторое время пену тщательно смойте теплой водой и высушите кожу. После этого на пораженные участки кожи нанесите тонким слоем "Крем от угрей доктора Тайсса — АКНЕ". Для максимальной эффективности процедуру нужно повторять несколько раз в день. В результате лечения исчезают жирный блеск, черные точки и прыщи, уменьшается воспаление и раздражение.

Лекарственная линия "Доктор Тайсс — АКНЕ" от угрей не содержит красителей и отдушек, поэтому не вызывает аллергии. Не каждое лекарство совместимо с солнцем, но комплекс "Доктор Тайсс — АКНЕ" можно взять с собой на отдых и пользоваться им в точно таком же режиме, как и дома.

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"Женское здоровье"

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