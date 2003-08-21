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Автор Петр Дерябин

Что может сильно испортить настроение из-за внешности? Правильно, угри!

Здоровье » Красота » Дерматология

Справиться с угревой сыпью помогут современные лекарства и правильный образ жизни.

Что может сильно испортить настроение из-за внешности? Правильно, угри!

При угрях полезны:

  • Фосфор — рыба, сыр, творог и яйца.
  • Кальций — молочнокислые продукты, фрукты, овощи.
  • Хром — говяжья печень, соя, фасоль, горох.
  • Калий — изюм, капуста, чернослив, урюк.
  • Витамины В — овощи, дрожжи, кукурузная мука.
  • Витамин С — лимоны, квашеная капуста, черная смородина, шиповник.
  • Ограничение потребления жирной, соленой, кислой пищи, картофеля.
  • Исключение остры и сладких блюд.

Первый шаг к устранению угрей — выяснение причины заболевания

Здесь без консультации врача-дерматолога не обойтись. Ведь появление угрей на лбу часто связано с неполадками в кишечнике, на висках — в желчном пузыре, на подбородке — в мочеполовых органах, на носу — с сердцем. У женщин угри — один из признаков нарушения работы половых желез. При недостатке в организме женских половых гормонов эстрогенов появляются угри на спине, груди и лице.

Акнé (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет) или угри́ — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее в ситуации, когда мертвые клетки кожи и кожное сало забивают волосяной фолликул. (Википедия)

"Юношеские" угри докучают, когда в растущем организме происходит перестройка гормональной системы. Результат — излишне активная работа сальных желез, жирная кожа, расширенные поры и угри на лице, спине и груди. Это закономерный процесс превращения "гадкого утенка" в прекрасного белого лебедя.

Еще угри возникают при приеме лекарств, содержащих

  • йод,
  • бром,
  • гормоны,

при длительном контакте кожи со

  • смолой,
  • дегтем,
  • нефтью,
  • соединениями хлора.

А красные угри на лице у женщин — результат стресса. Кишечник чутко реагирует на любые переживания во время критических дней и климакса.

Второй шаг к избавлению от угрей — правильное питание

Необходимо полноценно питаться 3-4 раза в день, причем в одно и то же время. Не стоит мучить себя диетами. Ешьте все, но делайте это правильно.

Утро начинайте с фруктов или фруктового сока. Обязательно натощак. На завтрак — салат из свежих овощей, молочные продукты, творог, каша.

В обед — сначала фрукты. Если вы съедите фрукты на десерт, то они окажутся "запертыми", что расстроит пищеварение, и вы потеряете витамины. Затем гарнир из овощей — лука, помидоров, моркови. Немного говядины, нежирной рыбы или куриного белого мяса. Пища должна быть приготовлена на пару, запечена в фольге или отварена, но не поджарена.

Приготовленное блюдо желательно приправить лимоном, травами типа тмина и соевым или оливковым маслом.

В течение дня — побольше

  • яблок,
  • изюма,
  • инжира,
  • кураги,
  • груш,
  • моркови,
  • фруктовых и овощных салатов.

Ешьте медленно, тщательно пережевывайте пищу. Пейте соки.

Вечером на ужин — фрукты и овощи, размоченные в воде отруби с медом или йогурт с одной чайной ложкой меда.

На ночь не ешьте. Для самоуспокоения выпейте стакан теплой воды с ложкой меда и соком лимона.

Третий шаг, чтобы избавиться от угрей — гигиена

При лечении угрей самое главное — поддерживать кожу в чистоте. Но помните, что обычные косметические лосьоны и тоники не подойдут.

Угри
Угри

Не выдавливайте прыщи. Ранка — открытые ворота перед инфекцией, которая может спровоцировать воспаление с нагноением. А это и есть угревая сыпь.

Не запудривайте и не замазывайте угри тональным кремом. Для раздраженной кожи такие меры противопоказаны.

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Как избавиться от прыщей. Лечим причину
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Балюра, Татьяна Ларина, Ирина Воротникова

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