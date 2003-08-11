Усталые ноги. Как быстро восстановить силы?

Многие женщины жалуются на усталость ног. Что же делать, если к вечеру они сильно ноют, а икры буквально сводит? Можно ли справиться с этим ежевечерним дискомфортом? Такой вопрос мы задали врачу-консультанту Московского гомеопатического центра Ирине Виленовне НИКОНОВОЙ.

Причины усталости ног

Существует несколько причин, вызывающих усталость ног: самые распространенные:

больные вены

плоскостопие

избыточный вес,

перенапряжение ножных мышц.

Многие женщины, у которых устают к концу дня ноги, проводят большую часть дня стоя. Это люди тех профессий, кого ноги "кормят". Те женщины, кто должен проводить на работе 7-8 часов стоя:

официанты

продавцы

парикмахеры

курьеры

учителя.

Наш разговор — не о причинах, а о том, как помочь себе вечером после рабочего дня избавиться от ощущения усталости икроножных мышц.

Как снять усталость в ногах

Прежде всего убедитесь, что у вас нет варикозного расширения вен, которое может быть излечимо на начальной стадии или устранено оперативным путем при запущенной форме. Но советы при варикозном расширении вен в каждом конкретном случае может дать только специалист:

врач-ортопед

или хирург.

Вернувшись домой после рабочего дня с усталыми ногами, вы должны помочь себе избавиться от этого мучительного ощущения. Предлагаю вам несколько советов, выполнение которых не потребует более 20 -30 минут и принесет заметное облегчение:

Разуйтесь, освободите ноги от колготок или чулок.

Примите удобное горизонтальное положение, подняв ноги и оперевшись ими о стену под максимально большим углом. Этот десятиминутный отдых вызовет отток крови.

В результате усталость в ногах частично пройдет и вы почувствуете прилив бодрости и сил.

Многие женщины, у которых устают к концу дня ноги, проводят большую часть дня стоя

Следующая процедура — ножные контрастные ванны — займет у вас тоже не более десяти минут. Приготовьте два тазика: с горячей (температура 38-40оС) и холодной водой (28-30оС). Опустите ноги в горячую воду на 1,5-2 минуты, потом — в холодную — на 15-20 секунд. Повторите эту процедуру 3-4 раза.

Затем насухо вытрите ноги хлопчатобумажным полотенцем и оденьте мягкие носки. Хорошо снимает усталость ног теплая травяная ванна. Например, хвойная. 15 мг хвойного экстракта и две столовые ложки морской или океанической соли добавить в глубокий тазик с водой (температура 38-40оС). Опустить ноги на 5-10 минут.

Может быть, вам больше понравится одна из травяных ванн:

шалфейная

лавандовая

ромашковая

или из травы-сушеницы.

Готовятся они следующим образом: 2 ст. ложки воды залить 1 л крутого кипятка, настоять не менее тридцати минут, процедить и добавить к теплой воде. Настаивать травы можно утром, а принять ванну вечером. Раствор можно несколько дней хранить в холодильнике в стеклянной банке, плотно закрытой полиэтиленовой крышкой.

Иначе готовится освежающая ванна из корней аира. 2 ст. ложки корня залить 1 л холодной воды и довести до кипения на медленном огне. Не отстаивая, процедить. Настой готов. Он тоже хранится в холодильнике, не теряя своих лечебных свойств.

После ванны разотрите подошвы грубой тканью или сухой "колючей" мочалкой. Можно помассировать ноги следующим образом: смочите руки:

растительным маслом

или лосьоном

и сильными движениями потрите ноги с обеих сторон, продвигаясь вверх от лодыжки к колену, затем вниз — легкими постукиваниями пальцев.

Снимают напряжение в ногах следующие упражнения: приподнимитесь на носках так, чтобы пятки ног оторвались от пола на 1 см, и резко опустите пятки на пол. После 20 таких "сотрясений" сделайте перерыв на 10 секунд и повторите упражнение. Рационально выполнять упражнение три раза.

Сидя на стуле поднимите ноги и сделайте круговые движения ступнями. Повторите 10 — 15 раз. Это улучшит циркуляцию крови, и ногам станет полегче.

Хорошо "оттягивает" усталость в ногах растирание икроножных мышц гомеопатической мазью "Арника".

Не забывайте ежедневно заботиться о своих ногах — и усталость отступит

Не лишняя вещь в доме — массажеры для подошв ног, которые продаются в спортивных магазинах. Только не забудьте внимательно ознакомиться с инструкцией, так как каждый массажер имеет свои особенности и рекомендованный режим применения.

И последнее: при частой усталости в ногах носите чулки или носки из естественного волокна:

хлопка

льна

шерсти

шелка.

Постарайтесь отказаться от нейлона и капрона. Следите, чтобы с изнанки не было грубого шва. Носите только мягкую, удобную и просторную обувь из натуральной кожи или качественного заменителя. Забудьте о:

вьетнамках

сандалиях

ремешками стягивающих ступню, узких туфлях и высоких каблуках. Не забывайте ежедневно заботиться о своих ногах — и усталость отступит.

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