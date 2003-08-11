Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Петр Дерябин

Усталые ноги. Как быстро восстановить силы?

Здоровье » Здоровье и профилактика » Флебология

Многие женщины жалуются на усталость ног. Что же делать, если к вечеру они сильно ноют, а икры буквально сводит? Можно ли справиться с этим ежевечерним дискомфортом? Такой вопрос мы задали врачу-консультанту Московского гомеопатического центра Ирине Виленовне НИКОНОВОЙ.

Усталые ноги. Как быстро восстановить силы?

Причины усталости ног

Существует несколько причин, вызывающих усталость ног: самые распространенные:

  • больные вены
  • плоскостопие
  • избыточный вес,
  • перенапряжение ножных мышц.

Многие женщины, у которых устают к концу дня ноги, проводят большую часть дня стоя. Это люди тех профессий, кого ноги "кормят". Те женщины, кто должен проводить на работе 7-8 часов стоя:

  • официанты
  • продавцы
  • парикмахеры
  • курьеры
  • учителя.

Наш разговор — не о причинах, а о том, как помочь себе вечером после рабочего дня избавиться от ощущения усталости икроножных мышц.

Как снять усталость в ногах

Прежде всего убедитесь, что у вас нет варикозного расширения вен, которое может быть излечимо на начальной стадии или устранено оперативным путем при запущенной форме. Но советы при варикозном расширении вен в каждом конкретном случае может дать только специалист:

  • врач-ортопед
  • или хирург.

Вернувшись домой после рабочего дня с усталыми ногами, вы должны помочь себе избавиться от этого мучительного ощущения. Предлагаю вам несколько советов, выполнение которых не потребует более 20 -30 минут и принесет заметное облегчение:

  • Разуйтесь, освободите ноги от колготок или чулок.
  • Примите удобное горизонтальное положение, подняв ноги и оперевшись ими о стену под максимально большим углом. Этот десятиминутный отдых вызовет отток крови.
  • В результате усталость в ногах частично пройдет и вы почувствуете прилив бодрости и сил.
Усталые ноги. Как быстро восстановить силы?. красивые ноги
Многие женщины, у которых устают к концу дня ноги, проводят большую часть дня стоя

Следующая процедура — ножные контрастные ванны — займет у вас тоже не более десяти минут. Приготовьте два тазика: с горячей (температура 38-40оС) и холодной водой (28-30оС). Опустите ноги в горячую воду на 1,5-2 минуты, потом — в холодную — на 15-20 секунд. Повторите эту процедуру 3-4 раза.

Затем насухо вытрите ноги хлопчатобумажным полотенцем и оденьте мягкие носки. Хорошо снимает усталость ног теплая травяная ванна. Например, хвойная. 15 мг хвойного экстракта и две столовые ложки морской или океанической соли добавить в глубокий тазик с водой (температура 38-40оС). Опустить ноги на 5-10 минут.

Может быть, вам больше понравится одна из травяных ванн:

  • шалфейная
  • лавандовая
  • ромашковая
  • или из травы-сушеницы.

Готовятся они следующим образом: 2 ст. ложки воды залить 1 л крутого кипятка, настоять не менее тридцати минут, процедить и добавить к теплой воде. Настаивать травы можно утром, а принять ванну вечером. Раствор можно несколько дней хранить в холодильнике в стеклянной банке, плотно закрытой полиэтиленовой крышкой.

Иначе готовится освежающая ванна из корней аира. 2 ст. ложки корня залить 1 л холодной воды и довести до кипения на медленном огне. Не отстаивая, процедить. Настой готов. Он тоже хранится в холодильнике, не теряя своих лечебных свойств.

После ванны разотрите подошвы грубой тканью или сухой "колючей" мочалкой. Можно помассировать ноги следующим образом: смочите руки:

  • растительным маслом
  • или лосьоном

и сильными движениями потрите ноги с обеих сторон, продвигаясь вверх от лодыжки к колену, затем вниз — легкими постукиваниями пальцев.

Снимают напряжение в ногах следующие упражнения: приподнимитесь на носках так, чтобы пятки ног оторвались от пола на 1 см, и резко опустите пятки на пол. После 20 таких "сотрясений" сделайте перерыв на 10 секунд и повторите упражнение. Рационально выполнять упражнение три раза.

Сидя на стуле поднимите ноги и сделайте круговые движения ступнями. Повторите 10 — 15 раз. Это улучшит циркуляцию крови, и ногам станет полегче.

Хорошо "оттягивает" усталость в ногах растирание икроножных мышц гомеопатической мазью "Арника".

Усталые ноги. Как быстро восстановить силы?. тромбоз вен
Не забывайте ежедневно заботиться о своих ногах — и усталость отступит

Не лишняя вещь в доме — массажеры для подошв ног, которые продаются в спортивных магазинах. Только не забудьте внимательно ознакомиться с инструкцией, так как каждый массажер имеет свои особенности и рекомендованный режим применения.

И последнее: при частой усталости в ногах носите чулки или носки из естественного волокна:

  • хлопка
  • льна
  • шерсти
  • шелка.

Постарайтесь отказаться от нейлона и капрона. Следите, чтобы с изнанки не было грубого шва. Носите только мягкую, удобную и просторную обувь из натуральной кожи или качественного заменителя. Забудьте о:

  • вьетнамках
  • сандалиях

ремешками стягивающих ступню, узких туфлях и высоких каблуках. Не забывайте ежедневно заботиться о своих ногах — и усталость отступит.

Читайте также:

Профилактика варикоза вен на ногах

Современные методы лечения варикоза

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Тяжесть в ногах: причины и лечение
Куратор: Елена Андреева
Темы вены мазь шалфей ромашка лаванда варикоз отеки ног корни аира плоскостопие усталость ног избыточный вес трава-сушеница ножные контрастные ванны
Новости
Еврочиновник из "чёрного списка" собрался в Россию из-за Навального
Захарова оценила экономический ущерб от западных санкций
Россия теряет свой форпост в Средней Азии
Вильфанд: в мае погода изменчива, как "сердце красавицы"
Правительство временно запретило вывоз гречихи из России
Как обеспечить безопасность детей на отдыхе, рассказала эксперт
Из-за пандемии COVID-19 Филипп Киркоров потерял 160 млн рублей
В Тюменской области ветерану подарили засохший пряник
Китайская ракета весом в 21 тонну неконтролируемо падает на Землю
Минздрав предложил прививать от коронавируса перед выпиской из больниц
Последние материалы
Михаил Черемных: используем педагогику от реджио- до мыследеятельностной
Усталые ноги. Как быстро восстановить силы?
Захарова оценила экономический ущерб от западных санкций
После провалившегося заговора легче Белоруссии не станет
Что такое синдром Аарскога
Военный обозреватель: “Суперджет-100” послужил “летающей лабораторией”
Россия теряет свой форпост в Средней Азии
Опасные ритуалы прощания с покойниками
Что полезней – баня, ванная или душ?
Болезни ушей: рекомендации специалиста
Популярное
Профилактика
Болезни ушей: рекомендации специалиста

Ухаживать за ушами не так просто, как можно подумать. Мыть уши с мылом надо каждое утро. Иначе в слуховом проходе начнет скапливаться сера и обязательно поселятся какие-нибудь зловредные микробы

Болезни ушей: рекомендации специалиста
Настоящий дар природы: трава от полусотни недугов
Здоровье и профилактика
Настоящий дар природы: трава от полусотни недугов
Общество
Опасные ритуалы прощания с покойниками
Здоровье
Что такое синдром Аарскога
Любовь Степушова Потявкаем вместе: Польша собрала "шакалов Шерхана" Любовь Степушова Василий Амирджанов Первомай отмечают здравицами и стачкой ассенизаторов Василий Амирджанов Светлана Суворова (Бобырь) Какие опасности подстерегают охотника за бабочками Светлана Суворова (Бобырь)
Профилактика
Капустные компрессы против инфекций
Фитнесс
Измени себя: приседания вместо бега
Как выглядят "подозрительные" родинки
Здоровье и профилактика
Как выглядят "подозрительные" родинки
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников