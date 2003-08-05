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В ногах правды нет: избавляемся от варикоза и отеков ног после беременности

Здоровье » Здоровье и профилактика » Флебология

Неминуемо ли после беременности женщина обречена на варикозное расширение вен? Этот вопрос мы задали сосудистому хирургу, профессору Игорю Ивановичу ЗАТЕВАХИНУ.

Средства против отеков ног, проверенные не одним поколением

Причины возникновения варикоза вен

Варикозное расширение вен — это болезнь тех, кто в связи с особенностями рода своей деятельности большую часть времени вынужден проводить на ногах:

  • парикмахеров
  • продавцов
  • учителей
  • хирургов.

А кроме того, штангистов и беременных женщин. Если говорить о будущих мамах, то здесь все просто и понятно. Плод растет в матке, она:

  • увеличивается
  • изменяет внутрибрюшное давление в полости малого таза
  • ухудшает кровообращение в нижних конечностях

возникает так называемая венозная гипертензия. В организме существует система клапанов, которая обеспечивает движение крови из поверхностных тканей в глубь организма и от периферии в сторону сердца. Не будь этого механизма, вся кровь стекала бы в нижние конечности и там оставалась.

При венозной гипертензии давление в сосудах увеличивается. Клапаны пытаются его удержать, однако в какой-то момент их усилия становятся недостаточными — створки клапанов не смыкаются. Кровь в сосудах застаивается, их стенки испытывают избыточное давление, чрезмерно растягиваются.

Польза компрессионного трикотажа

Очень важно в такой период искусственно удержать вены и клапаны в их естественном положении, а сделать это можно только с помощью наружной компрессии. Еще недавно для этой цели в наших аптеках можно было купить не очень приглядные эластичные бинты, но теперь в продаже появились весьма элегантные компрессионные:

  • чулки
  • колготы
  • гольфы

предназначенные специально для беременных женщин. В тех случаях, когда венозной гипертензии своевременно не придается должного значения, болезнь может перейти в тромбоз глубокой системы:

  • повышение давления
  • гормональная перестройка
  • сдвиги в свертывающей системе

приводят к возникновению тромбов. Очень часто этот процесс проходит незамеченным — до тех пор, пока тромб не отрывается и не вызывает закупорку легочной артерии, и это приводит к трагическому исходу.

Отеки на ногах. Что делать с ними после беременности?. компрессионные колготы
Очень важно удержать вены и клапаны в их естественном положении, а сделать это можно только с помощью наружной компрессии

В лучшем случае тромб, постепенно двигаясь вдоль сосуда, деформирует клапаны, и восстановить их с помощью каких-либо лекарств практически невозможно. И тогда начинается длительная болезнь, лечить которую пытаются:

  • пластическими операциями
  • пересадками клапанов.

Однако не исключена возможность, что болезнь разовьется вторично, потому что стенки сосудов нездоровы и весьма слабы.

Причины появления отеков ног

Какие-либо советы я могу дать не тем, кто уже страдает от этой болезни, а тем, кто еще может ее избежать. Первый признак ее приближения — и у беременных женщин, и вообще у тех, кто к этому недугу предрасположен, — это появление отеков на ногах.

Страдает прежде всего лодыжка — женщины замечают, что недавно еще удобные туфли стали им как бы немного тесноваты. В этом случае не надо надеяться на "авось" или заниматься самолечением, а необходимо немедленно показаться врачу. Здесь есть еще одна тонкость. Отеки на ногах очень часто бывают связаны с почечной патологией, и это особенно характерно для беременных женщин.

Увеличенная матка:

  • сдавливает мочеточники
  • нарушается отток мочи
  • в дело вступают инфекции, возникают пиелонефриты

и тогда уже лечением занимаются совсем другие специалисты. Если же врач приходит к выводу, что все дело в начинающейся венозной недостаточности, то остановить развитие болезни не так уж сложно. Есть еще один неприятный ранний признак болезни — появление на поверхности кожи так называемых "паучков". По сути, это тоже венозная гипертензия, но не крупных, а мелких, внутрикожных сосудов. И в этом случае помощь на первых порах тоже может быть одна — компрессия с помощью:

  • бинтов
  • специальных колготок.

Очень важно при этом соблюдать определенный двигательный режим.

Будь вы беременная женщина или пышущий здоровьем спортсмен-тяжелоатлет, но если появились на коже ног "паучки" или "звездочки", вам нужно как можно больше ходить и как можно меньше стоять.

Выполняя работу, при которой вам нужно постоянно находиться на ногах, старайтесь:

  • постоянно переступать с ноги на ногу
  • "гарцевать"
  • приплясывать

но ни в коем случае не допускайте статического положения нижних конечностей.

Если ваша работа сидячая, то приобретите скамеечку, чтобы ноги занимали более возвышенное положение, а если будет такая возможность, не постесняйтесь положить их "по-американски" на стол. Главное для вас — использовать любую возможность для лучшего оттока из них крови.

Садиться, положив ногу на ногу, я вам очень не рекомендую. А что же делать, если болезнь упущена и процесс пошел дальше? Я бы не советовал в подобных случаях никакой:

  • медикаментозной терапии
  • и оперативных вмешательств

которыми манят потенциальных клиентов коммерсанты от медицины.

Как избавиться от отеков ног?. отеки ног
Если ваша работа сидячая, то приобретите скамеечку, чтобы ноги занимали более возвышенное положение

Огромное множество людей с варикозной болезнью, пользуясь лишь компрессией, ходят по земле и живут, сколько им положено от Господа Бога.

Появляются в газетах объявления, что якобы варикозное расширение вен вылечивается травами, но за сорок лет медицинской практики я не видел ни одной больной, которой бы такое лечение помогло. Если стенки сосуда ослабли, створки клапанов разомкнулись и не удерживают давление крови — они уже не сомкнутся никогда, как их ни стимулируй.

При необходимости мы достаточно смело оперируем, удаляем неработающие сосуды. Дело в том, что в норме 17 процентов крови течет в поверхностных слоях, а 83 процента — в глубоких, и на всех уровнях она из поверхностных слоев сбрасывается в глубокие. Там есть мощные мышечные каркасы, которые, как помпы, качают кровь в сторону сердца. И отсутствие поверхностного сосуда для конечности зачастую мало что значит. И в заключение мне хочется дать беременным женщинам самый главный совет. Если у вас:

  • начали отекать лодыжки
  • или на коже ног появились "паучки"

в ногах появляется чувство расширения, усталости, то не верьте тем, кто вам говорит, что, мол, родишь — и все пройдет. Пройдет лишь в том случае, если вы, не теряя времени, обратитесь к специалистам по сосудистой хирургии.

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Темы лодыжки варикоз вен беременность отеки на ногах венозная гипертензия сосудистые звездочки
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