Неминуемо ли после беременности женщина обречена на варикозное расширение вен? Этот вопрос мы задали сосудистому хирургу, профессору Игорю Ивановичу ЗАТЕВАХИНУ.
Варикозное расширение вен — это болезнь тех, кто в связи с особенностями рода своей деятельности большую часть времени вынужден проводить на ногах:
А кроме того, штангистов и беременных женщин. Если говорить о будущих мамах, то здесь все просто и понятно. Плод растет в матке, она:
возникает так называемая венозная гипертензия. В организме существует система клапанов, которая обеспечивает движение крови из поверхностных тканей в глубь организма и от периферии в сторону сердца. Не будь этого механизма, вся кровь стекала бы в нижние конечности и там оставалась.
При венозной гипертензии давление в сосудах увеличивается. Клапаны пытаются его удержать, однако в какой-то момент их усилия становятся недостаточными — створки клапанов не смыкаются. Кровь в сосудах застаивается, их стенки испытывают избыточное давление, чрезмерно растягиваются.
Очень важно в такой период искусственно удержать вены и клапаны в их естественном положении, а сделать это можно только с помощью наружной компрессии. Еще недавно для этой цели в наших аптеках можно было купить не очень приглядные эластичные бинты, но теперь в продаже появились весьма элегантные компрессионные:
предназначенные специально для беременных женщин. В тех случаях, когда венозной гипертензии своевременно не придается должного значения, болезнь может перейти в тромбоз глубокой системы:
приводят к возникновению тромбов. Очень часто этот процесс проходит незамеченным — до тех пор, пока тромб не отрывается и не вызывает закупорку легочной артерии, и это приводит к трагическому исходу.
В лучшем случае тромб, постепенно двигаясь вдоль сосуда, деформирует клапаны, и восстановить их с помощью каких-либо лекарств практически невозможно. И тогда начинается длительная болезнь, лечить которую пытаются:
Однако не исключена возможность, что болезнь разовьется вторично, потому что стенки сосудов нездоровы и весьма слабы.
Какие-либо советы я могу дать не тем, кто уже страдает от этой болезни, а тем, кто еще может ее избежать. Первый признак ее приближения — и у беременных женщин, и вообще у тех, кто к этому недугу предрасположен, — это появление отеков на ногах.
Страдает прежде всего лодыжка — женщины замечают, что недавно еще удобные туфли стали им как бы немного тесноваты. В этом случае не надо надеяться на "авось" или заниматься самолечением, а необходимо немедленно показаться врачу. Здесь есть еще одна тонкость. Отеки на ногах очень часто бывают связаны с почечной патологией, и это особенно характерно для беременных женщин.
Увеличенная матка:
и тогда уже лечением занимаются совсем другие специалисты. Если же врач приходит к выводу, что все дело в начинающейся венозной недостаточности, то остановить развитие болезни не так уж сложно. Есть еще один неприятный ранний признак болезни — появление на поверхности кожи так называемых "паучков". По сути, это тоже венозная гипертензия, но не крупных, а мелких, внутрикожных сосудов. И в этом случае помощь на первых порах тоже может быть одна — компрессия с помощью:
Очень важно при этом соблюдать определенный двигательный режим.
Будь вы беременная женщина или пышущий здоровьем спортсмен-тяжелоатлет, но если появились на коже ног "паучки" или "звездочки", вам нужно как можно больше ходить и как можно меньше стоять.
Выполняя работу, при которой вам нужно постоянно находиться на ногах, старайтесь:
но ни в коем случае не допускайте статического положения нижних конечностей.
Если ваша работа сидячая, то приобретите скамеечку, чтобы ноги занимали более возвышенное положение, а если будет такая возможность, не постесняйтесь положить их "по-американски" на стол. Главное для вас — использовать любую возможность для лучшего оттока из них крови.
Садиться, положив ногу на ногу, я вам очень не рекомендую. А что же делать, если болезнь упущена и процесс пошел дальше? Я бы не советовал в подобных случаях никакой:
которыми манят потенциальных клиентов коммерсанты от медицины.
Огромное множество людей с варикозной болезнью, пользуясь лишь компрессией, ходят по земле и живут, сколько им положено от Господа Бога.
Появляются в газетах объявления, что якобы варикозное расширение вен вылечивается травами, но за сорок лет медицинской практики я не видел ни одной больной, которой бы такое лечение помогло. Если стенки сосуда ослабли, створки клапанов разомкнулись и не удерживают давление крови — они уже не сомкнутся никогда, как их ни стимулируй.
При необходимости мы достаточно смело оперируем, удаляем неработающие сосуды. Дело в том, что в норме 17 процентов крови течет в поверхностных слоях, а 83 процента — в глубоких, и на всех уровнях она из поверхностных слоев сбрасывается в глубокие. Там есть мощные мышечные каркасы, которые, как помпы, качают кровь в сторону сердца. И отсутствие поверхностного сосуда для конечности зачастую мало что значит. И в заключение мне хочется дать беременным женщинам самый главный совет. Если у вас:
в ногах появляется чувство расширения, усталости, то не верьте тем, кто вам говорит, что, мол, родишь — и все пройдет. Пройдет лишь в том случае, если вы, не теряя времени, обратитесь к специалистам по сосудистой хирургии.
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