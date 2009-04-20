Ни один человек не может сказать о сельдерее плохого слова. Ведь это растение — редкая находка для тех, кто заботится о своем:
Сельдерей богат:
Он также входит в состав большинства диет для похудения, поскольку улучшает обмен веществ и препятствует отложению жира.
Но многие, почему-то закрывают глаза на бесчисленные достоинства сельдерея, и все же его чуточку недолюбливают. Может быть этому виной сильный специфический аромат, обусловленный содержащимся в растении эфирным маслом? Или просто неумение его хорошо готовить?
Во всем этом есть какая-то историческую несправедливость. Ведь полезные свойства сельдерея не поддаются исчислению. Назовем хотя бы некоторые из них: сельдерей, оказывается, способен замедлять процессы старения. Уникальный набор содержащихся в нем белков, витаминов, кислот и минералов обеспечивает стабильность клеток организма.
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Зелень сельдерея используется для лечения нервных расстройств, возникающих в результате переутомления. Эфирное масло, находящееся в его корнях и стеблях, стимулирует секрецию желудочного сока. Его включают в меню больных сахарным диабетом.
Сельдерей является одной из основных приправ, успешно применяемых при диетах в бессолевых блюдах, так как содержит большое количество натрия и калия.
Сельдерей бывает трех видов:
Корневой сельдерей выращивают ради толстых округлых корнеплодов, напоминающий по форме большое яблоко, но съедобны и пряные мелкорассеченые листья. Его белоснежная мякоть имеет приятный аромат, напоминающий запах петрушки.
В 100 г чистого, готового для использования сельдерейного клубня содержится 320 мг калия, 9 мг магния, 68 мг кальция, 0,15 мг марганца, 0,53 мг железа, 0,31 мг цинка, 80 мг фосфора и натрий.
Если вы собираетесь подвергнуть корнеплод термической обработке, имейте в виду — чем больше он измельчен, тем больше аромата выделит. Для сохранения витаминов в корне сельдерея при варке его следует:
Оставшаяся при этом жидкость может использоваться для приготовления соусов и супов, так как она богата питательными веществами. Припускание в собственном соку вместо жарки сохранит полезные вещества корня сельдерея. А из тушеного корня можно сделать витаминное пюре.
Черешковый сорт еще называют салатным. Он отличается разросшимися мясистыми стеблями толщиной 3-4 см (корнеплода не образует).
Один тонкий черенок сельдерея содержит 6-7 процентов от суточной дозы витаминов А и С и большое количество витаминов В1, В2, К и PP.
Богат сельдерей и другими полезными веществами:
Благодаря тому, что полезные вещества в составе сельдерея идеально сбалансированы и легко усваиваются, сельдерей оказывает на организм сильное очищающее, омолаживающее и общеукрепляющее действие.
Листовой сельдерей выращивают ради пышной зелени. Внешне он напоминает петрушку, но более пряный. У него нет:
но зато листья богаты:
Их используют в свежем, сушеном или засоленном виде.
Семена используют как пряность для приготовления сельдерейной соли. Их перетирают в порошок и смешивают с равным количеством соли, а потом добавляют в блюда. Семена богаты эфирными маслами (до 6 процентов) с характерным запахом. Целые или в растертом виде семена добавляют в:
соусы, супы, борщи, салаты, рыбные и мясные блюда.
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