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Автор Петр Дерябин

Сельдерей - как хороший друг. Всегда рядом!

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета
И зимой, и летом, и в межсезонье мы можем купить сельдерей, как только пожелаем. Весной, когда запасы витаминов сдают свои позиции — листья, стебли и корни этого полезнейшего растения можно найти в любом супермаркете. И что важно, в отличие от многих своих зеленых собратьев сельдерею в любое время года удается сохранить "лицо" — запас ценных для организма биологически активных веществ и витаминов.

Полезные свойства сельдерея

Ни один человек не может сказать о сельдерее плохого слова. Ведь это растение — редкая находка для тех, кто заботится о своем:

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  • здоровье
  • долголетии
  • красоте.

Сельдерей богат:

  • витаминами
  • микроэлементами
  • и другими ценными ингредиентами.

Он также входит в состав большинства диет для похудения, поскольку улучшает обмен веществ и препятствует отложению жира.

Но многие, почему-то закрывают глаза на бесчисленные достоинства сельдерея, и все же его чуточку недолюбливают. Может быть этому виной сильный специфический аромат, обусловленный содержащимся в растении эфирным маслом? Или просто неумение его хорошо готовить?

Во всем этом есть какая-то историческую несправедливость. Ведь полезные свойства сельдерея не поддаются исчислению. Назовем хотя бы некоторые из них: сельдерей, оказывается, способен замедлять процессы старения. Уникальный набор содержащихся в нем белков, витаминов, кислот и минералов обеспечивает стабильность клеток организма.

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Зелень сельдерея используется для лечения нервных расстройств, возникающих в результате переутомления. Эфирное масло, находящееся в его корнях и стеблях, стимулирует секрецию желудочного сока. Его включают в меню больных сахарным диабетом.

Сельдерей является одной из основных приправ, успешно применяемых при диетах в бессолевых блюдах, так как содержит большое количество натрия и калия.

Сельдерей - как хороший друг. Всегда рядом!. сельдерей
Сельдерею в любое время года удается сохранить "лицо" — запас ценных для организма биологически активных веществ и витаминов

Сельдерей бывает трех видов:

  1. корневой
  2. черешковый
  3. листовой.

Корневой сельдерей

Корневой сельдерей выращивают ради толстых округлых корнеплодов, напоминающий по форме большое яблоко, но съедобны и пряные мелкорассеченые листья. Его белоснежная мякоть имеет приятный аромат, напоминающий запах петрушки.

В корне растения, кроме эфирного масла и витаминов, присутствуют:
  • аспарагин
  • холин
  • уксусная и масляная кислоты
  • фурокумарины, обладающие противораковой активностью.
Корнеплод используется в сыром виде для салатов и окрошек, из него также делают котлеты, добавляют в любые мясные и овощные супы.
В 100 г чистого, готового для использования сельдерейного клубня содержится 320 мг калия, 9 мг магния, 68 мг кальция, 0,15 мг марганца, 0,53 мг железа, 0,31 мг цинка, 80 мг фосфора и натрий.

Если вы собираетесь подвергнуть корнеплод термической обработке, имейте в виду — чем больше он измельчен, тем больше аромата выделит. Для сохранения витаминов в корне сельдерея при варке его следует:

  • опускать в кипящую воду
  • и готовить в плотно закрытой емкости.
Сельдерей - как хороший друг. Всегда рядом!. сельдерей
Один тонкий черенок сельдерея содержит 6-7 процентов от суточной дозы витаминов А и С и большое количество витаминов В1, В2, К и PP

Оставшаяся при этом жидкость может использоваться для приготовления соусов и супов, так как она богата питательными веществами. Припускание в собственном соку вместо жарки сохранит полезные вещества корня сельдерея. А из тушеного корня можно сделать витаминное пюре.

Черешковый сельдерей

Черешковый сорт еще называют салатным. Он отличается разросшимися мясистыми стеблями толщиной 3-4 см (корнеплода не образует).

Один тонкий черенок сельдерея содержит 6-7 процентов от суточной дозы витаминов А и С и большое количество витаминов В1, В2, К и PP.

Богат сельдерей и другими полезными веществами:

  • железом
  • калием
  • магнием
  • фосфором
  • фолиевой кислотой
  • каротином
  • фитонцидами.

Благодаря тому, что полезные вещества в составе сельдерея идеально сбалансированы и легко усваиваются, сельдерей оказывает на организм сильное очищающее, омолаживающее и общеукрепляющее действие.

Листовой сельдерей

Листовой сельдерей выращивают ради пышной зелени. Внешне он напоминает петрушку, но более пряный. У него нет:

  • развитого корнеплода
  • и толстых черешков

но зато листья богаты:

  • аминокислотами
  • гликозидами
  • витаминами С, Е, группы В
  • каротиноидами
  • минеральными веществами.

Их используют в свежем, сушеном или засоленном виде.

Семена используют как пряность для приготовления сельдерейной соли. Их перетирают в порошок и смешивают с равным количеством соли, а потом добавляют в блюда. Семена богаты эфирными маслами (до 6 процентов) с характерным запахом. Целые или в растертом виде семена добавляют в:

  • соусы
  • супы
  • салаты
  • рыбные и мясные блюда.

соусы, супы, борщи, салаты, рыбные и мясные блюда.

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