Борьба с варикозом: успешные эксперименты читательницы из Твери

Вечерняя усталость, тяжесть в ногах, отеки, вздувшиеся вены — эти симптомы знакомы многим женщинам. Своим опытом борьбы с болезнью вен делится наша читательница из Твери Светлана Дубинская.

"У всех взрослых людей ноги обезображены гроздьями расширенных вен", — таково было одно из ранних моих "медицинских" убеждений.

Действительно, у мамы, папы и бабушек, то есть у всех окружавших меня взрослых были ужасные отечные и бугристые ноги.

Стоит ли удивляться, что к двадцати годам, возвращаясь из института, я отмечала, что ноги начинают отекать. Стоило мне потанцевать в туфлях на каблуках, ноги, как подошедшее дрожжевое тесто, подушками нависали над краями туфель.

Вместе с ребенком, появившимся, когда мне едва исполнилось 22 года, на ногах проявились первые очаги вздувшихся тугих синих узелков. Перед глазами стояли пугающие "образцы" родительских ног, потому я, не откладывая, начала заниматься своей проблемой.

Об операции нужно серьёзно думать только в двух случаях

Первым делом я обратилась к медицинским книгам, как популярным, так и научным. Главный вывод, который я сделала из всего прочитанного, заключался в том, что единой врачебной позиции просто нет. То есть то, что помогает одному, может стать губительным для другого. Параллельно я опрашивала всех друзей и знакомых, а заодно и врачей, встречавшихся на моем жизненном пути. Все истории, а за два десятилетия у меня накопилось их более сотни, аккуратно записывала в тетрадку и анализировала.

Поняла, что об операции нужно серьезно думать только в двух случаях:

когда на ногах постоянно открываются трофические язвы;

при пигментации, когда значительная область ног покрывается непроходящими темными пятнами.

Со всеми остальными венозными напастями нужно бороться самостоятельно, внимательно отмечая вред и пользу всех применяемых лечебных мер.

Ноги снабжаются двумя венозными системами — внутренней, или глубокой, и внешней. Каждая имеет разветвленную систему сосудов и капилляров.

Нашему наблюдению подвластны внешние расширенные варикозные вены — они-то и проявляются на ногах в виде синюшных пятен, вздувшихся узелков и бурых прожилок.

Заболевания внутренней вены, а она несет большую половину нагрузки, проявляются чаще в вечерних отеках, тяжести, усталости и даже ночных судорогах. Операция удаляет или блокирует внешнюю вену, и вся нагрузка, естественно, падает на внутреннюю. Ее состояние показывает УЗИ, или опытные врачи, а их немного, могут прощупать пальцами внутреннюю вену и сделать выводы. К сожалению, в любом случае эти данные носят приблизительный характер. И неясно, как поведет себя внутренняя вена при двойном объеме работы… И такой чудовищной наследственности. К тому же слишком редко встречаются случаи, когда при больной внешней вене внутренняя поражает здоровьем.

За функции нездоровой вены нужно бороться

Как я поняла, любой венозный застой или расширенная вена не есть закупорка и прекращение работы. Просто больная вена "пропускает" кровь менее результативно и менее интенсивно. Следовательно, за функции нездоровой вены нужно бороться, а не прекращать ее оперативным путем. Выпирающие бугорки с застоявшейся кровью тормозят работу, но не блокируют ее. Эти бугорки должны быть мягкими, и своими действиями я добивалась того, чтобы они становились меньше.

Любая прибавка в весе ведет к обострению

И я стала экспериментировать, записывая свои наблюдения в тетрадь. Вот выводы, к которым я пришла. Любая прибавка в весе ведет к обострению. Это вполне объяснимо — сосуды и лимфоузлы получают серьезную перегрузку в результате прибавления веса.

При больных венах не делать упражнения, которые вызывают боль в ногах

Комплекс любых упражнений идет на пользу до появления первой усталости. Кататься на велосипеде можно сколько угодно, но по ровной дороге. На подъемах лучше вести велосипед за руль. То есть следует прекращать катание в тот момент, когда ноги начинают испытывать болевые ощущения. При больных венах никогда не следует делать упражнения, которые вызывают у вас боль в ногах.

Самое смертельное для состояния вен — стояние на месте

Если же вам приходится стоять, например, в переполненном транспорте, то поочередно приподнимайте ноги, как бы переминаясь. Иначе к вечеру ваши вены будут похожи на спелые гроздья винограда, а боль подступит уже через пару часов.

Ходьба по лестнице, плавание брассом

Прекрасная тренировка мышц ног — ходьба по лестнице вверх и вниз. Лично я уже давно забыла о существовании лифта. Из всех видов спорта самый чудодейственный — спокойное плавание брассом. Стоит 3-4 раза сходить в бассейн и все бугры вен разглаживаются, становятся мягкими и безболезненными. Чем бы вы ни занимались, очевидно одно — нагрузку никогда нельзя прекращать. Вены должны трудиться, и физические упражнения помогают им сохранить работоспособность.

Ноги не стоит туго бинтовать

Позволю себе поспорить с врачами. Ноги, во всяком случае, на начальной стадии заболевания, не стоит туго бинтовать. Особенно эластичными бинтами. В равной степени, как не следует, на мой взгляд, носить прорезиненные чулки или колготы. Ноги, которым перекрыт доступ кислорода, реагируют на его нехватку зудом и ухудшениями, которые, правда, проявляются не сразу, а через один-два дня.

Ноги всегда нуждаются в комфорте

Я убедилась в том, что состояние вен напрямую связано с состоянием ступней и подошв. Впрочем, это легко объяснимо — здесь находятся многие рефлекторные зоны. Старайтесь не доводить до появления болевых ощущений на подошвах и пятках: если появились "натоптыши", врастающий ноготь, трещинки на подошвах, мозоли — спешите в педикюрный кабинет. Ноги всегда нуждаются в комфорте.

Стоит не только регулярно делать педикюр, но и проводить утренний и вечерний сухой массаж ступней — щеткой из жесткой натуральной щетины промассировать стопы и ступни круговыми движениями до появления легкой красноты. Эта процедура делается перед приемом утреннего душа.

В периоды обострения помогает избавиться от боли мазь "Троксевазин-гель", в состав которой входит рутин, укрепляющий капиллярную систему. Зимой же я провожу курс, рассчитанный на две недели, ежедневно втирая в кожный покров проблемных зон тонкий слой этой мази.

Танцы до пота и ванна с морской солью

В выходной день я включаю музыку и интенсивно танцую до появления пота и приятной усталости в ногах. Затем принимаю ванну с морской или океанической солью. В воде несколько минут имитирую ногами плавание стилем "кроль". Затем растираю ноги махровым полотенцем. Эта процедура исключительно эффективна, но проделывать ее чаще одного раза в неделю у меня не получается из-за нехватки времени.

Венам помогают вся йодосодержащая продукция, морковный сок и цитрусовые

Что касается питания, то я — противник всяких диет. Правда, заметила, что венам помогает вся йодосодержащая продукция, в основном морепродукты и морская капуста, и белковая пища, преимущественно мясо и сыр. В ежедневный рацион должны входить творог и овощи, сахар лучше заменить медом и сухофруктами.

Один французский врач много лет назад сказал мне, что отлично разжижают кровь морковный сок и цитрусовые. С тех пор я начинаю утренние трапезы со стакана свежевыжатого морковного сока с августа по февраль и апельсинового — с марта до начала летнего отпуска.

Больные вены остро реагируют на термические контрасты

В равной степени как на переохлаждение, так и на перегрев. Поэтому зимой нужно переобуваться, попадая в помещение. Обувь должна быть достаточно широкой, чтобы пальцы ног находились в естественном положении. Желательно носить легкую обувь из натуральной кожи с каблуком 3-4 см и чулки, колготы и носки из естественного волокна: хлопка, льна, шерсти, шелка, без грубых швов.

Ноги вверх!

Придя домой, я обязательно, хотя бы на три минутки, принимаю удобное горизонтальное положение, подняв ноги и оперев их о стену под максимально большим углом. Этот отдых вызывает отток крови. В результате усталость в ногах частично проходит. Затем принимаю контрастный, но ни в коем случае не резкий, душ для ног. Прохладная проточная вода помогает снять усталость.

Затем массирую ноги по направлению от кончиков пальцев к верху ноги. Это улучшает циркуляцию крови, увеличивает кровоснабжение. Если я располагаю свободным временем, то принимаю ножные десятиминутные травяные ванночки с настоем ромашки, чистотела или хвои. Вода ни в коем случае не должна быть горячей. Перегрев больных ног — непомерное испытание для вен.

Следить за осанкой и не носить тяжести

Лично я испытываю повышенную боль в ногах, если не слежу за осанкой и ношу тяжелые сумки. При согбенной спине перенапрягаются мышцы всего тела, в том числе и больные ноги. Вес сумок, даже незначительный, нужно распределять в двух руках равномерно. Поднимать сумки, даже с весом в пару килограммов, нужно не наклоняясь, а приседая в коленях. Приблизительно так, как штангисты берут вес.

Ежедневная зарядка

В завершении описания своего личного опыта готова поделиться комплексом ежедневной зарядки, помогающей снять усталость ног:

Приподнимитесь на носках так, чтобы пятки ног оторвались от пола на 1 см, и резко опустите пятки на пол. После 20 таких "сотрясений" сделайте перерыв на 10 секунд и повторите упражнение. Сидя на стуле, поднимите ноги и сделайте круговые движения ступнями. Согните пальцы ног вниз, а затем резко разогните их вверх. Перечисленные упражнения эффективны при выполнении их несколько раз в течение дня, например в обеденный перерыв.

Все нехитрые советы, которыми я поделилась, помогли не только мне, но и многим моим знакомым. Состояние моих вен не ухудшилось за последние два десятилетия, если не считать одного узелка, появившегося после вторых родов.

Данный материал публикуется на основе специального соглашения, подписанного между журналом "Женское здоровье" и Pravda.Ru.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.