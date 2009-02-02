Нанотехнологии шагнули в медицину

С помощью нанотехнологий в наши дни становится возможным создание инновационных лекарственных препаратов, которые проявляют новые, совершенно уникальные свойства. Они способны "подстраиваться" под пациента, исходя из индивидуальности его организма и характера заболевания. Значит, учеными найден ключ для решения таких проблем как профилактика и радикальное лечение практически любых недугов, в том числе, и обусловленных генетически. А это сулит человечеству улучшения качества жизни и ее значительное продление.

Нанотехнологии в косметологии

Сегодня область нанотехнологий считается самым загадочным и, в то же время, одним из самых перспективных направлений ХХІ века. Ведь оно дает возможность управлять основными биологическими процессами на молекулярно-клеточном уровне, т. е. оперировать объектами в диапазоне размеров менее десятых микрона (1 микрометр — 10-6 метра, а 1 нанометр — 10-9 метра).

Владимир Чистяков - Нанолекарства против старения

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Пожалуй, в медицине нанотехнологии первыми взяли на вооружение косметологи. В производстве косметических кремов уже несколько лет используются липидные наносферы, диаметр которых варьирует в пределах 50 — 200 нанометров.

Они могут:

транспортировать глубоко в кожу жирорастворимые биодобавки (например, витамины, ценные масла и др.)

способствуют поддержанию структуры кожи, усиливают ее сопротивляемость неблагоприятным внешним факторам

предохраняют от потери влаги

тем самым, препятствуют образованию морщин. Конечно, данный пример является далеко не единственным.

Белки-биорегуляторы — основа нанопрепаратов

В последние годы на базе двух подразделений НИИ РАН проводится грандиозное исследование. Работа коллектива российских ученых посвящена изучению процессов передачи информации в живой среде. Выяснилось, что матрицей при этом является наноструктурированная вода организма, а свойства ее определяют особые белки-биорегуляторы.

Специалисты дали им название ASM (ASM — aqua structure manager, что буквально означает "управляющие структурой воды"). Строение этих белков достаточно сложное, но удалось выяснить, что их молекулы всегда в водных растворах существуют в виде наночастиц размером около 100 нм.

Белки-биорегуляторы были обнаружены в растениях, в том числе и лекарственных. Установлено, что целебные свойства соответствующего растения связаны с его ASM. Например, ASM, выделенный из:

подорожника проявляет выраженное ранозаживляющее действие

чистотела — тормозит развитие злокачественных опухолей

листьев лесного ореха или каштана, стимулируют процессы кровообращения, препятствуют образованию тромбов.

В результате многолетних углубленных исследований российскими специалистами были разработаны лечебно-профилактические препараты нового поколения (NOMMO)

Такие композиции оказываются исключительно эффективными при лечении ряда заболеваний, а также полезными в целях профилактики соответствующих патологий. При введении в организм ASM не вызывают развития аллергических и каких-либо других неблагоприятных реакций со стороны отдельных тканей и всего организма.

В результате многолетних углубленных исследований российскими специалистами были разработаны лечебно-профилактические препараты нового поколения (NOMMO). Основой для их создания послужили белки-биорегуляторы наиболее эффективных лекарственных растений, собранных в экологически чистой зоне и растворенных в природной структурированной воде.

Эти лекарства, бесспорно, относятся к нанопрепаратам, так как основные их компоненты имеют микроскопические размеры и являются биологически активными именно в сверхмалых дозах, свыше 10-12 моль/л.

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