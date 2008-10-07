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Автор Петр Ермилин

Поздняя осень: больше гуляйте и пейте валерьянку

Здоровье » Здоровье и профилактика

С одной стороны, осенью на нашем столе не переводятся свежие овощи и фрукты, словно специально напитывая нас витаминами перед зимними холодами. С другой, световой день становится короче, температура падает, в организме изменяются многие биологические процессы, а тело начинает запасаться жирком. Что же еще с нами происходит под шорох опавших листьев?

Поздняя осень: больше гуляйте и пейте валерьянку

Ритмы внутренние и внешние

Природные сезонные ритмы сопоставляют работу внутренних часов организма с внешними изменениями. Так, изменения температуры и светового потока приводят организм в стрессовое состояние, уменьшая жизненные силы тех, кто имеет хоть небольшие проблемы со здоровьем. Наверное, каждому приходилось ощущать резкую слабость, нарушение настроения и ухудшение самочувствия поздней осенью.

Психоэмоциональная перестройка

Здесь мы сталкиваемся с парадоксом: осенью у человека улучшается работа мозга или, скажем так, умственная деятельность становится более продуктивной, но при этом падает настроение, у многих развиваются депрессивные состояния. В основном, ощущение подавленности связано с уменьшением светового потока, что в свою очередь ведет к нарушению выработки гормона мелатонина.

Лучшее, что можно противопоставить осенним депрессиям — это не кутаться с головой в одеяло, а выйти на улицу и гулять. Ловите каждый погожий денёк, пусть глаза чаще встречаются с солнцем. Можно приобрести специальные лампы, которые дают аналогичный солнечному свет. Помогут в таких случаях и народные средства: отвары мяты, валерианы, пустырника, успокаивающие нервную систему.

Желудок и кишечник готовятся к холодам

В результате этой подготовки мы осенью чаще страдаем расстройствами в их работе. Накопление жировых запасов и увеличение подкожно-жировой клетчатки требует усиленной работы организма, особенно пищеварительной системы, ответственной за эти процессы.

Активность кишечника сильно возрастает, в повышенных объёмах выделяются желудочные и кишечные соки. Они раздражают стенки пищеварительной системы, что, как правило, приводит к обострению хронических желудочных и кишечных заболеваний у людей, предрасположенных к этим недугам.

Что тут можно сделать?

  • Во-первых, ограничить потребление раздражающих желудочно-кишечный тракт продуктов — чипсов, солёных орешков, газированных напитков, алкоголя.
  • Во-вторых, добавлять в еду как можно меньше специй, готовить пищу в щадящем режиме, то есть варить, парить, тушить.
  • В-третьих, принимать снимающие воспаления травяные чаи из ромашки и зверобоя, а в случае изжоги антацидные препараты.
ромашка, чай
Чай из ромашки

Нарушения в сердечно-сосудистой системе

Осенью в связи с усилением работы организма повышается кровяное давление и возрастает нагрузка на сердце и сердечную мышцу. Поэтому сейчас нужно чаще контролировать показатели кровяного давления. Если изменения давления приближаются к границам нормы, стоит принять мочегонные и сердечные средства, проконсультировавшись со своим врачом.

Лёгким приходится нелегко

В осенний период легкие начинают работать интенсивнее, увеличивается частота дыхания, дыхательный объём и эффективность газообмена. Повышенное количество кислорода нужно для поддержания основных реакций на высоком уровне.

воспаление легких
Воспаление легких

Напряжённая работа дыхательной системы и падение температуры приводят к обострению хронических дыхательных патологий. В этот период учащаются простудные заболевания, что связано с ослаблением иммунитета и возрастающей скученностью населения в закрытых пространствах.

Запасаемся жиром и витаминами

При понижении температуры всего на 10 градусов организм нуждается в увеличении калорийности питания на 5%. Для сохранения тепла в теле создаётся жировой слой, который увеличивается в несколько раз. Уменьшается кожный кровоток, образуется дополнительная подкожная жировая защита. Энергия организма больше расходуется на производство тепла и меньше — на мышечную работу. Сокращаются запасы углеводов, и растут запасы жиров.

Из организма с мочой выводятся водорастворимые витамины — С, В1, В2 и растёт содержание жирорастворимых витаминов — А, D, Е. Значит, необходимо есть больше свежих овощей и фруктов, пополняя запас витаминов. Нужно проконсультироваться с врачом для выбора подходящего витаминного комплекса. Наш организм постепенно приноравливается к резким сменам внешней обстановки, потому разумный консерватизм в поведении избавит от неприятностей и сохранит здоровье.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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