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Автор Андрей Беляков

Холецистит: что делать, если зашевелились камни?

Здоровье » Здоровье и профилактика

Печально, но о существовании у него желчного пузыря человек, как правило, узнает, когда у него возникает боль в правом подреберье или в верхней части живота. Боль может отдавать в спину, правую руку, ключицу. Это означает, что, во-первых, в желчном пузыре образовались камни, а, во-вторых, они пришли в движение, вызвав воспаление пузыря — холецистит. Ситуация, которая требует немедленного обращения к врачу.

Холецистит: что делать, если зашевелились камни?

Холецистит и панкреатит

Дело в том, что, пустившись в самостоятельное плавание, камни могут полностью перекрыть отток желчи и вызвать воспаление желчного пузыря — холецистит, воспаление поджелудочной железы — панкреатит или механическую желтуху.

"Камни в желчном пузыре образуются по двум причинам: из-за нарушения баланса компонентов желчи и из-за ее застоя, — рассказывает заведующий абдоминальным отделением Института хирургии им. Вишневского РАМН, доктор медицинских наук Вячеслав Егоров. — Спровоцировать возникновение желчно-каменной болезни может малоподвижный образ жизни, при котором, как правило, обменные процессы в организме замедляются.

Но основную группу риска составляют те, кто питается нерегулярно, а также любители жирной пищи с повышенным содержанием холестерина. У этих людей каждое застолье сопровождается изменением состава желчи, а вероятность образования камней в таких случаях увеличивается многократно.

В зависимости от компонентов желчные камни могут быть:

  • холестериновыми,
  • пигментными, если они образованы из красящего вещества желчи — билирубина,
  • известковыми, если в них преобладают соли кальция.

Чаще всего встречаются смешанные камни размером от 0,1 мм до 3-5 см.

Холедохоскопия

Установить диагноз "желчнокаменная болезнь" на "глазок" сложно даже опытному врачу. Для этого потребуются дополнительные исследования — УЗИ органов брюшной полости, в наиболее сложных случаях могут потребоваться рентгенологические исследования с введением контрастного вещества в желчные протоки. В настоящее время существует исследование, которое позволяет врачу увидеть камни воочию, — холедохоскопия. Эти процедуры позволяют врачу оценить размер камней, их расположение, спрогнозировать дальнейшее развитие болезни и назначить лечение.

Врачи неумолимы: от желчных камней может избавить только хирург! Однако, если симптомов заболевания нет и камни в желчном пузыре "молчат", их можно оставить в покое. Самый главный врачебный наказ пациентам с желчнокаменной болезнью — соблюдение правильного режима питания и строгой диеты. Под строгим запретом находится острая, жирная, жареная и копченая пища.

Иногда небольшие холестериновые камни пытаются растворить с помощью лекарственных средств — хенодеоксихолевой кислотой и урсофальком. Лечение это длительное — курс продолжается не менее года, дорогое и, к сожалению, не всегда приводит к желаемым результатам. Кстати, при желчнокаменной болезни категорически противопоказаны желчегонные фитопрепараты. Они могут способствовать миграции камней, а это чревато самыми грозными осложнениями.

Небольшие единичные камни можно попытаться разрушить ударной волной. В ходе этой процедуры камни дробятся на мелкие кусочки (размером до 1-2 мм), которые самостоятельно выходят из организма. Эта процедура безболезненна, хорошо переносится больными и может проводиться амбулаторно.

Часто пациенты с желчнокаменной болезнью попадают на операции по экстренным показаниям, когда удаление желчного пузыря — холецистэктомия — жизненно необходимо.

Золотым стандартом при желчнокаменной болезни является лапароскопическая операция, при которой желчный пузырь удаляется через небольшие проколы передней брюшной стенки. Больного обычно выписывают через день-два после операции, и он быстро возвращается к привычному ритму жизни.

Многих волнует вопрос: возможна ли полноценная жизнь без желчного пузыря?

Врачи утверждают, что да. Предназначение желчного пузыря — хранить желчь до момента потребления пищи. Жизненно необходим он был лишь первобытным людям, которые садились за стол не каждый день. Современному человеку нет нужды питаться про запас.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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ХОЛЕЦИСТИТ, КАМНИ В ЖЕЛЧНОМ, БОЛЬ В БОКУ - ЧТО ДЕЛАТЬ? Тимофей Кармацкий
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Марина Чижикова, Елена Ененкова, Алла Пономарёва
Темы холестерин вячеслав егоров правильное питание

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