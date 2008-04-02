Юношеский кифоз: упражнения для осанки на всю оставшуюся жизнь

Различные нарушения осанки, сколиозы, кифозы позвоночного столба, всегда распространенные среди детей и подростков, в последние два десятилетия встречаются все чаще. Дети все больше времени проводят в позе согнувшись: за столом, смартфонами, компьютерами, учебниками, фортепиано… Именно у таких "домашних" детей часто возникают "болезни бездеятельности". Одна из них — юношеский кифоз.

Юношеский кифоз

"В научной литературе юношеский кифоз известен как болезнь Шейерманна-Мау, — рассказывает завотделением восстановительной терапии Московского НПЦ спортивной медицины Марк Гершбург. — Причины развития болезни до сих пор неясны. Многие специалисты считают, что во всем виноваты врожденные особенности позвоночника. Чаще всего болезнь поражает мальчиков в возрасте от 10 до 16 лет. В 25% случаев юношеский кифоз сочетается со сколиозом.

Заболевание проходит несколько стадий и завершается клиновидной деформацией нескольких грудных позвонков, что и вызывает образование стойкого кифоза ("круглая спина"). В результате, неправильное распределение нагрузки на межпозвонковые диски вызывает чувство усталости и боли в спине, хотя и не всегда. Конечно, далеко не у каждого сутулого ребенка имеется болезнь Шейерманна-Мау, но предупреждать сутулость и бороться с ней необходимо во всех случаях.

Лечение "юношеского кифоза" определяется тремя составляющими факторами, это:

разгрузка позвоночника,

физические упражнения

различные виды массажа и физиотерапии.

Разгрузка — это исключение всех видов физических занятий, нагружающих позвоночный столб, в том числе и спортивных. Подросток не должен заниматься ручной стиркой, поднимать и переносить значительные тяжести, копать огород, пропалывать его и т. д.

Но после проведения курса комплексного лечения он обязательно должен заниматься оздоровительными тренировками (плаванием, велосипедом и проч.). Спать нужно на жесткой, ровной постели с маленькой подушкой или даже без нее. Если дети вынуждены длительное время проводить за письменным столом, каждые 15-20 минут нужно делать перерыв, во время которого выполнять массаж спины и физические упражнения в положении лежа.

Помогает бороться с сутулостью и специальное ортопедическое изделие (ортез) — реклинатор грудного отдела позвоночника. Это система легких эластичных лямок, которые надеваются наподобие рюкзачка и выпрямляют сутулую спину, отводя назад плечи и сводя лопатки. Постоянно носить его не нужно, чтобы не развился синдром привыкания. Пользуются корректором осанки в тех случаях, когда ребенку предстоят длительные статические или динамические нагрузки.

Упражнения при кифозе

Но чтобы красивая осанка стала естественной привычкой нужны крепкие мышцы спины. Поэтому главным средством лечения "юношеского кифоза" остаются специальные физические упражнения.

Первый этап занятий лечебной гимнастикой (2-3 недели) нужно обязательно провести под руководством специалистов в одном из центров реабилитации. В дальнейшем занятия нужно проводить в домашних условиях. Для их проведения понадобится поролоновый коврик, резиновый амортизатор, гантели весом от 0,5 до 2-3 кг или утяжелители на руки.

Для коррекции осанки выполняются динамические упражнения с выпрямлением спины и сведением лопаток. Одно из таких упражнений ("подворотня") особенно эффективно. Оно выполняется на коврике, в исходном положении стоя на четвереньках. Ребенку дается задание как бы пролезть в подворотню, узкую щель между землей и нижним краем ворот. Позвоночник при этом выгибается в сторону, противоположную грудному кифозу.

Следующее упражнение выполняется из из положения лежа на спине с согнутыми коленями. С опорой на голову, плечи и стопы ребенок выполняет интенсивное прогибание туловища, отрывая от пола таз и спину (полумостик), в течение 2-3 сек. удерживается в этом положении, напрягая мышцы спины, и возвращается в исходное положение.

Третье упражнение делается сидя на полу, с выпрямленными ногами, положа кисти на плечи. Выполняются круговые движения руками против часовой стрелки (назад), энергично напрягая мышцы, сводящие лопатки.

Четвертое упражнение выполняется из из положения стоя на четвереньках. Делаются попеременные махи назад-вверх каждой ногой, поднимая при этом голову вверх и прогибая спину.

Пятое упражнение выполняют из из положения стоя. Нужно привязать резиновый бинт на уровне груди, натянуть его концы руками, поднятыми над головой, и тянуть назад, энергично прогибая спину назад.

Каждое из упражнений нужно выполнять до утомления. Если у ребенка часто болит спина, в условиях реабилитационного центра проводятся обезболивающие физиотерапевтические процедуры. Одна мама как-то наивно спросила: "А как долго мой ребенок должен делать эти упражнения? Месяц или два?" Всю жизнь!

Правильность осанки своего ребенка несложно определить в домашних условиях. Поставьте его спиной к стене. Если осанка правильная, ребенок касается стены тремя точками — затылком, лопатками и ягодицами (левый рисунок). Если грудной кифоз усилен, головка ребенка слегка наклонена вперед и затылок не касается стены".

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