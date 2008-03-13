Почему никогда не поздно бросить пить

Всем известно, что если пожелтели белки глаз, если колет в правом боку, значит, печень не в порядке. Но на самом деле, все начинается гораздо раньше.

Общая слабость,

утомляемость,

тяжесть в животе,

тошнота,

отрыжка,

неустойчивый стул

— все это сигналы о неблагополучия от самого большого органа нашего тела. Но ставить на себе крест рано. Печень способна к самовосстановлению и иногда даже без лекарств.

Алкоголь и наркотики — главные враги печени

Одними из главных причин возникновения проблем с печенью в нашей стране остаются алкоголь и употребление наркотиков (в том числе заражение вирусными гепатитами).

Насколько быстро развивается поражение печени при злоупотреблении спиртным?

С этим вопросом мы обратились к доктору медицинских наук, профессору ММА им. И. М. Сеченова Аркадию Шептулину.

— Прежде всего я бы назвал те симптомы, которые однозначно указывают на заболевания печени. Это:

желтуха,

кожный зуд,

увеличение живота из-за скопления в нем жидкости,

потемнение мочи

и осветление кала.

Что касается алкогольных поражений печени, то давайте поговорим о "нормально" пьющих людях, исключив острые случаи отравления.

Сколько времени пройдет прежде чем разовьется заболевание печени у человека, употребляющего качественные спиртные напитки? Это зависит, во-первых, от того, в каких количествах человек пьет, во-вторых, кто пьет — мужчина или женщина. У женщин болезнь развивается быстрее и на меньших дозах.

Для мужчин ежедневную дозу, превышающую 3 бутылки пива, 3 бокала сухого вина или 3 рюмки водки, печень уже не может переварить без ущерба для себя. У женщин проблемы возникают даже при употреблении 20 граммов алкоголя в день. Многое зависит и от того, закусывает ли человек, когда пьет и как он это делает.

— Часто можно слышать, что цирроз печени — это результат не выпивки, а жирной закуски…

— Нет. Цирроз как раз возникает у тех, кто закусывает, что называется, рукавом. У тех, кто закусывает хорошей жирной закуской тоже развивается поражение печени, но оно обычно ограничивается жировой инфильтрацией — печень увеличивается, меняет свою консистенцию, но это не цирроз.

Если брать самые тяжелые варианты — алкогольный гепатит и цирроз, то от начала систематического употребления значительных доз алкоголя до развития алкогольного цирроза проходит в среднем 8-10 лет.

— Если человек бросит пить, печень сможет восстановиться?

— Печень в этом смысле орган очень благодарный и может восстанавливаться даже на очень запущенных стадиях болезни, таких, как например асцит (скопление жидкости в животе). Поэтому бросить пить никогда не поздно.

— Если человеку необходимо принимать лекарства от простуды, от боли в суставах, от какого-то хронического заболевания, не приведет ли это к лекарственному поражению печени?

— При борьбе с временными недугами люди чаще всего используют болеутоляющие средства (аспирин, парацетамол, ибупрофен, диклофенак и т. п.). И при неправильном или избыточном приеме этих лекарств или иных нестероидных противовоспалительных препаратов, риск поражения желудочно-кишечного тракта и печени присутствует.

Если же у человека уже есть патологические изменения в печени, то они есть и в слизистой желудочно-кишечного тракта, а значит, риск кровотечений тоже возрастает, особенно у пожилых людей. В любом случае, человек, имеющий то или иное заболевание желудка, печени, почек, должен непременно консультироваться с врачом, прежде чем принимать даже небольшие дозы обезболивающих лекарств".

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