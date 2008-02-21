Большой спорт: кузница здоровья или дорога к быстрой смерти?

Знаменитые легкоатлеты братья Знаменские не дожили до 45 лет — Серафим умер в 36 лет, Георгий в 43. Известный футболист Федотов прожил всего 41 год. В 28 лет скончалась чемпионка мира и Европы по боксу Сабитова… Что это? Случайность? Или последствия занятий большим спортом?

В этом материале мы не будем затрагивать такую тему, как внезапная смерть в спорте (вспомните несколько случаев гибели футболистов на поле) поскольку это отдельный медицинский разговор. Сейчас речь о другом: не становится ли спорт высоких достижений с его запредельными нагрузками причиной преждевременного старения человека?

"Если бывший спортсмен жив и здоров, то о нём говорят нечасто"

Несколько лет назад мне повезло поговорить об этом с Заслуженным врачом России, заслуженным тренером СССР Львом Марковым. По его мнению, такая постановка вопроса чересчур надуманна, хотя и слишком часто подтверждается реальными судьбами спортсменов. Если бывший спортсмен жив и здоров, то о нем говорят нечасто, если только он не стал занимать высокий пост, как хоккеист В. Фетисов или биатлонист А. Тихонов. Но если он рано умирает, то это событие, о котором говорят и пишут все. Потому и создается впечатление, что таких спортсменов чуть ли не каждый второй.

"Возьмите Владимира Куца, который умер от сердечной недостаточности, — рассуждает Лев Николаевич. — Ведь когда он закончил выступать, он перестал соблюдать всякий спортивный режим и забросил любые тренировки. Вокруг образовалась масса приятелей, которые постоянно зазывали за стол. Не секрет, что алкоголь унес огромное количество жизней, как, например, футболиста Воронина, который в свое время на чемпионате мира нейтрализовал самого Эйсебио".

Согласившись с тем, что алкоголь — это яд, тем не менее, не удается отделаться от мысли, что перегрузки большого спорта, его травмы, не могут не сказаться на здоровье человека. Достаточно вспомнить знаменитую гимнастку Елену Мухину, которая после травмы позвоночника боролась за жизнь 26 лет и все- таки проиграла…

"Профессиональный спорт сам по себе ничего кроме пользы принести человеку не может, — утверждает Лев Марков. — Другое дело, что обращаться с ним нужно очень осторожно. Необходимо подходить к каждому спортсмену индивидуально, соблюдая в тренировках принцип постепенности.

Резкое прекращение тренировок ведет к преждевременному старению организма

Если этого нет, тогда действительно в результате запредельных для организма нагрузок повышается вероятность его преждевременного разрушения вплоть до изменения внутренних органов. Большой спорт можно сравнить с сильнодействующим лекарством. Если я превышу дозировку, то принесу пациенту только вред. И все же я уверен, если болезнь или смерть настигают человека после его спортивной карьеры, то это не значит, что они наступают из-за нее.

Другое дело, что резкое прекращение тренировок ведет к преждевременному старению тканей человеческого тела. Этому процессу подвержены все, но у большинства он происходит постепенно. Если же все органы и ткани спортсмена, привыкшие к активному кровоснабжению, вдруг его лишаются, то очень быстро происходит запустевание капилляров, атрофия мышц и резкое возрастание массы тела. Эти люди долго жить уже не будут.

Профессиональные спортсмены не испытывают "мышечной радости"

Самое неприятное, что профессиональные спортсмены не испытывают так называемой мышечной радости, которая есть у людей, которые регулярно занимаются физкультурой и начинают ощущать своеобразный мышечный голод, если не получают очередную порцию нагрузок. Такая привычка сродни привычке курильщика, только со знаком плюс.

Но у профессионала иная мотивация для тренировок: не поддержание своего здоровья, а поддержание рейтинга, достижение рекордного результата. Он не пойдет просто так побегать по лесу, потому что уже столько перебегал в своей жизни, столько тяжестей переподнимал, что другому на две жизни хватит. И когда "кубковая" мотивация пропадает, то заставить себя пойти на стадион для поддержания формы бывшему чемпиону невероятно трудно. На такое способны буквально единицы.

После 70 лет олимпийский чемпион и последний задохлик уравниваются в шансах на жизнь

Что касается продолжительности жизни после спорта, то здесь есть один нюанс. Вот часто говорят, что у меня в доме академик живет, который ничего тяжелее ручки никогда не поднимал, сидел в пыли библиотек и дожил до 90 лет, а его сосед-спортсмен давно на кладбище.

И наши и американские исследования показали, что занятия спортом, физическая активность не оказывают существенного влияния на продолжительность жизни человека. Было доказано, что определенные преимущества есть у спортивных людей только до 70-летнего возраста. После 70 олимпийский чемпион и последний задохлик уравниваются в шансах.

Влияние на продолжительность жизни оказывает в основном характер его труда. Если труд приносит радость, удовлетворение — вы будете жить дольше того, кому его работа в обузу. Нет смысла, на мой взгляд, зацикливаться и на сяких "здоровых образах жизни", не есть мяса, или наоборот, ходить каждый день в баню или бегать кроссы. Большого влияния на то, сколько вы проживете это не окажет.

Зато есть факторы, которые безусловно нашу жизнь сокращают. Это касается тех, кто мало двигается, постоянно участвует в склоках и скандалах, курит, пьет, много ест и "лезет" на солнце, считая, что загар полезен. И спортсмены здесь не исключение".

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