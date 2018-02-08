Стать стройной, как гейша. Но лишь бы выдержать 13 дней

Европейцы давно приметили, что на Востоке, в Японии, люди почему-то живут долго, мужчины меньше страдают от инфарктов, а девушки — стройные и красивые. Сегодня низкокалорийная "японская" диета очень популярна. На ней "сидят" политики, звезды шоу-бизнеса и, наверное, многие ваши подруги.

Правила стройности

Однако к традиционному стилю питания японцев это модное и небезопасное увлечение не имеет ровным счетом никакого отношения. Каковы на самом деле золотые правила стройности и красоты по-японски?

Из Японии с любовью!

Так называемая японская диета разработана диетологами одной из модных клиник Страны восходящего солнца, можно сказать, "на экспорт". Авторы диеты обещают, что если в течение 13 дней строго придерживаться ее рациона, то обмен веществ перестроится на новый лад и сброшенные 5-7 килограммов не вернутся как минимум 2-3 года.

Главное, беспрекословно следовать ежедневному меню и не прикасаться к каким-либо иным продуктам (в том числе, соли, сахару, хлебу). А это, прямо скажем, не просто — судите сами.

Вот вариант "японской" диеты:

1 день:

Завтрак — черный кофе.

Обед — 2 "крутых" яйца, салат из свежей капусты с растительным маслом, стакан томатного сока или один свежий помидор.

Ужин — рыба жареная или вареная 200 г, салат из свежей капусты с растительным маслом.

2 день:

Завтрак — черный кофе и сухарик.

Обед — рыба жареная или вареная 200г, салат из свежей капусты с растительным маслом.

Ужин — вареная говядина 200 г, стакан кефира.

3 день (наберитесь мужества):

Завтрак — черный кофе.

Обед — сырое яйцо, три большие вареные морковки с растительным маслом.

Ужин — яблоки.

4 день (совсем голодно):

Завтрак — черный кофе.

Обед — один большой корень пастернака или петрушки, жареный на растительном масле, яблоки.

Ужин — фрукты.

5 день (отъедаемся):

Завтрак — сырая тертая морковь, приправленная соком лимона.

Обед — большая рыба жареная или вареная 500г, стакан томатного сока.

Ужин — фрукты.

6 день (объедаемся):

Завтрак — черный кофе.

Обед — вареная курица 500 г, салат из сырой моркови или свежей капусты.

Ужин — два яйца вкрутую, салат из сырой морковки с растительным маслом.

7 день:

Завтрак — чай.

Обед — вареная говядина 200 г, фрукты.

Ужин — любой вариант из рациона предыдущих дней, кроме третьего.

8 день:

Завтрак — чай.

Обед — вареная говядина 200г, фрукты.

Ужин — любой вариант из рациона предыдущих дней, кроме третьего.

9 день:

Завтрак — черный кофе.

Обед — вареная курица 500г, салат из свежей капусты или моркови.

Ужин — два яйца вкрутую, стакан сырой моркови с растительным маслом.

10 день:

Завтрак — сырая морковь с соком лимона.

Обед — большая рыба жареная или вареная 500г, стакан томатного сока.

Ужин — фрукты.

11 день:

Завтрак — черный кофе.

Обед — одно сырое яйцо, три большие вареные морковки с растительным маслом, твердый сыр 15 г.

Ужин — фрукты.

12 день:

Завтрак — черный кофе, сухарик.

Обед — один большой кабачок, поджаренный в растительном масле, яблоки, черный кофе, сухарик.

Ужин — вареная говядина 200г, стакан кефира.

Кефир

13 день:

Завтрак — черный кофе.

Обед — яйца вкрутую, салат из вареной капусты с растительным маслом, стакан томатного сока.

Ужин — рыба жареная или вареная 200г.

В некоторые дни калорийность диеты падает до 700 ккал — резкое похудение вам обеспечено. Диеты с низким содержанием энергии (низкокалорийные) популярны именно за счет этого. Но быстрый эффект обходится дорого.

Во-первых, диета не сбалансирована, то есть, составлена наперекор нормальным потребностям организма в белках, жирах и углеводах. Здесь относительно большое количество жира (до 60% от общей калорийности дневного рациона) и белка, но малое количество углеводов.

Диета бедна витаминами и микроэлементами. Во-вторых, черный кофе можно пить далеко не всем, тем более в сочетании с общим "диетическим" стрессом, иначе привет, гастрит!

Плюс ко всему, что бы там ни говорили разработчики диеты, но даже если выдержать немилосердные ограничения, съесть все эти кошмарные блюда (чего стоят, к примеру, "три большие вареные моркови") и дойти до победного 13-го дня… а на 14-й объесться пельменей с майонезом, то вам не только станет худо, но и потерянные килограммы вернутся на свои места.

Словом, для сохранения эффекта вам еще долго придется отказываться от "запретных" продуктов. Пока не надоест себя мучить.

Почему гейши не сидят на "японской" диете?

Просто потому, что описанная выше голодовка по-японски имеет мало общего с традиционным питанием японцев. Где рис — главная культура Японии? Где соя? Где сырая рыба и морепродукты? Откуда взялся кофе, ведь японцы, как и китайцы, во всем мире известны пристрастием к разнообразным сортам чая.

Сами японцы называют следующие "золотые правила" своего традиционного стиля питания: маленькие порции разнообразных продуктов для каждого приема пищи. Даже самая рядовая японская трапеза (обед или ужин) может включать в себя от 5 до 20 блюд, к тому же в самых причудливых сочетаниях. Идея "раздельного питания" — отдыхает.

Морепродукты

Все продукты, которые они едят подвергаются слабой термической обработке, что помогает сохранить витамины. Хлеб заменяют рисом. Упор делается на рыбу и морепродукты. Яйца — не более 1 шт. в день, молоко — около полстакана. А "волшебный" зеленый чай, богатый антиоксидантами и витаминами C и Е, дарящий молодость и бодрость. Десерты чаще небольшие и состоят из фруктов. А с палочками обед за две минуты не проглотить.

Не стоит сомневаться: если хотя бы на время изменить родным пельмешкам, оладушкам, булочкам и селедочке под шубой с "рационом гейши", то те же 5-7 килограмм уйдут и без измывательств над собственным организмом.

Итак, какую из описанных "японских диет" брать на вооружение, решать, конечно, вам. Однако куда более разумным представляется не гнаться за быстрым, но опасным для здоровья эффектом, а выбрать более взвешенную и подходящую вашему организму систему питания.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.