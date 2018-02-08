Европейцы давно приметили, что на Востоке, в Японии, люди почему-то живут долго, мужчины меньше страдают от инфарктов, а девушки — стройные и красивые. Сегодня низкокалорийная "японская" диета очень популярна. На ней "сидят" политики, звезды шоу-бизнеса и, наверное, многие ваши подруги.
Однако к традиционному стилю питания японцев это модное и небезопасное увлечение не имеет ровным счетом никакого отношения. Каковы на самом деле золотые правила стройности и красоты по-японски?
Так называемая японская диета разработана диетологами одной из модных клиник Страны восходящего солнца, можно сказать, "на экспорт". Авторы диеты обещают, что если в течение 13 дней строго придерживаться ее рациона, то обмен веществ перестроится на новый лад и сброшенные 5-7 килограммов не вернутся как минимум 2-3 года.
Главное, беспрекословно следовать ежедневному меню и не прикасаться к каким-либо иным продуктам (в том числе, соли, сахару, хлебу). А это, прямо скажем, не просто — судите сами.
Вот вариант "японской" диеты:
1 день:
2 день:
3 день (наберитесь мужества):
4 день (совсем голодно):
5 день (отъедаемся):
6 день (объедаемся):
7 день:
8 день:
9 день:
10 день:
11 день:
12 день:
13 день:
В некоторые дни калорийность диеты падает до 700 ккал — резкое похудение вам обеспечено. Диеты с низким содержанием энергии (низкокалорийные) популярны именно за счет этого. Но быстрый эффект обходится дорого.
Во-первых, диета не сбалансирована, то есть, составлена наперекор нормальным потребностям организма в белках, жирах и углеводах. Здесь относительно большое количество жира (до 60% от общей калорийности дневного рациона) и белка, но малое количество углеводов.
Диета бедна витаминами и микроэлементами. Во-вторых, черный кофе можно пить далеко не всем, тем более в сочетании с общим "диетическим" стрессом, иначе привет, гастрит!
Плюс ко всему, что бы там ни говорили разработчики диеты, но даже если выдержать немилосердные ограничения, съесть все эти кошмарные блюда (чего стоят, к примеру, "три большие вареные моркови") и дойти до победного 13-го дня… а на 14-й объесться пельменей с майонезом, то вам не только станет худо, но и потерянные килограммы вернутся на свои места.
Словом, для сохранения эффекта вам еще долго придется отказываться от "запретных" продуктов. Пока не надоест себя мучить.
Сами японцы называют следующие "золотые правила" своего традиционного стиля питания: маленькие порции разнообразных продуктов для каждого приема пищи. Даже самая рядовая японская трапеза (обед или ужин) может включать в себя от 5 до 20 блюд, к тому же в самых причудливых сочетаниях. Идея "раздельного питания" — отдыхает.
Все продукты, которые они едят подвергаются слабой термической обработке, что помогает сохранить витамины. Хлеб заменяют рисом. Упор делается на рыбу и морепродукты. Яйца — не более 1 шт. в день, молоко — около полстакана. А "волшебный" зеленый чай, богатый антиоксидантами и витаминами C и Е, дарящий молодость и бодрость. Десерты чаще небольшие и состоят из фруктов. А с палочками обед за две минуты не проглотить.
Не стоит сомневаться: если хотя бы на время изменить родным пельмешкам, оладушкам, булочкам и селедочке под шубой с "рационом гейши", то те же 5-7 килограмм уйдут и без измывательств над собственным организмом.
Итак, какую из описанных "японских диет" брать на вооружение, решать, конечно, вам. Однако куда более разумным представляется не гнаться за быстрым, но опасным для здоровья эффектом, а выбрать более взвешенную и подходящую вашему организму систему питания.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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