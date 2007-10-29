Гайморит: чтобы не было воспаления, нужно правильно лечить насморк

Что такое гайморовы пазухи знают 40% из всех тех, кто хоть раз обращался к ЛОРу. Их воспаление называют синуитами, в народе крепко прижилось другое название – гайморит. Откуда он берётся и как лечится? Об этом Pravda.Ru рассказал кандидат медицинских наук Александр Миллер.

Верхнечелюстная (гайморова) пазуха в самом верху имеет отверстие — соустье. Логично было бы, чтобы оно располагалось внизу, ведь это удобно для слизи, которая омывает внутренний нос и стекает наружу. У нас же слизь будет стекать только тогда, когда пазуха переполнится.

Зачем только мы встали на две ноги?

Считается, что такое несовершенство конструкции — это плата за то, что в свое время обезьяна встала на две ноги и стала человеком. На четвереньках система работала отлично. В результате прямохождение создало условия для застоя слизи в верхнечелюстной пазухе.

Верхние дыхательные пути вырабатывают до полутора литров слизи в день. Она омывает всю слизистую, но если в носу не все благополучно, если увеличены раковины, если человек часто пользуется сосудосуживающими каплями, то у него возникает вазомоторное явление, при котором соустье закрывается, и появляются условия для гайморита.

Гаймориты (синуиты) можно разделить на первичные и вторичные. Первичные — это те, при которых воспалительный процесс возникает из-за той инфекции, которая была в носу и распространилась на верхнечелюстные пазухи.

Появится гайморит справа или слева, или у кого-то не появится никогда, зависит от структурных особенностей полости носа у каждого человека. Чем уже соустье, тем больше шансов для воспаления.

Вторичный гайморит возникает, когда имеет место воспаление 5, 6, 7 или 8-го зуба, образована гранулема. Поскольку гранулема располагается на дне гайморовой пазухи, она и вызывает воспалительный процесс.

При нарушенном оттоке слизи, она застаивается и через 2-3 дня нагнаивается. У человека появляется часто односторонний насморк с обильным отделяемым слизисто-гнойного характера. Нос заложен, повышается температура, появляются озноб, головная боль.

Лечение гайморита, варварский прокол и современный подход

Для лечения гайморита используют такие консервативные способы, как:

закапывание капель в нос,

смазывание,

хирургические методы.

Не обращать на гайморит внимания нельзя, поскольку это чревато осложнениями от поражения глаз до отека мозга и менингитов.

Для больных гайморитом самым страшным до сих пор остается так называемый прокол. Это операция по Колдуэллу-Люку, при которой производится разрез по переходной складке преддверия рта, вскрывается передняя стенка пазухи (обычно долотом, стамеской или трепангом) и острой ложкой удаляется патологическое содержимое.

Но при этом удаляется вся слизистая оболочка. На рану накладываются швы. Такая операция очень травматична еще и потому, что удаляется приличный массив костной ткани в лицевой стенке и создается новое соустье. Операция варварская, но, увы, по сей день практикуемая во многих клиниках страны.

Лечение гайморита

Сегодняшний день хирургии верхнечелюстных пазух — это эндоскопические операции, при которых добиваются лечебного эффекта с минимальными разрушениями.

Через небольшое отверстие на передней стенке пазухи микрохирургическим инструментом удаляется патологическое содержимое. В носу создается соустье через естественное место посредине раковины. Сюда вводят эндоскоп (он в два раза тоньше шариковой ручки), соединенный с видеокамерой. На экране четко видны все нюансы строения стенок пазухи.

Врач смотрит в каком состоянии соустье, дно пазухи и при этом структура носа не повреждается. Эндоскопом прочищается вся полость, слизистая сохраняется. Через два дня больной может покинуть клинику. Но в послеоперационный период очень важно провести качественную консервативную терапию, чтобы не допустить рецидива гайморита.

Как избежать возникновения гайморита?

Прежде всего, своевременно и правильно лечить насморк, чтобы он не стал хроническим. Хронический очаг инфекции — путь к хроническому гаймориту, который уже без операции не вылечить. Кроме того, верхние дыхательные пути очень любят бывать на свежем воздухе.

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