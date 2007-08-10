Грибки в лёгких "жиреют" на антибиотиках

Грибковое поражение легких — штука неприятная, и, возможно, именно оно — причина непроходящего кашля, а вовсе не курение.

Антибиотики

Постоянный кашель может быть симптомом многих заболеваний, в том числе и онкологических, поэтому лучше все же показаться врачу, а не строить догадок о его грибковой причине.

Вокруг грибковых заболеваний разговоров, конечно, ходит немало. Но в ряде случаев роль грибков в легочной патологии преувеличена. Иногда достаточно как следует пролечить бронхиальную астму, восстановить проходимость бронхов, и все симптомы болезни уходят.

Грибки — нормальная микрофлора, пока иммунитет в порядке

В полости рта, дыхательных путях любого человека наряду с другими микроорганизмами есть грибки. Это нормальная микрофлора. Хотя слюна и обладает бактерицидным действием, но уничтожить всех и вся она не в состоянии. Сама грибковая флора активизируется тогда, когда нет нормального ответа иммунной системы.

В группу риска по грибковым легочным патологиям входят люди, которые долгое время лечились:

глюкокортикостероидами,

антибиотиками,

препаратами цитостатического и антиметаболического действия.

Эти лекарства подавляют иммунную систему, и вероятность грибковой инфекции становится очень высокой.

Но за такими больными тщательно наблюдают врачи, и, как правило, "ловят" грибок на начальной стадии заболевания.

Для грибковых патологий характерна очень вязкая, с белыми мутноватыми комочками мокрота, и в ней даже при простом анализе обнаруживается мицелий гриба. Такому человеку нужно лечиться у микологов. Чтобы подтвердить подозрение потребуются специальные исследования. Лучше всего брать не мокроту, а отделяемое из бронхов с помощью бронхоскопии.

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