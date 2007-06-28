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Автор Петр Дерябин

Чем нужно питаться при воспалении легких

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.

Клюква лечит пневмонию

"Хотя во время болезни, обычно, есть не хочется, но пневмония требует серьезного подхода, а потому помогать организму правильным пищевым рационом — это одна из лечебных задач самого пациента, — считает специалист по лечебному питанию Михаил Гурвич.

6 продуктов для очищения легких + супер напиток

При воспалении легких очень полезны такие продукты, как:

  • молоко
  • творог
  • сыр
  • цветная капуста

и вообще все, что приносит в организм кальций. Если при этом значительно снизить потребление:

  • соли
  • сахаров

и других легкоусвояемых углеводов, то питание приобретет и противовоспалительный эффект.

В первые дни заболевания, особенно при повышенной температуре, предпочтительнее жидкая пища: фруктовые и овощные соки, клюквенный морс, чай с лимоном, минеральная вода.

Потребление не менее 2 литров жидкости в день, особенно содержащей витамин С, способствует уменьшению интоксикации организма. Очень полезны фрукты и ягоды. Фавориты здесь:

  • клюква
  • лимон
  • черная и красная смородина
  • шиповник
  • сливы.
Чем нужно питаться при воспалении легких. морс
Потребление не менее 2 литров жидкости в день, особенно содержащей витамин С, способствует уменьшению интоксикации организма

Продукты, содержащие витамин А и каротин, благотворно влияют на эпителий дыхательных путей. Витамином А богаты:

  • сливочное масло
  • сыр
  • яичный желток
  • печень.

Каротин ищите в моркови, зеленом луке, сладком перце, петрушке и в ягодах облепихи.

Поскольку при пневмониях всегда назначаются антибиотики, то стоит подумать о защите своей кишечной микрофлоры. Этому помогут продукты, содержащие витамины группы В: отварное мясо, рыба, хлеб из муки грубого помола, овсяная и гречневая каши, а так же кисломолочные продукты.

И, наконец, для стимуляции аппетита у больного можно давать ему слегка вымоченную сельдь, квашеную капусту, малосольные огурцы и мясной бульон".

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Чем нужно питаться при воспалении легких

Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.

Чем нужно питаться при воспалении легких
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