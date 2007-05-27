Пять "стыдных" вопросов врачу о половых инфекциях

Можно ли заразиться генитальным герпесом, если сесть на унитаз в общественном туалете и случайно дотронуться до него членом? На этот и некоторые другие интимные вопросы отвечает дерматовенеролог Оксана Загорцева.

Для генитального герпеса характерен контактный механизм передачи инфекции, но всё же обычно это происходит во время полового акта. Также происходит заражение новорождённых во время родов от матери.

Вирус простого герпеса 1-2 типа некоторое время может сохраняться на слизистых оболочках уретры, влагалища, в крови и моче. Таким образом, вероятность заражения генитальным герпесом в общественном туалете существует, но она крайне мала.

- Если я занимаюсь сексом с женой в первый или второй день после окончания у нее месячных, то у меня прямо "разъедает" головку полового члена. На ней появляются красные пятна и щиплет. Проходит быстро, и в другие дни нет такого эффекта. Что бы это могло быть? Артем Н., Самара.

— В дни менструации у женщин очень часто обостряется хронический воспалительный процесс в матке. В зависимости от характера возбудителя инфекции и от состояния защитных сил организма, как женщины так и мужчины, клинические проявления инфекции могут быть самыми разнообразными, включая и те, что описаны в вопросе. Женщине необходимо обследоваться на половую и неполовую инфекции (это ПЦР-диагностика, бактериальный посев, мазок на флору влагалища), причём желательно сразу после окончания менструации.

- Я прохожу курс лечения от трихомониаза, сказали, чтобы исключил соленое, острое, алкоголь, прекратил половую жизнь. Вопрос: мастурбировать можно? Николай П., Смоленск

— Во время мастурбации возникает активный приток крови в сосуды половых органов. Воспалительный процесс (в данном случае вызванный трихомониазом) сопровождается также переполнением кровью и расширением кровеносных сосудов слизистой уретры. Это означает, что любое половое возбуждение может замедлить процесс выздоровления.

- У меня постоянный половой партнер, с которым я занимаюсь сексом, не предохраняясь уже в течение года. Недавно выяснилось, что у него бывают случайные половые связи и он предохраняется презервативом. Меня просто убивает то, что ничего в этом криминального он не видит. Напишите, какие заболевания передаются половым путём, невзирая на презерватив, и насколько он рискует заразиться сам и заразить меня? Нина С., Санкт-Петербург.

— Заболеваний передающихся половым путем много:

1. Бактериальные инфекции — к ним относятся:

хламидии,

микоплазмы,

уреаплазмы,

гонорея,

сифилис,

мягкий шанкр,

донованоз.

2. Вызванные простейшими и грибами:

трихомониаз,

кандидоз.

3. Вирусные:

герпес,

вирус папилломы человека и остроконечные кондиломы,

контагиозный моллюск,

ВИЧ,

цитомегаловирус,

вирусные гепатиты (А, В, С).

вич-инфекция

4. Дерматозоонозы (паразитарные):

лобковый педикулез,

чесотка.

Презерватив отчасти защитит от бактериальных и вирусных инфекций, но не спасёт от паразитарных заболеваний, часто передающихся и бытовым путем: чесотка, лобковый педикулез.

Нужно помнить также о том, что все виды бактерий и вирусов поражают слизистые как мочеполовых органов, так и полости рта, конъюнктивы глаз и некоторое время сохраняются в слюне, сперме, выделениях мочеполовых органов. Таким образом, риск заразиться всеми перечисленными инфекциями во время случайных половых контактов, даже используя презерватив, достаточно высок.

- Подскажите, где можно было заразится такими инфекциями, как уреаплазма и гарднерелла, если у меня постоянный партнёр уже около 3-х лет, и в партнёре я уверена? Возможно ли заразиться не половым, а бытовым способом? Алла Б., Челябинская обл.

— Уреаплазма и гарднерелла — возбудители инфекций, передающихся половым путем. Вопрос, откуда взялась инфекция у женщины, если у неё постоянный партнер уже около трёх (или более) лет, возникает закономерно.

презерватив

Но инфекция могла попасть в половые пути женщины не обязательно в те годы, что она указывает как "годы надежного партнерства", а гораздо раньше, возможно, в самом начале половой жизни (а это, к сожалению, бывает в последние годы даже в 14-15 лет, когда еще не закончился период полового созревания женского организма и нет надёжных иммунных барьеров от инфекции).

Что же касается обследования на инфекции, которые, возможно, проводились ранее у женщины, задавшей этот вопрос, то результат такого обследования (при безусловном условии его надёжного качества) во многом зависит от того, на какой день менструального цикла оно проводилось.

Если нет клинических проявлений инфекции, то проводить его лучше за 3-5 дней до менструации, либо сразу после ее окончания (плюс после пищевой провокации накануне). В противном случае даже при наличии инфицирования можно возбудителя инфекции не выявить.

Кроме того, уреаплазмоз, например, также как и многие другие половые инфекции очень часто протекает в организме женщины незаметно, без выраженных клинических симптомов. При этом женщина может даже не подозревать, что больна и может заражать своего полового партнера (при некоторых инфекциях это в равной мере относится и к мужчине).

Из вышесказанного следует вывод о необходимости правильного комплексного обследования обоих половых партнеров. При подтверждении инфицирования одного лечение должны проводить оба вместе.

Гарднереллез часто является маркером неблагополучия и микроэкологии влагалища. Так, активизация гарднерелл происходит всегда при нарушении кислотности влагалищного содержимого. Это бывает при появлении во влагалище других патогенных микроорганизмов, при сниженном содержании женских половых гормонов (эстрогенов), при неправильной гигиене влагалища.

Устранение этих факторов — вылечивание патогенной микрофлоры, нормализация гормональных взаимоотношений в организме — приводит к устранению клинических признаков гарднереллеза.

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