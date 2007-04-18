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Автор Андрей Беляков

Запивать лекарства грейпфрутовым соком опасно

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Никто не спорит, что натуральные соки – дело полезное. Но вот один из них попал у врачей в «черный список», а именно – грейпфрутовый. В США даже стали проверять все лекарственные препараты на совместимость с ним. Слишком убойными получаются коктейли.


Грейпфрут. Польза и противопоказания

Наверное, самым известным стал случай гибели мужчины, долгие годы принимавшего лекарство для снижения холестерина – Липримар. Но стоило человеку начать пить по 2 стакана грейпфрутового сока в день, как, спустя непродолжительное время, начались проблемы с почками, которые закончились трагически.

Его почки оказались «забиты» белком, образующимся при распаде мышечной ткани - так протекает типичная передозировка Липримара и других подобных лекарств для снижения холестерина. Грейпфрутовый сок резко увеличивает всасывание многих лекарств из кишечника, и часть препарата, которая раньше проходила сквозь пищеварительный тракт транзитом, усваивалась. В результате, из-за накопления препарата в организме случилась его передозировка.

Грейпфрутовый сок может вызвать передозировку лекарств для лечения болезней сердца и гипертонии, антибиотиков, гормонов и многих-многих других препаратов. Ознакомится с их длинным списком вы можете в прилагаемой таблице.

Наиболее популярные в России препараты, которые нельзя сочетать с грейпфрутовым соком

Группа бета-блокаторов: Акридилол и другие препараты, которые содержат карведиол

Группа блокаторов кальциевых каналов:

  • Ратиофарм,
  • Дилтиазем-Тева,
  • Кардил
  • и другие препараты, которые содержат дилтиазем
  • Плендил,
  • Фелодип
  • и другие препараты c фелодипином
  • Кордафен,
  • Кордафлекс,
  • Кордипин,
  • Коринфар,
  • Нифекард,
  • Осмо-Адалат,
  • Депин,
  • Никардия,
  • Нифегексал,
  • Нифедикап,
  • Фенамон
  • и др. препараты, c нифенидином
  • Дилцерен,
  • Немотан,
  • Нимотоп
  • и др. препараты c нимодипином
  • Верогалид,
  • Веро-Верапамил,
  • Лекоптин,
  • Финоптин
  • и др. препараты с верапамилом

Препараты для лечения сердечных аритмий:

  • Амиокордин,
  • Кордарон,
  • Седакорон,
  • Амиодарон-Гексал
  • и др. лекарства с амиодороном

Статины для снижения холестерина в крови:

  • Липримар,
  • Лескол,
  • Ловастерол,
  • Медостатин,
  • Холетар,
  • Мевакор,
  • Ровакор
  • и др. препараты с ловастатином
  • Вазилип,
  • Зокор,
  • Симгал,
  • Симло,
  • Веро-Симвастатин,
  • Симвакард,
  • Симвор
  • и др. препараты с симвастатином

Антибиотики:

  • Класцид СР,
  • Фромилид,
  • Клабакс.

Комбинированные препараты с кларитромицином

  • Пилобакт и др. препараты с кларитромицином,
  • Эритромицин

Транквилизаторы:

  • Алзолам

Средства, препятствующие свертыванию крови:

  • Варфарин

Противоэпилептические средства:

  • Тегретол ЦР,
  • Финлепсин,
  • Апо-Карбамазепин,
  • Зептол,
  • Карбапин и др. препараты с карбамазепином

Противогрибковые средства:

  • Ирунин,
  • Орунгал и др. препараты с итраконазолом

Препараты против аллергии:

  • Телфаст,
  • Фексадин и др. препараты с фексофенадином

Противоопухолевые средства:

  • Вепезид,
  • Веро-Этопозид,
  • Этопозид-Эбеве и др. препараты с этопозидом
  • Зитазониум,
  • Веро-Тамоксифен,
  • Нолвадекс,
  • Тамифен и др. препараты с тамоксифеном
  • Веро-Винбластин,
  • Винбластин-Рихтер и др препараты с винбластином
  • Веро-Винкристин,
  • Винкристин-Ликвид-Рихтер и др. препараты с винкристином

Противовирусные препараты:

  • Агенераза
  • Криксиван и др. препараты с индинавиром

Препарат для лечения аденомы простаты:

  • Проскар,
  • Веро-Финастерид,
  • Финаст и др. препараты с финастеридом

Средства для лечения импотенции:

  • Виагра,
  • Сиалис

Гормональные препараты коры надпочечников:

  • Кортизол,
  • Метипред и др. препараты с метилпреднизолоном

Женские половые гормоны:

  • Дивигель,
  • Октодиол,
  • Эстрожель,
  • Эстрофем и др. препараты с эстрадиолом;
  • Прожестожель,
  • Утрожестан и др. препараты с прогестероном

Мужской половой гормон:

  • Андриол и др. препараты с тестостероном

Иммунодепрессанты:

  • Консупрен,
  • Панимун Биорал,
  • Сандиммун Неорал,
  • Веро-Циклосопорин,
  • Сандиммун и др. препараты с циклоспорином,
  • Рапамун

Опиоиды (наркотические средства для обезболивания):

  • Фентанил,
  • Альфентанил,
  • Суфентанил

Антидепрессанты из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина:

  • Феварин,
  • Стимулотон,
  • Золофт и др. препараты с серталином

Препарат расширяющий бронхи:

  • Теофиллин

Препарат от кашля

  • Туссин-Плюс и др. препараты с декстрометорфаном
Темы простата простатит грейпфрут холестерин гипертония тестостерон антидепрессанты
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Запивать лекарства грейпфрутовым соком опасно
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