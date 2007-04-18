Никто не спорит, что натуральные соки – дело полезное. Но вот один из них попал у врачей в «черный список», а именно – грейпфрутовый. В США даже стали проверять все лекарственные препараты на совместимость с ним. Слишком убойными получаются коктейли.
Наверное, самым известным стал случай гибели мужчины, долгие годы принимавшего лекарство для снижения холестерина – Липримар. Но стоило человеку начать пить по 2 стакана грейпфрутового сока в день, как, спустя непродолжительное время, начались проблемы с почками, которые закончились трагически.
Его почки оказались «забиты» белком, образующимся при распаде мышечной ткани - так протекает типичная передозировка Липримара и других подобных лекарств для снижения холестерина. Грейпфрутовый сок резко увеличивает всасывание многих лекарств из кишечника, и часть препарата, которая раньше проходила сквозь пищеварительный тракт транзитом, усваивалась. В результате, из-за накопления препарата в организме случилась его передозировка.
Грейпфрутовый сок может вызвать передозировку лекарств для лечения болезней сердца и гипертонии, антибиотиков, гормонов и многих-многих других препаратов. Ознакомится с их длинным списком вы можете в прилагаемой таблице.
Группа бета-блокаторов: Акридилол и другие препараты, которые содержат карведиол
Группа блокаторов кальциевых каналов:
Препараты для лечения сердечных аритмий:
Статины для снижения холестерина в крови:
Антибиотики:
Комбинированные препараты с кларитромицином
Транквилизаторы:
Средства, препятствующие свертыванию крови:
Противоэпилептические средства:
Противогрибковые средства:
Препараты против аллергии:
Противоопухолевые средства:
Противовирусные препараты:
Препарат для лечения аденомы простаты:
Средства для лечения импотенции:
Гормональные препараты коры надпочечников:
Женские половые гормоны:
Мужской половой гормон:
Иммунодепрессанты:
Опиоиды (наркотические средства для обезболивания):
Антидепрессанты из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина:
Препарат расширяющий бронхи:
Препарат от кашля
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.