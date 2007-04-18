Запивать лекарства грейпфрутовым соком опасно

Никто не спорит, что натуральные соки – дело полезное. Но вот один из них попал у врачей в «черный список», а именно – грейпфрутовый. В США даже стали проверять все лекарственные препараты на совместимость с ним. Слишком убойными получаются коктейли.



Грейпфрут. Польза и противопоказания

Наверное, самым известным стал случай гибели мужчины, долгие годы принимавшего лекарство для снижения холестерина – Липримар. Но стоило человеку начать пить по 2 стакана грейпфрутового сока в день, как, спустя непродолжительное время, начались проблемы с почками, которые закончились трагически.

Его почки оказались «забиты» белком, образующимся при распаде мышечной ткани - так протекает типичная передозировка Липримара и других подобных лекарств для снижения холестерина. Грейпфрутовый сок резко увеличивает всасывание многих лекарств из кишечника, и часть препарата, которая раньше проходила сквозь пищеварительный тракт транзитом, усваивалась. В результате, из-за накопления препарата в организме случилась его передозировка.

Грейпфрутовый сок может вызвать передозировку лекарств для лечения болезней сердца и гипертонии, антибиотиков, гормонов и многих-многих других препаратов. Ознакомится с их длинным списком вы можете в прилагаемой таблице.

Наиболее популярные в России препараты, которые нельзя сочетать с грейпфрутовым соком

Группа бета-блокаторов: Акридилол и другие препараты, которые содержат карведиол

Группа блокаторов кальциевых каналов:

Ратиофарм,

Дилтиазем-Тева,

Кардил

и другие препараты, которые содержат дилтиазем

Плендил,

Фелодип

и другие препараты c фелодипином

Кордафен,

Кордафлекс,

Кордипин,

Коринфар,

Нифекард,

Осмо-Адалат,

Депин,

Никардия,

Нифегексал,

Нифедикап,

Фенамон

и др. препараты, c нифенидином

Дилцерен,

Немотан,

Нимотоп

и др. препараты c нимодипином

Верогалид,

Веро-Верапамил,

Лекоптин,

Финоптин

и др. препараты с верапамилом

Препараты для лечения сердечных аритмий:

Амиокордин,

Кордарон,

Седакорон,

Амиодарон-Гексал

и др. лекарства с амиодороном

Статины для снижения холестерина в крови:

Липримар,

Лескол,

Ловастерол,

Медостатин,

Холетар,

Мевакор,

Ровакор

и др. препараты с ловастатином

Вазилип,

Зокор,

Симгал,

Симло,

Веро-Симвастатин,

Симвакард,

Симвор

и др. препараты с симвастатином

Антибиотики:

Класцид СР,

Фромилид,

Клабакс.

Комбинированные препараты с кларитромицином

Пилобакт и др. препараты с кларитромицином,

Эритромицин

Транквилизаторы:

Алзолам

Средства, препятствующие свертыванию крови:

Варфарин

Противоэпилептические средства:

Тегретол ЦР,

Финлепсин,

Апо-Карбамазепин,

Зептол,

Карбапин и др. препараты с карбамазепином

Противогрибковые средства:

Ирунин,

Орунгал и др. препараты с итраконазолом

Препараты против аллергии:

Телфаст,

Фексадин и др. препараты с фексофенадином

Противоопухолевые средства:

Вепезид,

Веро-Этопозид,

Этопозид-Эбеве и др. препараты с этопозидом

Зитазониум,

Веро-Тамоксифен,

Нолвадекс,

Тамифен и др. препараты с тамоксифеном

Веро-Винбластин,

Винбластин-Рихтер и др препараты с винбластином

Веро-Винкристин,

Винкристин-Ликвид-Рихтер и др. препараты с винкристином

Противовирусные препараты:

Агенераза

Криксиван и др. препараты с индинавиром

Препарат для лечения аденомы простаты:

Проскар,

Веро-Финастерид,

Финаст и др. препараты с финастеридом

Средства для лечения импотенции:

Виагра,

Сиалис

Гормональные препараты коры надпочечников:

Кортизол,

Метипред и др. препараты с метилпреднизолоном

Женские половые гормоны:

Дивигель,

Октодиол,

Эстрожель,

Эстрофем и др. препараты с эстрадиолом;

Прожестожель,

Утрожестан и др. препараты с прогестероном

Мужской половой гормон:

Андриол и др. препараты с тестостероном

Иммунодепрессанты:

Консупрен,

Панимун Биорал,

Сандиммун Неорал,

Веро-Циклосопорин,

Сандиммун и др. препараты с циклоспорином,

Рапамун

Опиоиды (наркотические средства для обезболивания):

Фентанил,

Альфентанил,

Суфентанил

Антидепрессанты из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина:

Феварин,

Стимулотон,

Золофт и др. препараты с серталином

Препарат расширяющий бронхи:

Теофиллин

Препарат от кашля