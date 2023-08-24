Восьмилетняя девочка стала самой молодой обладательницей роботизированных ног

В Великобритании медицинские специалисты добились невероятного прорыва — впервые в мире восьмилетней девочке были установлены уникальные роботизированные ноги. Этот шаг открывает перед медициной и технологиями безграничные горизонты и дает надежду миллионам людей.
История Хармони-Роуз Аллен поражает своей силой и решимостью. В возрасте десяти месяцев она пережила менингит, что привело к ампутации всех ее конечностей.
Однако, благодаря невероятной научно-медицинской усидчивости, три месяца назад девочке были установлены роботизированные коленные суставы в рамках исследований, проводимых компанией Dorset Orthopaedics.
Новаторский внутренний компьютер, созданный ведущим производителем Ottobock, постоянно отслеживает движения девочки, аккуратно корректируя сопротивление каждого коленного сустава. Эта технология позволяет Хармони-Роуз не только ходить и сидеть без посторонней помощи, но и вставать самостоятельно.
Микропроцессорные коленные суставы оснащены бионическими датчиками, считывающими информацию 100 раз в секунду, что открывает перед девочкой множество новых возможностей.
Протез также обладает надежной конструкцией из углеродного волокна, обеспечивая легкость и прочность. Неизменный оптимизм и энтузиазм Мэтью Хьюза, ведущего протезиста, и его команды позволили преодолеть все сложности и убедить Хармони-Роуз в необходимости примерить роботизированные ноги.
Маленькая героиня, потерявшая не только конечности, но и часть носа из-за менингита, восприняла новую главу своей жизни с радостью и энтузиазмом. Она в восторге от своих новых роботизированных ног:
"Мои новые ноги прекрасны! По шкале от одного до десяти я оценила бы их на десять. Теперь я могу сгибать ноги, когда сажусь. Вернувшись в школу, я увидела восхищенные взгляды своих друзей".
Восторг не ограничивается только Хармони-Роуз — ее мать, 28-летняя Фрейя Холл, разделяет этот счастливый момент. Она рассказывает:
"Впервые у нее действительно болит колено, и это было немного пугающе в начале. Однако, как только мы принесли эти ноги домой и начали использовать их, они изменили ее жизнь всего за неделю. Она сказала: 'Мне ноги действительно нужны'. Теперь она может ходить, чувствовать себя комфортно и выглядеть, как все ее друзья.
То, что прежде требовало усилий и вызывало дискомфорт, теперь стало для нее естественной частью. Хармони-Роуз даже надела гольфы и колготки до колен, что раньше было невозможно."
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