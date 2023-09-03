Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Илья Панфёров

Эксперты Medicalxpress: Мифы и факты уринотерапии

3:11
Здоровье

Советское время помнит уринотерапию как панацею от многих болезней, но сегодня ученые однозначно утверждают, что использование мочи в качестве лечебного средства — псевдонаучный метод нетрадиционной медицины, способный нанести вред здоровью.

Эксперты Medicalxpress: Мифы и факты уринотерапии
Фото: "File:20150120 Analisi Urina 1.jpg" by Federico Candoni is licensed under CC BY-SA 4.0.

Несмотря на это, сторонники уринотерапии остаются верными своим убеждениям. Эксперты, как сообщает Medicalxpress, развенчивают распространенные мифы о нем.

Уринотерапия: Истоки

Уринотерапия — это древняя практика, основанная на вере в способность мочи улучшать здоровье, даже исцелять. Она предполагает употребление мочи внутрь, купание в ней и другие методы использования для достижения лечебного эффекта. Несмотря на нелогичность этой концепции для многих, она продолжает существовать в наши дни.

Подобно многим нетрадиционным методам, уринотерапия нашла свое место в онлайн-пространстве, несмотря на то, что моча — это продукт выделения, от которого организм должен избавляться. Но есть ли научные доказательства того, что уринотерапия действительно эффективна?

Древние практики

В разные исторические периоды различные культуры использовали нетрадиционные методы для поддержания здоровья. Перед приходом современной медицины, древние цивилизации, такие как египтяне, китайцы, индейцы, ацтеки и римляне, прибегали к использованию мочи в медицинских целях. Она использовалась для заживления ран, отбеливания зубов и других лечебных целей.

Эти методы имели свою логику. Например, в условиях ограниченного доступа к чистой воде, моча использовалась для промывания ран, чтобы предотвратить инфекции.

Также моча могла использоваться для фильтрации воздуха от вредных газов при отсутствии специализированного оборудования.

Однако стоит отметить, что моча может содержать токсины и другие вредные вещества, которые организм обычно выводит. К тому же, некоторые лекарства выводятся через мочу, и их накопление может быть вредным.

Необходимо помнить, что моча может также содержать патогенные бактерии, способные вызвать серьезные инфекции и расстройства желудка.

Научные факты vs мифы

Ни одно научное исследование не подтверждает эффективность уринотерапии как лечебного метода. Вместо того чтобы искать необычные пути, следует доверить свое здоровье проверенным и научно обоснованным методам.

При возникновении заболеваний важно консультироваться со специалистами и следовать их рекомендациям.

Итог

Следует отметить, что уринотерапия — это псевдонаучный метод, лишенный подтвержденных научных данных. Множество древних культур использовали мочу в медицинских целях, но это не означает, что этот метод эффективен и безопасен.

Вместо экспериментов с нетрадиционными методами важно обращаться за помощью к профессионалам и доверять научно обоснованным подходам к лечению и поддержанию здоровья.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Уринотерапия. Случай из практики: моча не лекарство
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Новости Все >
Журналистка Ксения Собчак попросила россиян не шутить про третье сентября
Дочь страдающей болезнью Альцгеймера Маргариты Тереховой рассказала о состоянии матери
Музыкальный критик Бабичев объяснил мемами популярность песни "3 сентября"
Певец Стас Пьеха высказал свое неоднозначное мнение по поводу пластических операций
До Харькова дошла эпидемия из Польши: почти 1000 солдат ВСУ эвакуируют в инфекционные больницы
Певица Рита Дакота высказалась по поводу поцелуя новоиспеченного супруга с подругой
Сын Глеба Панфилова рассказал о тоске отца по скончавшейся жене
AT: Зеленскому нужно стабилизировать фронт после провала ВСУ в Запорожье
Певица Анастасия сообщила о смерти своей 83-летней матери, режиссёра Людмилы Салдадзе
Гимнастка Светлана Хоркина купила песцовую шубу на гонорар от Олимпийских игр
Популярное
Актер Кирилл Ильин скончался на 33-м году жизни

Актер ушел из жизни еще 24 августа.

Актер Кирилл Ильин скончался на 33-м году жизни
Шахматистка Горячкина задалась вопросом, почему Алина Горбачёва живёт с тренером
Шахматистка Горячкина сочла странной историю Горбачёвой: много вопросов
Президент Зеленский просит Путина отдать Крым по-хорошему
В Волгограде учитель сбежала из-за едва говорящих по-русски детей
Учёные США и Китая рекомендуют поспать днём Анастасия Жукова Российская система просвещения нуждается в коренных преобразованиях Виктор Пахомов Короны мира венчают ключи к Индии Сергей Лебедев
Назван город, потеря которого похоронит Зеленского
Егор Крид не взял новый сезон "Голоса" участницу, которую называл своей девочкой
Умирают за секунды: врач назвал три симптома, предупреждающие о смерти
Умирают за секунды: врач назвал три симптома, предупреждающие о смерти
Последние материалы
Эксперты Medicalxpress: Мифы и факты уринотерапии
Певица Рита Дакота высказалась по поводу поцелуя новоиспеченного супруга с подругой
Сын Глеба Панфилова рассказал о тоске отца по скончавшейся жене
AT: Зеленскому нужно стабилизировать фронт после провала ВСУ в Запорожье
Певица Анастасия сообщила о смерти своей 83-летней матери, режиссёра Людмилы Салдадзе
Гимнастка Светлана Хоркина купила песцовую шубу на гонорар от Олимпийских игр
Актриса Настя Задорожная пожелала гореть в аду сообщившим о смерти Янина
Андрей Малахов рассказал о трагической судьбе участников группы "Антиреспект"
Скрытная личность: о чём говорит почерк Ельцина
Врачи НИИ Склифосовского рассказали о тяжелом состоянии артиста Янина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников