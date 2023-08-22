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Илья Панфёров

Австралийские ученые объяснили, зачем зимой каждый день съедать по яйцу

3:38
Здоровье

В последнем исследовании, проведенном Институтом физической активности и питания Университета Дикина (IPAN) в Австралии, было установлено, что употребление одного яйца ежедневно в течение зимы способствует поддержанию уровня витамина D в организме.

Австралийские ученые объяснили, зачем зимой каждый день съедать по яйцу
Фото: "Hjärtats Vitamin D" by Apotek Hjartat is licensed under CC BY 2.0.

Эти выводы, опубликованные в журнале Nutrition, предоставляют новые пути заботы о здоровье в условиях дефицита солнечного света.

Дефицит витамина D: актуальная проблема

Необходимо отметить, что проблема дефицита витамина D не ограничивается только Австралией. В России, где зимние месяцы характеризуются недостаточным количеством солнечного света, эта проблема стоит особенно остро. У каждого третьего взрослого австралийца наблюдается дефицит этого важного витамина-гормона.

Роль витамина D и его источники

Витамин D играет ключевую роль в поддержании здоровья костей и иммунной системы. Однако основным источником витамина D является солнечный свет, поэтому многие жители России зимой не получают достаточного количества солнечных лучей, что может привести к дефициту витамина D.

Профессор Робин Дейли, руководитель исследования, подчеркивает, что дефицит витамина D может негативно сказаться на здоровье костей. Ключевая функция витамина D заключается в способствовании усвоению кальция, который в свою очередь играет важную роль в здоровье костей.

Остеопороз и его последствия

Длительный дефицит витамина D может привести к развитию остеопороза — состояния, при котором плотность костей уменьшается. Остеопороз повышает риск переломов костей, что особенно актуально для пожилых людей. Также группой риска являются беременные женщины, у которых недостаток витамина D может отрицательно сказаться на здоровье и развитии костей их будущего ребенка.

Связь между витамином D и другими заболеваниями

Профессор Дейли также подчеркивает, что дефицит витамина D может повысить риск развития других заболеваний, не связанных с костной системой. Среди таких заболеваний — диабет 2-го типа, гипертония, депрессия и болезнь Альцгеймера. Таким образом, поддержание достаточного уровня витамина D имеет важное значение для общего здоровья организма.

Роль яиц в пополнении витамина D

Важно отметить, что витамин D сложно получить из обычных продуктов питания. Для людей с низким уровнем этого витамина часто рекомендуется принимать специальные добавки. Однако яйца представляют собой естественный источник витамина: в ходе исследования было доказано, что употребление даже одного яйца ежедневно в течение зимних месяцев может оказать положительное влияние на уровень витамина D.

Исследование и его результаты

Исследование, в котором приняли участие 51 взрослый человек в возрасте 25-40 лет, показало интересные результаты. Участникам было предложено употреблять два, семь или 12 яиц в неделю в течение 12 недель. Важным аспектом было также изучение влияния употребления яиц на уровень холестерина в крови.

В ходе наблюдения не было выявлено существенных побочных эффектов на уровень холестерина. Это подтверждает безопасность употребления яиц в разумных количествах в качестве источника витамина D.

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Витамин D - чудо 21 века. Чем он настолько важен?
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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