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Илья Панфёров

Как избежать неприятного запаха подмышек: несколько рекомендаций

2:38
Здоровье

Иногда запах подмышек может быть сильнее, чем обычно, и вызывать дискомфорт. Это связано с выделением маслянистой секреции из специальных желез под кожей. Американские врачи объяснили, что эта секреция, которая имеет генетическое влияние, может быть причиной неприятного запаха.

Как избежать неприятного запаха подмышек: несколько рекомендаций
Фото: "Woman cleans sweat from armpit with wet wipes after sport workout" by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Пот и его происхождение

В основном наше тело покрывают эккриновые потовые железы, которые выделяют жидкость без запаха, способствующую охлаждению тела. Однако существует второй тип потовых желез, называемый апокриновыми потовыми железами. Они находятся в областях с множеством волосяных фолликулов, таких как подмышки и пах.

В отличие от эккринных желез, апокриновые железы выделяют маслянистое вещество и становятся активными при стрессе, страхе, беспокойстве, боли и сексуальной стимуляции.

Исходно не обладая запахом, этот маслянистый секрет становится источником питания для бактерий на коже. Бактерии разлагают этот секрет на жирные кислоты и другие соединения, создавая ароматы, которые напоминают запах лука, тмина и гнилого мяса.

Влияние генетики и образа жизни

Хотя тип бактерий относительно одинаков у всех, на запах влияет генетика. Апокринные железы реагируют на эмоции и могут быть активизированы нашими мыслями и образом жизни. Запах также может усиливаться наличием подмышечных волос или употреблением, например, красного мяса.

Советы по уходу и избеганию неприятного запаха

Чтобы избежать неприятного запаха, важно заботиться о коже подмышек. Поскольку пот сам по себе не имеет запаха, бактериям нужно время для его разложения на ароматические соединения. Регулярные души помогут притормозить этот процесс.

Антиперспиранты снижают выделение пота, благодаря чему они содержат ингредиенты, такие как алюминий, создающие временную блокировку. Дезодоранты, в свою очередь, замаскировывают запах более сильными ароматами и могут содержать компоненты, делающие кожу менее привлекательной для бактерий.

Выбор одежды и другие факторы

Одежда также влияет на запах. Медики рекомендуют выбирать натуральные материалы, обеспечивающие хороший воздушный поток. Это поможет сохранить свежесть на протяжении дня и предотвратит рост бактерий.

Потоотделение может быть усилено при употреблении кофеина и определенных лекарств.

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ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ ПОТА И ЗАПАХА ПОДМЫШКАМИ НАВСЕГДА
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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