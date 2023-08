Your browser does not support the audio element.

Иногда запах подмышек может быть сильнее, чем обычно, и вызывать дискомфорт. Это связано с выделением маслянистой секреции из специальных желез под кожей. Американские врачи объяснили, что эта секреция, которая имеет генетическое влияние, может быть причиной неприятного запаха.

Фото: "Woman cleans sweat from armpit with wet wipes after sport workout" by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.