Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Илья Панфёров

Гормоны в теле: Как они формируют вашу фигуру

Здоровье

Когда речь заходит о нашем теле, оно иногда ведет себя как загадочный художник, нанося краски на холсте нашей фигуры.

Гормоны в теле: Как они формируют вашу фигуру
Фото: "Framed Embroidery Kidney Anatomy Art. Hand Embroidered." by Hey Paul Studios is licensed under CC BY 2.0.

А на самом деле, есть научное объяснение, почему жир распределяется так, как будто на нем творится настоящее искусство. В этой статье мы погрузимся в мир гормонов, которые оказывают удивительное влияние на форму и контуры нашего тела.

Гормоны и загадочные отложения жира

Давайте начнем с интересного факта: ваше тело может раскрывать много тайн через то, как и где набирается жир. Врач-эндокринолог, Влад Щербаков, делает интересное утверждение, связывая запасы жира в верхних частях тела, таких как руки и спина, с выработкой кортизола, гормона, который нередко получил прозвище "гормон стресса".

Гормоны и их загадочные игры

Кортизол, на первый взгляд, кажется обыденным гормоном, но его влияние на наше тело оказывается куда более интересным, чем может показаться. Этот "гормон стресса" вырабатывается надпочечниками и имеет способность вызывать настоящий "фейерверк" изменений в организме.

Когда его уровень повышается, он может запустить процесс накопления жира в самых неожиданных местах, будто играя в игру "спрячь жир". Так что, если вы обнаружили, что ваша спина и руки начали скрывать небольшие "сюрпризы" в виде жировых отложений, не спешите впадать в панику. Возможно, ваш организм всего лишь играет в свою странную игру.

Ожирение и гормональный танец

Итак, мы начинаем раскрывать карты: ожирение, вызванное гормональным дисбалансом, имеет свой собственный танец. Оно не просто расти, как обычное ожирение.

Оно выбирает свой путь и танцует по своим правилам. Образование избыточной массы тела происходит несимметрично, подчеркивая определенные участки вашей фигуры. И это может означать, что внутри вашего организма происходят серьезные изменения, которые требуют внимания.

Кортизол и таинственное накопление жира

Давайте поговорим о кортизоле подробнее. Этот гормон, вырабатываемый вашими надпочечниками, может оказать намного больше влияния, чем просто вызвать ощущение стресса.

Врачи отмечают, что избыточный кортизол может стать настоящим провокатором, подстрекающим ваш организм складывать запасы жира в самых необычных местах. Интересно, правда? Судя по всему, ваше тело знает толк в интригах.

Не только жир: Иные загадочные эффекты

Но кортизол не только участвует в этой таинственной игре скрытных отложений жира. Этот гормон имеет свои "подельники" — другие гормоны, которые могут подпитывать огонь ожирения.

Например, нарушения функций половых желез могут внести свою лепту в этот странный танец, приводя к еще большему увеличению объемов верхней части тела. И не забудем про щитовидную железу, которая, как выяснилось, может также внести свой вклад в этот "коллективный танец".

Гормоны, вес и загадки жизни

Вам, возможно, интересно, почему гормоны так активно участвуют в этой загадочной симфонии жира. Ответ прост: гормоны играют важнейшую роль в регуляции вашего веса. Они, будто дирижеры оркестра, управляют тем, как ваше тело использует и сохраняет энергию. Интересно, какая еще музыка скрывается за этой ожиренной симфонией?

Разгадка загадки: Как победить игру гормонов

Так как же победить эту загадочную игру гормонов? На помощь приходит Влад Щербаков, врач-эндокринолог, который знает все секреты этой симфонии.

Сначала необходимо понять, что творится внутри вашего организма. Анализы и специальная диета помогут раскрыть карты и выявить, какие гормоны вносят свой вклад в этот загадочный процесс. Потом, под руководством опытного врача, можно будет разработать план действий: от коррекции питания до физических нагрузок.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Как Гормоны Влияют на Наше Тело и Разум
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Новости Все >
ФСБ: сторонник "Азова"* готовил теракт на объекте критической инфраструктуры в Калуге
Автоэксперт Трошанов назвал скорость в 40 километров безопасной, чтобы держать руль одной рукой
Ходаковский: в Киеве опасаются удара двухсоттысячной группировки армии России
Телеведущий Иван Ургант возглавил список вернувшихся после критики СВО в Россию звезд
Актриса Рената Литвинова показала стройную фигуру в купальнике в 56 лет
FT: японское агентство по кибербезопасности признало факт утечки данных пользователей
Eminem запретил кандидату в президенты США исполнять свои произведения
СК: после смерти 16-летней школьницы на Урале расследуется дело по статье "Убийство"
19FortyFive: в Италии гниют танки Leopard 1A5, которые так ждёт Украина
Шурыгин: ВСУ смогут поддерживать существующую интенсивность наступления до 14 суток
Популярное
Польша оказалась в "отчаянии" из-за поддержки Украины — Myśl Polska

Польша навредила сама себе, когда стала поддерживать Украину, заявили аналитики.

Myśl Polska: Польша оказалась в "отчаянии" из-за поддержки Украины
Замначальника управления спецсвязи СБУ застрелился в своём рабочем кабинете в Киеве
Замглавы управления спецсвязи СБУ застрелился в кабинете в Киеве
Валентина Талызина рассказала, как Алла Пугачева стала Борисовной по решению ЗАГСа
В Казахстане сообщили, что генконсул России покинул пост после слов о русском языке
ИноСМИ: убийство Зеленского и генеральная битва произойдут в 2024 году Олег Володин Какая судьба ждёт Дональда Трампа после ареста? Объясняют эксперты Петр Ермилин Работино стало сакральной целью ВСУ. ВС РФ готовят контрудар Любовь Степушова
На 2024 год намечена казнь Зеленского и главное сражение РФ против ВСУ и НАТО
Идут угрозы: уехавший из РФ Анатолий Белый добился отмены гастролей "Ленкома" в Израиле
"Закрыть море и сбивать всё": военные решили нейтрализовать разведчиков НАТО
"Закрыть море и сбивать всё": военные решили нейтрализовать разведчиков НАТО
Последние материалы
Политолог Куртов: Москве выгоден демонстрационный визит Эрдогана в Россию
Пять обязательных команд для ваших собак: от "сидеть" до "вниз"
Замглавы Совбеза: атака Крыма дает РФ "право войны" с НАТО
В Турции усомнились в возможности зерновой сделки без России
Актер Вячеслав Манучаров ответил на критику Михаила Ширвиндта
FT: споры по поводу бюджета Евросоюза угрожают финансовой поддержке Украины
Арестович* заявил, что "он не на войне, потому что формирует политику Запада"
В Волгограде пенсионерка превратила заваленную мусором квартиру в тюрьму для кошек
Hürriyet: Эрдоган может обсудить с Путиным в Сочи новую формулу "зерновой сделки"
В российские школы 1 сентября пойдут более 18 млн учеников
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников