Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Илья Панфёров

Уход за собой: Традиции и современные тенденции

3:56
Здоровье

В последние годы, понятие ухода за собой начинает получать новое значение в Турции. Особенно это заметно в сфере косметологии и процедур ухода за кожей.

Уход за собой: Традиции и современные тенденции
Фото: архив

Местные жители и туристы, посещая солнечную Турцию, становятся свидетелями расцвета косметической индустрии. Давайте рассмотрим, какие изменения происходят в сфере красоты и как местные женщины находят свои проверенные методы для поддержания своей привлекательности.

Натуральные средства — Секреты турецкой красоты

Одна из популярных тенденций среди турецких женщин — это использование натуральных средств для ухода за кожей. Основываясь на опыте и традициях, местные красавицы предпочитают натуральные ингредиенты.

Розовая вода, например, заменяет тоник, обладая тонизирующими и омолаживающими свойствами. Масло чёрного тмина внутренне обогащает организм полезными веществами, а также может использоваться для ухода за кожей, волосами и ногтями.

Особенности ухода за ногтями

Важной частью рутины красоты у турецких женщин является уход за ногтями. Интересно, что многие из них не используют гель-лак, и причина в этом не только в стиле предпочтений. Религиозные убеждения также играют роль. Вода должна касаться каждой части тела при омовении перед намазом, и гель-лак на ногтях может помешать этому процессу. Вместо него, женщины используют обычный лак или накладные ногти для создания ухоженного внешнего вида.

Тайны сияющих волос

Турецкие женщины уделяют особое внимание своим волосам. Возможность посещения небольших парикмахерских по доступным ценам позволяет им сохранять и улучшать их состояние. Волосы умывают, укладывают и декорируют ежедневно. Важно не только само ухаживание, но и ритуальный аспект этого процесса.

Гладкая и безупречная кожа: Турецкие секреты

Гладкость кожи — одна из основных составляющих красоты для турецких женщин. Для достижения этой цели они выбирают различные методы.

Одним из популярных стало удаление лишней растительности с помощью лазерной эпиляции. Этот процесс позволяет избавиться от нежелательных волосков на руках, ногах, в зоне бикини и даже на лице. Гладкость кожи — приоритет, и турецкие женщины готовы приложить усилия для её достижения.

Хамам: Ритуал красоты и релаксации

Одной из древних традиций ухода за собой в Турции является посещение хамама. Это не только способ отмыться, но и насладиться атмосферой релаксации и общения. Посещение хамама — это своего рода ритуал, который сочетает в себе уход за кожей и душевное благополучие. Этот обряд остается популярным среди турецких женщин и в настоящее время.

Современные тренды: Пластическая хирургия и инъекции красоты

Современные турецкие женщины также проявляют интерес к пластической хирургии. Ринопластика, или коррекция носа, стала популярной процедурой.

Кроме того, инъекции ботокса и гиалуроновой кислоты широко используются для омоложения и улучшения внешнего вида. Важно отметить, что проведение таких процедур должно осуществляться только в лицензированных клиниках.

Уход за собой — это не только рутина, но и забота о себе и своем благополучии. Традиции и современные тенденции ухода за красотой в Турции отражают богатство культуры и внимание к деталям.

Вне зависимости от методов, которые выбирают турецкие женщины, их стремление выглядеть и чувствовать себя прекрасно остается неизменным.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

ГЛАВНЫЕ БЬЮТИ-ТРЕНДЫ лето 2023 (стрижки, макияж, прически, уход)
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Новости Все >
"Шинник" сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" в ФНЛ
Global Times: Запад "разозлил" развивающиеся страны излишним вниманием к Украиине
Бой у Времевского выступа: контрнаступ ВСУ и их бегство у Равнополя
Два немца совершили акт вандализма в Италии
Роструд заявил о снижении числа жалоб на задолженность по зарплате
Марочко: ВСУ испытывают проблемы с водой и едой на Краснолиманском направлении
Житель Санкт-Петербурга столкнул возлюбленную с третьего этажа из-за неприготовленного ужина
Адвокат заявил, что выдвинутые против Трампа обвинения не вызывают беспокойства
Солдаты США оглохли из-за бракованных берушей
В правительстве предложили обязать АЗС заряжать электроавтомобили
Популярное
Польша оказалась в "отчаянии" из-за поддержки Украины — Myśl Polska

Польша навредила сама себе, когда стала поддерживать Украину, заявили аналитики.

Myśl Polska: Польша оказалась в "отчаянии" из-за поддержки Украины
Такое число погибших солдат США "у берегов Австралии" связано с легализацией потерь на Украине
Морпехи США погибли не в Австралии, а под Работино
Владимир Зеленский рассказал, как захватит Крым
Австрийский политик предложил демонтировать Бразилию за поддержку России
Работино стало сакральной целью ВСУ. ВС РФ готовят контрудар Любовь Степушова Предки российских олигархов жили в еврейских гетто Нью-Йорка Сергей Лебедев Владимир Зеленский мстит своему народу за еврейские погромы Сергей Фролов
Киев отправляет женщин на передовую под Купянск
ВСУ получат до 200 истребителей F-16, но есть нюанс — Коротченко
В Черкасской, Николаевской и Кировоградской областях сильные взрывы
В Черкасской, Николаевской и Кировоградской областях сильные взрывы
Последние материалы
Yeni Şafak: в Бодруме в результате перестрелки один человек погиб и трое ранены
Рядового ЧВК «Вагнер» наказали за то, что он избил полицейского в аэропорту Оренбурга
Друг убитого в Сысерти бизнесмена вышел из комы и рассказал о жестоком избиении
20 миллиардов рублей превысила задолженность Google перед российскими кредиторами
Financial Times: Европа рискует лишиться части урожая из-за засухи
Минобороны РФ: над Люберцами ПВО уничтожила беспилотник
Месси могут наказать после дебютной игры в MLS
Глава ОВА Лунин: попадание в промышленный объект зафиксировано в Полтавской области
Трое кузбассовцев вырубили пихты на 1,4 млн рублей и продали их за 70 тысяч
Ученые нашли альтернативного виновника глобального потепления
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников
X