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Даниил Полоников

Эндокринолог Павлова: запах пота у человека может измениться из-за диабета

2:35
Здоровье

Если человек испытывает внезапное и интенсивное изменение запаха тела, это может свидетельствовать о гормональных колебаниях. Например, если женщина замечает изменение запаха своего тела в сторону более сильного и мужественного аромата, это часто указывает на повышение уровня андрогенов — мужских половых гормонов.

Эндокринолог Павлова: запах пота у человека может измениться из-за диабета
Фото: docmed.ru

Аналогично, если запах тела мужчины становится сильнее, чем раньше, это может свидетельствовать о гормональном дисбалансе. Такие изменения требуют внимания и дальнейшего обследования у врача.

Роль грибковых инфекций в приобретении кислого запаха тела

В некоторых случаях запах тела может приобретать кислый или кисловатый характер, что часто связано с грибковыми инфекциями.

Эти инфекции могут приводить к заметному изменению естественного запаха тела. Своевременное выявление и устранение этих инфекций очень важно для поддержания общего состояния здоровья.

Связь между запахом тела и диабетом

Одной из важнейших патологических причин изменения запаха тела является диабет. Это заболевание характеризуется повышенным уровнем сахара в крови. Когда организм не в состоянии эффективно переработать и вывести избыток сахара, он может начать выделять часть глюкозы через потовые железы кожи.

Кожа выступает в роли выделительного органа, помогая организму избавляться от вредных веществ, когда другие органы, такие как почки, кишечник или печень, испытывают трудности в этом.

Роль преобразования глюкозы при диабете

У людей, страдающих диабетом 1-го типа, сладковатый запах тела может появиться на определенной стадии заболевания. Избыток глюкозы преобразуется в сорбит, и кожа больных диабетом может приобретать сладковатый запах в ходе этого процесса. Контроль и правильное лечение диабета могут сыграть важную роль в устранении этого специфического запаха.

Обращение за профессиональной медицинской помощью

Если вы заметили необычные изменения в запахе тела, необходимо незамедлительно обратиться к медицинскому специалисту. Он может провести комплексное обследование и диагностировать основные заболевания, которые могут быть причиной таких изменений.

Самодиагностики и самолечения следует избегать любой ценой, поскольку точное определение и лечение возможных проблем со здоровьем требует специальных знаний.

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💊 КОГДА ОЖИРЕНИЕ ПЕРЕЙДЕТ В ДИАБЕТ? КАК ИЗБЕЖАТЬ ДИАБЕТА? Врач эндокринолог диетолог Ольга Павлова.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников. Проводит коррекцию массы тела и лечение метаболического синдрома. Занимается проблемами повышенного оволосения (гирсутизм); нарушений минеральнокальциевого обмена первичного и постменопаузального остеопороза и остеопении. Практикует физиотерапевтические методы лечения острых и хронических ЛОР-патологий, в том числе лечение аденоидов; лечение дорсопатии и остеохондроза. Проводит физиотерапевтическое лечение в гинекологии при острых и хронических заболеваниях, дисфункции яичников.
Куратор Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников. Проводит коррекцию массы тела и лечение метаболического синдрома. Занимается проблемами повышенного оволосения (гирсутизм); нарушений минеральнокальциевого обмена первичного и постменопаузального остеопороза и остеопении. Практикует физиотерапевтические методы лечения острых и хронических ЛОР-патологий, в том числе лечение аденоидов; лечение дорсопатии и остеохондроза. Проводит физиотерапевтическое лечение в гинекологии при острых и хронических заболеваниях, дисфункции яичников.
Куратор Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии. Проводит диагностику и лечение пациентов с заболеваниями щитовидной железы, в том числе онкология, заболеваниями надпочечников, гипофиза, сахарным диабетом, пациентов с избыточной массой тела.
Темы диабет здоровье медицина

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