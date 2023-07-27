Чистка языка: почему это вредно для здоровья

4:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чистка языка — это популярная процедура, которая заключается в удалении бактерий и налета с поверхности языка. Она часто рекомендуется для поддержания свежего дыхания и улучшения гигиены полости рта. Однако, несмотря на её популярность, некоторые специалисты предупреждают о возможных негативных последствиях этой процедуры.

Фото: https://zdorovie-legkie.ru/

Одной из главных опасностей чистки языка является возможность травмировать его поверхность. Использование слишком жесткой щетки или неправильная техника проведения процедуры могут привести к микротравмам, которые вызывают боль и дискомфорт.

Опасность травмирования языка и изменения вкусовых ощущений

Исследователи из Университетской клиники Ниццы опубликовали в журнале "Cedra" статью, в которой опровергли целесообразность использования ложек и скребков для чистки языка. Они объяснили, что язык человека состоит из 17 мышц, покрытых нежной мембраной, которая повреждается при использовании этих инструментов.

Как следствие, возникают временные изменения вкусовых ощущений, которые обычно проходят в течение нескольких часов, но ненадолго. Постоянное повреждение слизистой оболочки языка может привести к потере некоторых вкусовых нюансов, так как некоторые вкусовые рецепторы перестают восстанавливаться. Врачи из госпиталя в Ницце сомневаются в пользе чистки языка и приводят в пример французов, которые не проводят такую процедуру и не страдают от проблем с желудком и вкусом.

Изменение микрофлоры полости рта

На языке обитает собственная микрофлора, которая играет важную роль в поддержании здоровья полости рта. Чистка языка может нарушить естественный баланс микроорганизмов, что приводит к дисбактериозу и другим проблемам со здоровьем полости рта.

В 2017 году на заседании Французской стоматологической ассоциации в Париже обсуждались новые гигиенические правила чистки языка. Специалисты приводили многочисленные примеры из своей практики, когда эта процедура наносила вред здоровью пациентов. На поверхности языка обитает около 700 различных видов бактерий, которые играют важную роль в организме. Одни из них способствуют перевариванию пищи, другие синтезируют витамины, а большинство защищают полость рта от проникновения патогенных микроорганизмов в пищевод.

Кроме того, если инструменты, используемые для чистки языка, не продезинфицированы должным образом, это может привести к распространению бактерий и инфекций. Неправильное использование этих инструментов также может привести к микротравмам, обеспечивающим проникновение бактерий в организм и вызывающим инфекцию.

Акцентирование внимания на безопасных методах чистки языка

Хотя чистка языка имеет свои риски, при правильном и безопасном выполнении она может быть полезной. Ниже приведены некоторые рекомендации по обеспечению безопасной чистки языка:

1. Выбирайте правильный прибор для чистки языка: выбирайте мягкую, гибкую щетку для чистки языка или зубную щетку с мягкой щетиной. Избегайте использования жёстких металлических скребков, которые могут повредить нежные ткани языка.

2. Бережная техника: при чистке языка следует соблюдать осторожность. Избегайте чрезмерного давления, которое может травмировать поверхность языка.

3. Регулярная дезинфекция: обеспечьте надлежащую дезинфекцию устройства для чистки языка до и после использования, чтобы свести к минимуму риск распространения бактерий.

4. Проконсультируйтесь со специалистом: если вы не уверены в технике чистки языка или у вас есть особые проблемы со здоровьем полости рта, обратитесь за советом к стоматологу.

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Очищение языка