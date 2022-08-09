Эксперт Рогова: "Настой из бузины, березы и ивы поможет суставам"

Если вы никогда не испытывали боль при попытке повернуться, наклонился и не ощущали трудности при попытке присесть — вы счастливый человек. Заболевания суставов — распространённое явление, чаще всего они проявляются с возрастом — на фоне естественного износа тканей. Однако, по статистике, эти болезни захватывают представителей всех возрастных категорий, и почти 90% жителей крупных городов имеют предрасположенность к этим проблемам. Поражения опорно-двигательного аппарата по своей природе могут быть различными: воспалительными, дегенеративно-дистрофическими, травматическими, они захватывают как мелкие, так и крупные суставы, вызывая боль, отёк и нарушения движения.

Травы, которые проникают в суставы и восстанавливают хрящи

В качестве профилактической меры и для снижения дозы медикаментов можно приготовить напитки из трав, которые помогут не только суставам, но и всему организму. О том, как правильно заварить травяной чай для суставов, рассказала читателям Pravda.Ru победительница российского чемпионата World Skills Rus junior в компетенции "поварское дело", основатель молодёжного движения GREEN TEEN Александра Рогова.

Рецепты травяных настоев для суставов

В качестве вспомогательного средства для поддержания здоровья используют болеутоляющие, противовоспалительные, общеукрепляющие и иные природные компоненты. Необходимо также стимулировать регенерацию хряща, блокировать синтез ферментов, ответственных за его разрушение, и активизировать кровообращение. Таких трав очень много.

Рецепт №1

цветки бузины чёрной — 10 г

лист берёзы — 40 г

кора ивы — 50 г

1 ст. ложка сбора на 1 стакан кипятка. Принимать по полстакана 4 раза в день до еды.

Рецепт №2

цветки бузины чёрной — 30 г

лист крапивы — 30 г

корень петрушки — 30 г

Приготовить настой и пить по полстакана 4 раза в день до еды.

Рецепт №3

лист берёзы — 25 г

крапива — 25 г

фиалка трёхцветная — 25 г

Принимать по полстакана 4 раза в день до еды.

Рецепт №4

корень одуванчика — 7 г

соцветия хмеля — 7 г

ягоды барбарича — 7 г

спорыш — 4 г

зверобой — 4 г

цветки бузины — 5 г

Залить 2 ст. л. смеси кипятком (0,5 литра), принимать в теплом виде по 1/4 стакана.

Рецепт №5

корень лопуха — 25 г

корень пырея — 25 г

трава фиалки трехцветной — 30 г

трава Вероника лекарственная — 20 г

трава таволги — 20 г

Залить 1 ст. л. смеси стаканом воды, готовить на водяной бане 15 минут. Принимать по 1/4 стакана 4 раза в день.

Также можно заменить обычный чай на ферментированный кипрей — это и вкусно, и полезно.