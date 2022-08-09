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Автор Ирина Гусакова

Эксперт Рогова: "Настой из бузины, березы и ивы поможет суставам"

Здоровье

Если вы никогда не испытывали боль при попытке повернуться, наклонился и не ощущали трудности при попытке присесть — вы счастливый человек. Заболевания суставов — распространённое явление, чаще всего они проявляются с возрастом — на фоне естественного износа тканей. Однако, по статистике, эти болезни захватывают представителей всех возрастных категорий, и почти 90% жителей крупных городов имеют предрасположенность к этим проблемам. Поражения опорно-двигательного аппарата по своей природе могут быть различными: воспалительными, дегенеративно-дистрофическими, травматическими, они захватывают как мелкие, так и крупные суставы, вызывая боль, отёк и нарушения движения.

Травы, которые проникают в суставы и восстанавливают хрящи

В качестве профилактической меры и для снижения дозы медикаментов можно приготовить напитки из трав, которые помогут не только суставам, но и всему организму. О том, как правильно заварить травяной чай для суставов, рассказала читателям Pravda.Ru победительница российского чемпионата World Skills Rus junior в компетенции "поварское дело", основатель молодёжного движения GREEN TEEN Александра Рогова.

Рецепты травяных настоев для суставов

В качестве вспомогательного средства для поддержания здоровья используют болеутоляющие, противовоспалительные, общеукрепляющие и иные природные компоненты. Необходимо также стимулировать регенерацию хряща, блокировать синтез ферментов, ответственных за его разрушение, и активизировать кровообращение. Таких трав очень много.

Рецепт №1

  • цветки бузины чёрной — 10 г
  • лист берёзы — 40 г
  • кора ивы — 50 г

1 ст. ложка сбора на 1 стакан кипятка. Принимать по полстакана 4 раза в день до еды.

Рецепт №2

  • цветки бузины чёрной — 30 г
  • лист крапивы — 30 г
  • корень петрушки — 30 г

Приготовить настой и пить по полстакана 4 раза в день до еды.

Рецепт №3

  • лист берёзы — 25 г
  • крапива — 25 г
  • фиалка трёхцветная — 25 г

Принимать по полстакана 4 раза в день до еды.

Рецепт №4

  • корень одуванчика — 7 г
  • соцветия хмеля — 7 г
  • ягоды барбарича — 7 г
  • спорыш — 4 г
  • зверобой — 4 г
  • цветки бузины — 5 г

Залить 2 ст. л. смеси кипятком (0,5 литра), принимать в теплом виде по 1/4 стакана.

Рецепт №5

  • корень лопуха — 25 г
  • корень пырея — 25 г
  • трава фиалки трехцветной — 30 г
  • трава Вероника лекарственная — 20 г
  • трава таволги — 20 г

Залить 1 ст. л. смеси стаканом воды, готовить на водяной бане 15 минут. Принимать по 1/4 стакана 4 раза в день.

Также можно заменить обычный чай на ферментированный кипрей — это и вкусно, и полезно.

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