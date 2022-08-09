Если вы никогда не испытывали боль при попытке повернуться, наклонился и не ощущали трудности при попытке присесть — вы счастливый человек. Заболевания суставов — распространённое явление, чаще всего они проявляются с возрастом — на фоне естественного износа тканей. Однако, по статистике, эти болезни захватывают представителей всех возрастных категорий, и почти 90% жителей крупных городов имеют предрасположенность к этим проблемам. Поражения опорно-двигательного аппарата по своей природе могут быть различными: воспалительными, дегенеративно-дистрофическими, травматическими, они захватывают как мелкие, так и крупные суставы, вызывая боль, отёк и нарушения движения.
В качестве профилактической меры и для снижения дозы медикаментов можно приготовить напитки из трав, которые помогут не только суставам, но и всему организму. О том, как правильно заварить травяной чай для суставов, рассказала читателям Pravda.Ru победительница российского чемпионата World Skills Rus junior в компетенции "поварское дело", основатель молодёжного движения GREEN TEEN Александра Рогова.
В качестве вспомогательного средства для поддержания здоровья используют болеутоляющие, противовоспалительные, общеукрепляющие и иные природные компоненты. Необходимо также стимулировать регенерацию хряща, блокировать синтез ферментов, ответственных за его разрушение, и активизировать кровообращение. Таких трав очень много.
Рецепт №1
1 ст. ложка сбора на 1 стакан кипятка. Принимать по полстакана 4 раза в день до еды.
Рецепт №2
Приготовить настой и пить по полстакана 4 раза в день до еды.
Рецепт №3
Принимать по полстакана 4 раза в день до еды.
Рецепт №4
Залить 2 ст. л. смеси кипятком (0,5 литра), принимать в теплом виде по 1/4 стакана.
Рецепт №5
Залить 1 ст. л. смеси стаканом воды, готовить на водяной бане 15 минут. Принимать по 1/4 стакана 4 раза в день.
Также можно заменить обычный чай на ферментированный кипрей — это и вкусно, и полезно.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На Украине на стадии обсуждения находится конкретный сценарий удара по Крымскому мосту со стороны моря.