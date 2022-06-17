Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Ирина Гусакова

Ученые рассказали о пользе граната в борьбе с раковыми клетками

Здоровье

Гранат — недооцененный фрукт, он богат антиоксидантами, пищевыми волокнами, витамином С и дубильными веществами, полезен для здоровья сердечно-сосудистой системы. Недавнее исследование также показало, что гранат обладает противораковой активностью.

гранат

Польза граната

Гранаты содержат мало калорий и жиров, но богаты клетчаткой, витаминами и минералами. Они также содержат некоторое количество белка.

Один гранат среднего размера содержит:

  • калории (234),
  • белок (4,7 г),
  • жир (3,3 г),
  • углеводы (52 г),
  • сахар (38,6 г),
  • пищевые волокна (11,3 г),
  • кальций (28,2 мг или 2% от дневной нормы),
  • железо (0,85 мг или 5% от суточной нормы),
  • магний (33,8 мг или 8% от суточной нормы),
  • фосфор (102 мг или 8% от суточной нормы),
  • калий (666 мг или 13% от суточной нормы),
  • витамин С (28,8 мг или 32% от суточной нормы),
  • фолиевая кислота или витамин B9 (107 мкг или 27% от суточной нормы).

Гранатовый сок значительно замедляет рост раковых клеток

В ходе исследования ученые обнаружили, что гранатовый сок замедляет развитие раковых клеток простаты. Кроме того, гранат может помочь в лечении и профилактике рака молочной железы и толстой кишки. Рак предстательной железы — распространенный диагноз у мужчин (29% всех онкологических заболеваний у мужчин), пишет Food.News.

Врачи оценивают состояние заболевания, измеряя, сколько времени требуется для удвоения уровня простатического специфического антигена (ПСА). В исследовании, опубликованном в журнале Clinical Cancer Research, мужчинам с повышенным уровнем ПСА давали 237 миллилитров гранатового сока в день. Согласно результатам, удвоение их среднего уровня ПСА заняло больше времени. Фактически время увеличилось с 15 месяцев в начале лечения до 54 месяцев после лечения.

У добровольцев также наблюдалось 12-процентное снижение пролиферации клеток и 17-процентное увеличение гибели раковых клеток. Исследователи сочли "статистически значимое увеличение времени удвоения ПСА" многообещающим и считают, что дополнительные исследования могут помочь им узнать больше о пользе граната для здоровья.

Согласно проведенным исследованиям на животных, гранат обладает защитным действием против химически индуцированной опухоли молочной железы. Исследование было опубликовано в журнале Nutrition and Cancer.

Заболевания кишечника, такие как болезнь Крона и язвенный колит, могут значительно увеличить риск развития онкологии. Но, согласно исследованиям, у животных с экспериментально индуцированным колитом, получавших эллаговую кислоту, наблюдалось замедление прогрессирования колита. Исследователи также наблюдали "отключение" сигнальных молекул, которые в противном случае активировались бы и способствовали развитию рака. Данные также свидетельствуют о том, что употребление граната помогло улучшить выживаемость животных с раком толстой кишки.

Как гранат воздействует на раковые клетки

Было доказано, что содержащиеся в гранате лютеолин, эллаговая кислота и гранатовая кислота предотвращают метастазирование. Два полифенола, такие как эллаговая кислота и пуникалагин, могут помочь предотвратить повреждение ДНК. Это важно, потому что мутации в генах связаны с раком. Данные также свидетельствуют о том, что экстракт граната может вмешаться в аномальные циклы пролиферации клеток. Также экстракт граната замедляет рост многих гормонозависимых видов рака. Экстракт также помогает бороться с воспалением.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Онкология: новые подходы к лечению
Новости
Кирби: США не планируют новый пакет военной помощи Украине
Макрон ждёт жест от Путина: "Просто так в Россию не поеду"
WT: американцы в панике и отказываются выходить из дома из-за высоких цен
CNN: на Украине без вести пропал третий наёмник из США — бывший морпех
Французы сравнили санкции Европы против РФ со "ссорой наркомана с дилером"
Читатели WP: НАТО перестанет поддерживать Зеленского, а нас ждёт нищета
Роулинг пообещала заменить шрам на лбу Гарри Поттера на украинский тризуб
Мария Шукшина: "Грош цена военным успехам СВО без определения идеологии"
Рост цен, пенсионный возраст, СВО: какие вопросы россияне хотят задать Путину
Главарь "Азова"* Прокопенко на допросе пожаловался на снижение финансирования
Популярное
Силовые структуры
Алексиевич: база НАТО в Очакове уничтожена в первый день СВО

Армия России нанесла удары по военной базе НАТО в порту Очакова в первый же день спецоперации на Украине.

Алексиевич: база НАТО в Очакове уничтожена в первый день СВО
Граждан Украины и Донбасса без документов могут обязать покинуть РФ
Общество
Граждан Украины и Донбасса без документов могут обязать покинуть РФ
Силовые структуры
ВКС РФ уничтожили объект размещения боевиков ВСУ в городе Глухов Сумской области
Мир. Новости мира
WP: украинские военные за неделю потеряли десятки американских гаубиц M777
Людмила Черткова "ЛГБТ-гордость" приведёт Запад к тому, что гордиться станет некем Людмила Черткова Любовь Степушова У России есть все условия, чтобы атаковать Запад в прокси-войне Любовь Степушова Игорь Буккер ООН не признала изнасилование "боевым оружием" на Украине Игорь Буккер
Силовые структуры
Офицер армии США: "Терминатор" — секретное оружие РФ в спецоперации на Украине
Общество
Музыкальный критик Фадеев пополнил портал "Предатели" именами звёзд-эмигрантов
Кедми: Шольц, Драги и Макрон прибыли в Киев уговорить Зеленского на капитуляцию
Мир. Новости мира
Кедми: Шольц, Драги и Макрон прибыли в Киев уговорить Зеленского на капитуляцию
Последние материалы
WT: американцы в панике и отказываются выходить из дома из-за высоких цен
Прогноз на 17 июня: У Овнов будут проблемы со здоровьем, а Весы продемонстрируют деловую хватку
CNN: на Украине без вести пропал третий наёмник из США — бывший морпех
Французы сравнили санкции Европы против РФ со "ссорой наркомана с дилером"
Читатели WP: НАТО перестанет поддерживать Зеленского, а нас ждёт нищета
Роулинг пообещала заменить шрам на лбу Гарри Поттера на украинский тризуб
Мария Шукшина: "Грош цена военным успехам СВО без определения идеологии"
Рост цен, пенсионный возраст, СВО: какие вопросы россияне хотят задать Путину
Главарь "Азова"* Прокопенко на допросе пожаловался на снижение финансирования
Панин о критикующем Ахеджакову Михаиле Шахназарове: "Мусор".
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников