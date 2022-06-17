Ученые рассказали о пользе граната в борьбе с раковыми клетками

Гранат — недооцененный фрукт, он богат антиоксидантами, пищевыми волокнами, витамином С и дубильными веществами, полезен для здоровья сердечно-сосудистой системы. Недавнее исследование также показало, что гранат обладает противораковой активностью.

Польза граната

Гранаты содержат мало калорий и жиров, но богаты клетчаткой, витаминами и минералами. Они также содержат некоторое количество белка.

Один гранат среднего размера содержит:

калории (234),

белок (4,7 г),

жир (3,3 г),

углеводы (52 г),

сахар (38,6 г),

пищевые волокна (11,3 г),

кальций (28,2 мг или 2% от дневной нормы),

железо (0,85 мг или 5% от суточной нормы),

магний (33,8 мг или 8% от суточной нормы),

фосфор (102 мг или 8% от суточной нормы),

калий (666 мг или 13% от суточной нормы),

витамин С (28,8 мг или 32% от суточной нормы),

фолиевая кислота или витамин B9 (107 мкг или 27% от суточной нормы).

Гранатовый сок значительно замедляет рост раковых клеток

В ходе исследования ученые обнаружили, что гранатовый сок замедляет развитие раковых клеток простаты. Кроме того, гранат может помочь в лечении и профилактике рака молочной железы и толстой кишки. Рак предстательной железы — распространенный диагноз у мужчин (29% всех онкологических заболеваний у мужчин), пишет Food.News.

Врачи оценивают состояние заболевания, измеряя, сколько времени требуется для удвоения уровня простатического специфического антигена (ПСА). В исследовании, опубликованном в журнале Clinical Cancer Research, мужчинам с повышенным уровнем ПСА давали 237 миллилитров гранатового сока в день. Согласно результатам, удвоение их среднего уровня ПСА заняло больше времени. Фактически время увеличилось с 15 месяцев в начале лечения до 54 месяцев после лечения.

У добровольцев также наблюдалось 12-процентное снижение пролиферации клеток и 17-процентное увеличение гибели раковых клеток. Исследователи сочли "статистически значимое увеличение времени удвоения ПСА" многообещающим и считают, что дополнительные исследования могут помочь им узнать больше о пользе граната для здоровья.

Согласно проведенным исследованиям на животных, гранат обладает защитным действием против химически индуцированной опухоли молочной железы. Исследование было опубликовано в журнале Nutrition and Cancer.

Заболевания кишечника, такие как болезнь Крона и язвенный колит, могут значительно увеличить риск развития онкологии. Но, согласно исследованиям, у животных с экспериментально индуцированным колитом, получавших эллаговую кислоту, наблюдалось замедление прогрессирования колита. Исследователи также наблюдали "отключение" сигнальных молекул, которые в противном случае активировались бы и способствовали развитию рака. Данные также свидетельствуют о том, что употребление граната помогло улучшить выживаемость животных с раком толстой кишки.

Как гранат воздействует на раковые клетки

Было доказано, что содержащиеся в гранате лютеолин, эллаговая кислота и гранатовая кислота предотвращают метастазирование. Два полифенола, такие как эллаговая кислота и пуникалагин, могут помочь предотвратить повреждение ДНК. Это важно, потому что мутации в генах связаны с раком. Данные также свидетельствуют о том, что экстракт граната может вмешаться в аномальные циклы пролиферации клеток. Также экстракт граната замедляет рост многих гормонозависимых видов рака. Экстракт также помогает бороться с воспалением.

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