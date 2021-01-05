Диетолог Соломатина раскрыла целебные свойства граната

Гранат способствует укреплению иммунной системы организма, а также обладает противовоспалительным и противоопухолевым действием, сообщила в интервью радио Sputnik диетолог Елена Соломатина.

Полезные свойства граната обусловлены тем, что в нём содержится большое количество антиоксидантов и кислот, которые способны эффективно бороться с воспалительными процессами.

Употребление граната препятствует разрушению клеток сердечно-сосудистой системы, способствует улучшению её состояния, что защищает организм от инфаркта и инсульта. Кроме того, гранат обладает противоопухолевым действием.

Для достижения нужного эффекта каждый день рекомендуется съедать четверть плода или 30 граммов гранатового сока. Следует помнить о том, что злоупотреблять гранатом не стоит.

"Нужно понимать, что органические кислоты могут раздражать ЖКТ и вызвать обострение, если у кого-то уже есть определенные проблемы", — предупредила диетолог.

Кроме того, гранат негативно влияет на эмаль зубов, поэтому гранатовый сок следует разбавлять водой или пить через трубочку, после чего нужно прополоскать рот.