Гранат способствует укреплению иммунной системы организма, а также обладает противовоспалительным и противоопухолевым действием, сообщила в интервью радио Sputnik диетолог Елена Соломатина.
Полезные свойства граната обусловлены тем, что в нём содержится большое количество антиоксидантов и кислот, которые способны эффективно бороться с воспалительными процессами.
Употребление граната препятствует разрушению клеток сердечно-сосудистой системы, способствует улучшению её состояния, что защищает организм от инфаркта и инсульта. Кроме того, гранат обладает противоопухолевым действием.
Для достижения нужного эффекта каждый день рекомендуется съедать четверть плода или 30 граммов гранатового сока. Следует помнить о том, что злоупотреблять гранатом не стоит.
"Нужно понимать, что органические кислоты могут раздражать ЖКТ и вызвать обострение, если у кого-то уже есть определенные проблемы", — предупредила диетолог.
Кроме того, гранат негативно влияет на эмаль зубов, поэтому гранатовый сок следует разбавлять водой или пить через трубочку, после чего нужно прополоскать рот.
Поклонники не ожидали увидеть знаменитого кутюрье в таком облике.