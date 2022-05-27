EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Шлионская

Ученые выяснили, что вода в ухе человека меняет его восприятие мира

Здоровье

Почему мы ведем себя так или иначе, или почему у нас есть определенные убеждения, взгляды на жизнь?

Ученые выяснили, что вода в ухе человека меняет его восприятие мира

Психологи, скорее всего, ответят, что это зависит от нашего прошлого, от событий, которые мы пережили в детстве, астрологи — что тут "виноват" знак Зодиака, под которым мы родились… И лишь немногие объяснят вам, что здесь может быть замешана физиология. Гормональный фон, например. Кстати, повлиять на наше психическое состояние может самая обычная вода.

Нарисовать циферблат

Уже давно в неврологии и психиатрии используют метод, называемый "калорической пробой". Есть пациенты, которые вследствие определенных нарушений не воспринимают часть пространства. Например, если вы попросите такого человека начертить циферблат часов, он нарисует окружность, где цифры будут проставлены только с одной стороны. Но если промыть ему перед этим левый слуховой канал, то рисунок выйдет адекватным.

Правда, при этом следует соблюдать определенные правила. Так, во время процедуры человек должен обязательно откинуть голову назад, а жидкость надо наливать в ухо через гибкую трубочку.

Взглянуть на жизнь реально

Недавно психологи из Лондонского университета пришли к выводу, что, если налить человеку в левое ухо воду, то его отношение к жизни может измениться.

Предположим, мы имеем дело с оптимистом, то есть с человеком, которому, как принято говорить в наши дни, свойственно позитивное мышление. В таком случае промывание уха заставит его посмотреть на жизнь с более реальной точки зрения. А зачем это вообще нужно? Ну, дело в том, что оптимисты часто не обращают внимание на опасность, слишком доверяют людям, не следят за своим здоровьем, что может приводить к плачевным результатам…

Уменьшить количество "хотелок"

А вот специалисты из Университета Берна пришли к заключению, что при промывании левого уха уменьшается склонность к так называемым импульсивным покупкам. Не секрет, что "под настроение" люди часто покупают то, что им совершенно не нужно. А потом жалеют. Или вещь просто ложится на полку, и ее никогда не используют.

Особенно это характерно для представительниц прекрасного пола. Наверняка знакомая ситуация: купила новую шубку или кофточку — а теперь та вот уже несколько лет висит в шкафу, ненадеванная…

Именно поэтому к эксперименту решили привлечь исключительно женщин. 40 участниц должны были составить список вещей, которые им хотелось бы иметь. Когда дамы выполнили задание, им промыли левое ухо водой и попросили пересмотреть перечень "хотелок". Оказалось, что в большинстве случаев список желаемых вещей существенно сократился.

Изменить картину мира

Исследователи утверждают, что наш левый слуховой канал связан с нижней лобной извилиной головного мозга, а та, в свою очередь, отвечает за восприятие нами окружающего мира. Таким образом промывание левого слухового канала стимулирует данную зону, и мы начинаем воспринимать мир иначе. Эксперты считают, что, скорее всего, наше восприятие становится более объективным.

Вы уверены, что ваша картина мира правильная? Попробуйте промыть себе мозг, влив в левое ухо небольшое количество воды, и посмотрите, что изменилось.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Темы вода наука здоровье психология
Sberbank
Новости
Тело националиста Марцинкевича (Тесака) могут эксгумировать для экспертизы
Кадыров высмеял боевые способности бандеровцев: "Они полные шнурки"
Запад не торопится поставлять тяжёлое вооружение Украине, ожидая её поражения
Драки за гнилую еду, наркотики, трупы: в дневнике раскрыта правда об "Азовстали"
Леонков: ВСУ пойдут атаковать Херсон после поражения в Донбассе
В Одессе член теробороны распродал военной амуниции на 700 тысяч гривен
Российский БТР-80 выдержал атаку наёмников США из гранатомёта MATADOR
Express: удары со стороны России могут поразить линии снабжения НАТО
Таран в Попасной и освобождение Лимана: Владлен Татарский о ходе СВО на Украине
Колташов: отказ от российских энергоресурсов слишком дорого обойдётся Германии
Популярное
Силовые структуры
Подорвавшийся на мине танк Т-72БЗ ВС РФ оказался наживкой для ВСУ в Донбассе

Сделать селфи на фоне поверженной техники у бойцов украинской армии не получилось.

Подорвавшийся на мине танк Т-72БЗ ВС РФ оказался наживкой для ВСУ в Донбассе
Британский епископ Уильямсон поддержал Путина и СВО во время проповеди в Варшаве
Мир. Новости мира
Британский епископ Уильямсон поддержал Путина и СВО во время проповеди в Варшаве
Силовые структуры
Финский генерал Товери не исключил повторения Зимней войны на Украине
Силовые структуры
Пушилин: на "Азовстали" задержаны боевики, спрятавшиеся при сдаче в плен
Людмила Черткова Спокойствие Путина пугает уставший от Украины Запад Людмила Черткова Любовь Степушова Венгрия ответит Украине в случае перекрытия нефтепровода "Дружба" Любовь Степушова Игорь Буккер Беженки из Украины пугают благопристойных англичанок Игорь Буккер
Силовые структуры
Стрелков: Киев может пойти на Крым, Ростов и Кубань
Силовые структуры
Боец ВСУ из Лимана записал на телефон видео с сообщением о бедственном положении
Стрелков: "Медведчука просто надо было повесить"
Силовые структуры
Стрелков: "Медведчука просто надо было повесить"
Последние материалы
Драки за гнилую еду, наркотики, трупы: в дневнике раскрыта правда об "Азовстали"
Леонков: ВСУ пойдут атаковать Херсон после поражения в Донбассе
На Украине рождается Зе-автократия
Смена вех: угрожает ли ЛДПР кризис и распад
В Одессе член теробороны распродал военной амуниции на 700 тысяч гривен
Российский БТР-80 выдержал атаку наёмников США из гранатомёта MATADOR
Express: удары со стороны России могут поразить линии снабжения НАТО
Таран в Попасной и освобождение Лимана: Владлен Татарский о ходе СВО на Украине
Колташов: отказ от российских энергоресурсов слишком дорого обойдётся Германии
Литовкин: Киев вынужден будет сдать Запорожье и Днепропетровск
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников