Ученые выяснили, что вода в ухе человека меняет его восприятие мира

Почему мы ведем себя так или иначе, или почему у нас есть определенные убеждения, взгляды на жизнь?

Психологи, скорее всего, ответят, что это зависит от нашего прошлого, от событий, которые мы пережили в детстве, астрологи — что тут "виноват" знак Зодиака, под которым мы родились… И лишь немногие объяснят вам, что здесь может быть замешана физиология. Гормональный фон, например. Кстати, повлиять на наше психическое состояние может самая обычная вода.

Нарисовать циферблат

Уже давно в неврологии и психиатрии используют метод, называемый "калорической пробой". Есть пациенты, которые вследствие определенных нарушений не воспринимают часть пространства. Например, если вы попросите такого человека начертить циферблат часов, он нарисует окружность, где цифры будут проставлены только с одной стороны. Но если промыть ему перед этим левый слуховой канал, то рисунок выйдет адекватным.

Правда, при этом следует соблюдать определенные правила. Так, во время процедуры человек должен обязательно откинуть голову назад, а жидкость надо наливать в ухо через гибкую трубочку.

Взглянуть на жизнь реально

Недавно психологи из Лондонского университета пришли к выводу, что, если налить человеку в левое ухо воду, то его отношение к жизни может измениться.

Предположим, мы имеем дело с оптимистом, то есть с человеком, которому, как принято говорить в наши дни, свойственно позитивное мышление. В таком случае промывание уха заставит его посмотреть на жизнь с более реальной точки зрения. А зачем это вообще нужно? Ну, дело в том, что оптимисты часто не обращают внимание на опасность, слишком доверяют людям, не следят за своим здоровьем, что может приводить к плачевным результатам…

Уменьшить количество "хотелок"

А вот специалисты из Университета Берна пришли к заключению, что при промывании левого уха уменьшается склонность к так называемым импульсивным покупкам. Не секрет, что "под настроение" люди часто покупают то, что им совершенно не нужно. А потом жалеют. Или вещь просто ложится на полку, и ее никогда не используют.

Особенно это характерно для представительниц прекрасного пола. Наверняка знакомая ситуация: купила новую шубку или кофточку — а теперь та вот уже несколько лет висит в шкафу, ненадеванная…

Именно поэтому к эксперименту решили привлечь исключительно женщин. 40 участниц должны были составить список вещей, которые им хотелось бы иметь. Когда дамы выполнили задание, им промыли левое ухо водой и попросили пересмотреть перечень "хотелок". Оказалось, что в большинстве случаев список желаемых вещей существенно сократился.

Изменить картину мира

Исследователи утверждают, что наш левый слуховой канал связан с нижней лобной извилиной головного мозга, а та, в свою очередь, отвечает за восприятие нами окружающего мира. Таким образом промывание левого слухового канала стимулирует данную зону, и мы начинаем воспринимать мир иначе. Эксперты считают, что, скорее всего, наше восприятие становится более объективным.

Вы уверены, что ваша картина мира правильная? Попробуйте промыть себе мозг, влив в левое ухо небольшое количество воды, и посмотрите, что изменилось.