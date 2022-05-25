Биолог рассказал, почему на новом месте плохо спится

Почему мозг не отключается полностью даже во сне; что такое "сторожевой пункт" в процессе сна и почему он важен; бывает ли сон с открытыми глазами и к каким последствиям он приводит, рассказал Pravda.Ru д. б. н., завлабораторией нейробиологии сна и бодрствования в Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов.

— Владимир, работает ли мозг во сне?

— Да. Эволюционные процессы устроили так, что мозг должен контролировать окружающую действительность, чтобы уснувшего зайчика под кустом не скушала лисичка. Во сне идут физиологические процессы, восстановление организма после дневной работы и психические процессы, происходит консолидация памяти. То есть кратковременная память переходит в длительную память во время сна.

Известный феномен: мать, как бы крепко ни спала, услышит голос своего ребенка. Есть "сторожевой пункт", который отслеживает это.

Или, допустим, человек приезжает на новое место, в гостиницу. Естественно, это для нас опасное место. Мы не знаем, что там будет, и полностью отключиться не можем. Поэтому спим одним полушарием, как дельфины. Дельфины спят по очереди то одним, то другим полушарием, чтобы не утонуть: одно полушарие контролирует внешний мир и дыхание, пока другое спит.

— Если человек при пробуждении вдруг не узнает новое место, это значит, что всего-навсего не подключилась его память? В этом нет ничего страшного?

— Конечно, это нормальное явление. Даже компьютер не сразу включается. Так же и человек: при пробуждении мы не сразу включаемся.

Есть понятие "инерция сна", когда человек пробуждается, оглядывается, всё понимает, а рукой, ногой пошевелить не может. Это объясняется тем, что есть две основных стадии сна:

глубокий сон,

парадоксальный сон, когда снятся сны.

Когда нам снятся сновидения, то для того, чтобы руки, ноги не двигались в соответствии с сюжетом сна, наши мышцы обездвижены. Мы можем только двигать глазами и дышать.

— Бывает ли сон с открытыми глазами?

— Бывает. Автомобилисты иногда рассказывают, что во встречной машине видели водителя, тот сидел с открытыми глазами и странным лицом. А после этого он врезался в столб. То есть водитель уснул, но не полностью.

Есть концепция локального сна. Например, солдаты в дальнем походе хотят спать. Они ногами двигают, а мозг у них спит. Или птицы летят через Атлантику. Крыльями машут, но мозгу же нужно отдыхать. Спящие птицы находятся в центре стаи, они поддерживают движения крыльями, потом меняются птицы внутри и снаружи.