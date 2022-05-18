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Автор Ирина Гусакова

Эксперт: "К потере памяти приводят стрессы, одиночество и Covid-19"

Здоровье » Здоровье и профилактика

При ухудшении памяти возможность адекватной оценки происходящего существенно падает. Одновременно теряется логика в поступках. Это — слишком серьезная проблема, поскольку касается не только самого человека, но и многих других. Скорее — именно других. Многочисленные лекарственные средства, приготовленные, например, из растительного или животного сырья, способны лишь частично решить проблему.

Просто говорить о переполнении "винчестера мозга" не получится, так как потерю памяти провоцируют не только возрастные физиологические изменения, но и тяжелая или монотонная физическая работа, стрессы, одиночество, вирусные инфекции. Причем COVID-19 делает это особенно активно. Также отсутствие способности к логике у молодого поколения, клиповость мышления, десоциализация, нежелание запоминать что-либо при наличии интернет-баз только усиливает тенденцию к снижению возраста, когда память начинает давать сбои. О том, какие есть методы улучшения памяти, рассказал читателям Pravda.Ru экономист Анатолий Чургель.

Деменция
 

Как сказать "нет" деменции" 

Одно из основных средств профилактики необратимых изменений - необходимость, желательно — осознанная, процесса активного мышления. Как много мудрых пожилых ученых, преподавателей, творческих работников есть вокруг нас. По данным западной статистики, доля тех, кто начинал наиболее успешные бизнес-старты, увеличивается к 50+. А что делать тем, кто не может писать книги или просто заново проходить школьный курс с внуками?

Учиться и включаться в творческие процессы. Причем желательно такие, где требуется постоянный поиск информации, соотнесение с различными областями знаний. Может это быть работа на даче? Да, и это — тоже, так как потребует освоения новых профессий, знаний основ материаловедения, современных технологий.

Также одним из вариантов может стать такое хобби, как ремесленная керамика. В нем есть:

  • физика,
  • химия,
  • география,
  • история,
  • геология.

Но главное — безграничное творчество, возможность реально воплотить и "послать в вечность" то, что накоплено, живет в душе и пальцах. Есть тут и обязательный момент социализации, то есть постоянное общение и востребованность. Это хобби дает стимул для "серых клеточек", которые, кроме того, постоянно стимулируются и той мелкой моторикой.

Абстрактное искусство может изменить наш образ мыслей
 

Важно не придерживаться проторенных путей, поскольку так вы не даете мозгу той стимуляции, которая ему необходима для дальнейшего роста и развития. Вы должны встряхивать себя время от времени! Лучшее упражнение для мозга -  нарушить привычную рутину и заняться чем-то новым, чтобы выйти из зоны комфорта. Например, можно научиться играть на пианино или пойти в актерскую студию. Если ранее казавшаяся сложной задача стала легко решаться, покидайте зону комфорта и двигайтесь дальше к новым вершинкам. Также выбирайте занятия, которые, несмотря на сложность, все же приятны и приносят удовлетворение, так как важен еще и элемент награды.

И еще несколько очень серьезных слов о деменции. Только болезнью Альцгеймера к 2050 году будут страдать более 100 млн человек на планете. Будет ли найдено лекарство для того, чтобы нейроны мозга восстановили свою функцию? Возможно. Но уже сегодня есть самое главное лекарство от потери памяти. Оно — внутри каждого из нас. И если ждать успехов ученых и ничего не предпринимать, то даже восстановленным нейронам будет нечего делать. Двигательная активность, включая скандинавскую ходьбу, может укрепить мышцы, улучшить общий тонус. Но Homo sapiens потому и разумный, что имеет память и волю ее сохранить.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Куратор: Андрей Маслак, Ирина Андрианова, Михаил Коровкин

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