Смертельно опасная бактерия заражала детей в Средневековье

Некоторые вирусологи считают, что если бы COVID-19 появился в Средние века, его бы даже и не заметили. Так как в те времена существовало множество других инфекций, которые вызывали достаточно серьёзные симптомы и приводили к летальным исходам. Одной из них, возможно, стала бактерия Haemophilus influenzae типа b, от которой могли умирать дети полторы тысячи лет назад. Информация была недавно опубликована в журнале Genome Biology.

Чума и её "соседка"

Гемофильная палочка типа b, вызывающая так называемую ХИБ-инфекцию, была выделена из останков шестилетнего мальчика, жившего в Англии около 550 года нашей эры. Любопытно, что тело ребёнка было захоронено на чумном кладбище в графстве Кембриджшир. Это указывает на то, что инфекция, от которой умер малыш, соседствовала с чумой, возбудителем которой, в свою очередь, является бактерия Yersinia pestis, или чумная палочка. Но если о чумной пандемии тех лет сохранилось множество исторических свидетельств, то о пациентах, заболевавших ХИБ-инфекцией, практически ничего не известно.

Кстати, в зубной ткани английского мальчика, которую исследовали учёные, были обнаружены также и следы ДНК чумной палочки. При этом палеогенетик из Тартусского университета (Эстония) Мериам Гуэллил рассказала порталу Science News, что первой ребёнок подхватил именно респираторную инфекцию. Об этом говорит тот факт, что его коленные чашечки срослись с находящимися над ними бедренными костями. Такое происходит, когда из дыхательных органов ХИБ попадает в суставы и инфицирует их. Обычно процесс занимает несколько недель.

Скорее всего, малыш заболел чумой, когда гемофильная палочка уже захватила организм. Но причиной смерти всё же стала чума, полагают исследователи.

Фатально для детей

Однако это не значит, что ХИБ-инфекция в принципе не могла убивать. Haemophilus influenzae была впервые идентифицирована в 1892 году, и тогда же выяснилось, что она может вызывать не только респираторное заболевание, но и такие недуги, как пневмония и менингит, особенно в раннем возрасте. А они и в наши дни являются крайне опасными. Правда, что касается именно ХИБ, то в конце 80-х годов прошлого столетия была разработана вакцина против этой бактерии, значительно минимизирующая последствия заражения, но всё же не "отменяющая" их целиком.

В былые эпохи инфекции вообще очень часто становились основной причиной смерти людей. Знали о них мало, вакцин и препаратов практически не было. Детская смертность являлась нормой. При всём желании помочь больному ребёнку часто было невозможно, даже если семья являлась обеспеченной и могла позволить себе приглашать хороших врачей. К этому относились философски — как к року, фатуму: "Бог дал — бог взял".

Если бы мальчуган с кладбища в Кембриджшире не умер от чумы, то его жизнь, вероятнее всего, унесла бы другая болезнь, уже успевшая разрушить его организм.

Древние как мир

Как считают эксперты, такого рода исследования позволяют изучать эволюцию патогенов. Работа, представленная Гуэллил и её коллегами, является "великим достижением" для таких наук, как история, археология и изучение древних заболеваний, прокомментировал Понтус Скоглунд, специалист в области древней геномики (Институт Френсиса Крика, Лондон).

Скорее всего, ХИБ-бактерии поражали человечество ещё куда в более древние эпохи, добавляет эксперт.

"Подтверждённый случай Haemophilus influenzae у ребёнка в раннем Средневековье указывает на возможность выявления большего количества случаев в исторические и даже в доисторические времена", — говорит Скоглунд.

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Ученый сравнил COVID-19 с ЧУМОЙ

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