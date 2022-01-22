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Автор Ирина Гусакова

Новая мутация "омикрона" BA.2: настолько ли опасна

Здоровье

Новый подтип "омикрона" BA.2 не на шутку пугает учёных по всему миру. Недавно сотрудник вирусологической лаборатории Израиля Шай Флейшон написал в соцсетях, что новый подтип более заразный, чем его предшественник — BA.1.

Штамм омикрон

Откуда взялся BA.2?

BA.2 был впервые идентифицирован в Индии и Южной Африке в конце декабря 2021 года. Этот вариант возник в результате мутации "омикрона" (официально известного как BA.1). Сам "омикрон" — мутация "дельты". Уже упоминались другие подтипы, такие как BA.3 или BB.2, но они привлекли меньше внимания эпидемиологов. BA.2 имеет более 20 мутаций, около половины из них произошли в шиповидном белке. Это знаменитый белок, который взаимодействует с клетками человека и является ключом к проникновению вируса в организм.

Этот подвариант так же опасен, как "омикрон"?

ВОЗ на данном этапе не проводит различия между "омикроном" и его подлинейкой BA.2. BA.2 внимательно изучается научным сообществом, но пока нет точных данных о его устойчивости к вакцинам.

Вирусолог Том Пикок из Имперского колледжа Лондона написал в Twitter, что "очень ранние наблюдения в Индии и Дании показывают, что нет существенной разницы в тяжести течения болезни по сравнению с BA.1".

"Вероятно, будут минимальные различия в эффективности вакцин против BA.1 и BA.2. Лично я не уверен, что BA.2 окажет существенное влияние на текущую волну пандемии Omicron. Некоторые страны близки или даже прошли пик волн BA.1. Я был бы очень удивлен, если бы BA.2 вызвал вторую волну в этот момент", — написал Пикок.

По мнению эпидемиолога Антуана Флао, директора Института глобального здравоохранения Женевского университета, мониторинг инфекций позволит проверить устойчивость BA.2, в частности, если люди, инфицированные классическим "омикроном", снова заразятся подвариантом. Однако необходимо иметь средства для обнаружения заражения BA.2 в популяции, что на данном этапе кажется деликатным моментом.

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Почему BA.2 так сложно отследить?

BA.2 ставит перед учеными определенные задачи, поскольку его нелегко отследить. Различия в протоколах ПЦР-тестов и тот факт, что тип набора варьируется от одной лаборатории к другой, затрудняют идентификацию BA.2.

"То, как проводятся тесты в Великобритании, не позволяет нам провести различие между BA.2 и Delta", — приводит France 24 слова Флоренс Дебарр, биолога из Института экологии и наук об окружающей среде в Париже.

Существует более точный, но реже используемый инструмент для отслеживания вариантов: генетическое секвенирование вируса. Это позволяет идентифицировать точное присутствие этого подварианта. Секвенирование имеет свой недостаток, оно медленное, поэтому не подходит для мониторинга быстро распространяющегося варианта.

Где преобладает BA.2?

Подвариант был обнаружен как минимум в 43 странах, включая

  • США,
  • Индию,
  • Данию,
  • Швецию,
  • Великобританию,
  • Германию,
  • Бельгию,
  • Италию,
  • Францию,
  • Австралию,
  • страны Азии.

В Дании число ежедневных случаев заражения Covid-19 начало расти как раз тогда, когда датчане думали, что уже достигли пика. В Великобритании было выявлено более 400 случаев заболевания за первые 10 дней января.

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