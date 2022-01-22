Новый подтип "омикрона" BA.2 не на шутку пугает учёных по всему миру. Недавно сотрудник вирусологической лаборатории Израиля Шай Флейшон написал в соцсетях, что новый подтип более заразный, чем его предшественник — BA.1.
BA.2 был впервые идентифицирован в Индии и Южной Африке в конце декабря 2021 года. Этот вариант возник в результате мутации "омикрона" (официально известного как BA.1). Сам "омикрон" — мутация "дельты". Уже упоминались другие подтипы, такие как BA.3 или BB.2, но они привлекли меньше внимания эпидемиологов. BA.2 имеет более 20 мутаций, около половины из них произошли в шиповидном белке. Это знаменитый белок, который взаимодействует с клетками человека и является ключом к проникновению вируса в организм.
ВОЗ на данном этапе не проводит различия между "омикроном" и его подлинейкой BA.2. BA.2 внимательно изучается научным сообществом, но пока нет точных данных о его устойчивости к вакцинам.
Вирусолог Том Пикок из Имперского колледжа Лондона написал в Twitter, что "очень ранние наблюдения в Индии и Дании показывают, что нет существенной разницы в тяжести течения болезни по сравнению с BA.1".
"Вероятно, будут минимальные различия в эффективности вакцин против BA.1 и BA.2. Лично я не уверен, что BA.2 окажет существенное влияние на текущую волну пандемии Omicron. Некоторые страны близки или даже прошли пик волн BA.1. Я был бы очень удивлен, если бы BA.2 вызвал вторую волну в этот момент", — написал Пикок.
По мнению эпидемиолога Антуана Флао, директора Института глобального здравоохранения Женевского университета, мониторинг инфекций позволит проверить устойчивость BA.2, в частности, если люди, инфицированные классическим "омикроном", снова заразятся подвариантом. Однако необходимо иметь средства для обнаружения заражения BA.2 в популяции, что на данном этапе кажется деликатным моментом.
BA.2 ставит перед учеными определенные задачи, поскольку его нелегко отследить. Различия в протоколах ПЦР-тестов и тот факт, что тип набора варьируется от одной лаборатории к другой, затрудняют идентификацию BA.2.
"То, как проводятся тесты в Великобритании, не позволяет нам провести различие между BA.2 и Delta", — приводит France 24 слова Флоренс Дебарр, биолога из Института экологии и наук об окружающей среде в Париже.
Существует более точный, но реже используемый инструмент для отслеживания вариантов: генетическое секвенирование вируса. Это позволяет идентифицировать точное присутствие этого подварианта. Секвенирование имеет свой недостаток, оно медленное, поэтому не подходит для мониторинга быстро распространяющегося варианта.
Подвариант был обнаружен как минимум в 43 странах, включая
В Дании число ежедневных случаев заражения Covid-19 начало расти как раз тогда, когда датчане думали, что уже достигли пика. В Великобритании было выявлено более 400 случаев заболевания за первые 10 дней января.
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