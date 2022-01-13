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Автор Кирилл Горшенин

Врач-гериатр: как достичь активного долголетия

Здоровье » Здоровье и профилактика

Как можно продлить свою жизнь на многие годы, влияет ли высшее образование на долголетие человека, какая нездоровая особенность питания у россиян в крови и в чём была ошибка знаменитого хирурга Амосова, рассказал Pravda.Ru врач-гериатр, невролог Валерий Новосёлов.

Врач-гериатр: как достичь активного долголетия

Главное — не сокращать жизнь вредными привычками

— Валерий Михайлович, как можно остановить или замедлить процесс старения?

— Старение остановить невозможно. Но можно получить 10-15%, то есть пять лет, жизни дополнительно.

Первый блок - не сокращать жизнь вредными привычками:

  • любовь к дивану,
  • курение
  • и алкоголь.

Первое — сидячий и лежачий образ жизни

У тех, кто любит малоподвижный образ жизни, риск смерти в 1,7 раза больше, чем у людей, активных физически.

Всегда найдётся пример, когда родственник лежал, курил, пил, но жил дольше, чем другой родственник, который был активный. Да, бывает. Но в целом на 100 тысяч людей физически активные живут дольше и являются более здоровыми.

Второе — алкоголь

Врачи могут сказать, что большие дозы алкоголя однозначно вредны для здоровья. Никаких генов алкоголизма у россиян нет. Но в России есть два интересных пика смертности в течение года.

  1. Один с 31 декабря по 15 января.
  2. Второй на майские праздники.

Там не всегда алкогольная компонента, потому что алкогольную компоненту от избыточного переедания сложно отделить, а у нас есть традиции застолья.

Молодёжь отходит от застолий, заменяет на походы, поездки. Это очень хорошо.

Третье — курение

Даже одна сигарета в день — это абсолютное зло. Зло не столько никотин, сколько смолы в сигаретах. Они ускоряют возрастозависимую патологию:

  • атеросклероз,
  • болезнь Альцгеймера,
  • остеопороз.

Как продлевать жизнь

Второй блок — как продлевать жизнь. Его можно разделить на три категории.

Первое — движение

Двигательная активность делится на

  • аэробную, когда мы бежим, крутим велосипед, гребём на байдарке,
  • и силовую.

Есть нормативы. У меня есть книжка "Как жить в России долго?", с инфографикой, где все рекомендации даны. Ясно, что это советы не персонифицированные, потому что мы все разные.

Второе — питание

Лучше средиземноморской диеты пока ничего нет.

Особенность рациона россиян — несбалансированное питание.

У нас очень много углеводов в питании, особенно быстрых углеводов: посиделки с вареньями, плюшками, пирожными у нас в крови от бабушек, наверное. К 85 годам у нас на четырёх женщин всего один мужчина. И дальше это соотношение ещё более ухудшается.

У нас потребляется очень мало зелени, овощей, но очень много хлебобулочных изделий.

На это сильно влияет нищета пенсионеров, когда люди вынуждены покупать самые дешёвые продукты, — это, конечно, не способствует долголетию.

Третье — когнитивный тренинг

У мозга шесть когнитивных функций: интеллект, память и так далее. Люди с высшим образованием живут дольше; а среди тех, кто с высшим образованием,

  • кандидаты наук живут дольше;
  • а дольше них живут доктора наук.
  • А ещё дольше академики.
  • А нобелевские лауреаты живут дольше академиков.

Образование и профессиональная деятельность играют существенную роль в долголетии.

Правда эти люди более внимательно относятся к здоровью, делают обследования часто. Но важно на протяжении всей жизни быть когнитивно активным:

  • читать,
  • посещать выставки,
  • ездить,
  • окружать себя друзьями, знакомыми,
  • быть социально востребованным,
  • эмоционально выдерживать стресс от мегаполиса.

В России не умеют улыбаться, а вот на МКАД вообще, по-моему, никто не улыбается. Особенно в пробках сплошная ругань. Во-первых, в пробках люди не двигаются. Обратите внимание: сейчас столько велодорожек, и когда по ним едут на электрических самокатах — ведь люди на самом деле не двигаются, машина их перемещает… Это не движение.

Пресловутые 10 тысяч шагов — это просто мем, он ни на чём не основан. Такой нормы нет.

Кому-то 10 тысяч шагов много, а кому-то и 20 тысяч мало. Например, я живу за городом, у меня 20-25 тысяч шагов каждый день. А есть люди в возрасте, которым 10 тысяч уже тяжело. Поэтому основной принцип любой нагрузки, работаете ли вы на садовом участке, идёте пешком с палками, с собакой гуляете, — любая нагрузка не должна быть истощающей.

Оперирующий хирург Николай Амосов прожил 89 лет. У него была своя система, где было много движений, и под конец жизни он сказал, что переборщил с движениями.

В любой нагрузке главное — не сама нагрузка, а восстановление. Это все понимают, но забывают.

Если нагрузка истощающая — вы не можете восстановиться, а людям в возрасте особенно нужны основы самоконтроля. Если ваши показатели самоконтроля показывают, что вы не восстановились, не надо идти в спортзал. Иначе будет срыв иммунитета. Как он будет восстанавливаться — никто не знает.

Самое главное — не переборщить ни с чем: с велосипедом, физической активностью, сексуальной активностью. Лучше недобрать.

Активное долголетие

Долголетие как обратная сторона человеческого старения. Причём долголетие в пролежнях, деменции никому не нужно. Идёт речь только об активном долголетии.

Кстати, когда сегодняшние молодые люди говорят, что завтра будем жить 120-170 лет - это ничем не обосновано. Я их называю: "люди с пониженной социальной ответственностью". Как правило, это люди вообще без признаков образования: яппи, менеджеры, которые сделали какой-то успешный бизнес и почему-то считают, что если умеют торговать ваучерами или успешны в IPO, то они справятся так же со старением. Это феномен эволюционный, очень сложная тематика.

Итак, два варианта достижения активного долголетия: первый блок — не сокращать жизнь вредными привычками, и второй блок — движение, питание и когнитивный тренинг.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Редактор: Марина Севастьянова
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