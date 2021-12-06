Виртуальные шлемы будут лечить хроническую боль

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило использовать шлемы виртуальной реальности для лечения хронических болей. Для этого понадобилось целое исследование, подтвердившее эффективность новаторской методики.

Боль и психосоматика

До этого в мире медицины уже высказывались идеи о том, что виртуальные технологии могут помочь в борьбе с болевыми синдромами. Отдельные эксперименты уже продемонстрировали действенность метода, по крайней мере в отдельных случаях.

Речь идёт не о том, что устройства снимают боль. Как известно, боли связаны с работой нашей нервной системы и нередко имеют психосоматический характер. Допустим, у человека была травма и зажила, а в этом месте у него по-прежнему болит… Хотя физиологических причин для этого вроде бы нет. Просто мозг запомнил информацию о травме и выдаёт болевую реакцию.

В общем-то всё очень индивидуально. Одни люди при довольно серьёзных проблемах не испытывают особого дискомфорта, а у других что-то болит постоянно. Например, голова начинает гудеть от стресса. Некоторые специалисты говорят при этом о нервных и мышечных зажимах.

Поможет психотерапия

Порой достаточно расслабиться и отвлечься от напрягающих факторов, чтобы боль уменьшилась или вообще ушла. Бывает, что в этом помогают различные практики и медитации. Но такое годится не всем.

Далеко не каждый из нас способен перейти в "изменённое состояние сознания" самостоятельно, без участия неких внешних факторов. А вот "путешествие" в виртуальную реальность подходит для этого как нельзя лучше. Человек как бы попадает в другой мир, где его восприятие искажается, и происходит смещение фокуса с локализации боли совсем на другие вещи.

Технология "отвлечения"

Организация пригласила 179 добровольцев старше 18 лет, страдавших от периодических болей в области поясницы.

"Миллионы взрослых в Соединённых Штатах живут с хронической болью в пояснице, которая может повлиять на многие аспекты их повседневной жизни", — прокомментировал доктор Кристофер М. Лофтус.

В течение восьми недель пациенты участвовали в программе с использованием VR-технологии EaseVRx от компании AppliedVR. Это устройство состоит из виртуальной гарнитуры, контроллера и специальных датчиков для дыхательных упражнений. Речь идёт о когнитивно-поведенческой терапии, основанной на глубоком расслаблении и переключении внимания. Программа предусматривает 56 домашних сеансов погружения в виртуальную реальность продолжительностью от 2 до 16 минут.

На прохождение всей программы у участников ушло восемь недель. В целом контроль за пациентами осуществлялся в течение 8,5 месяцев. 66% испытуемых признали, что болевые ощущения стали примерно на треть слабее. При этом не наблюдалось никаких серьёзных побочных эффектов.

Конечно, до идеального результата ещё далеко. Но понятно, что технологии будут совершенствоваться и дальше. Боль — всего лишь порождение нашего мозга, и при определённых обстоятельствах от неё можно избавиться полностью. Вероятно, такие возможности скоро появятся.

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