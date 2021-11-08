Как чеснок поможет избавиться от токсинов

В последнее время особой популярностью пользуется детокс-меню: продукты и напитки, которые помогают вывести токсины из организма, востребованы из-за обычной человеческой лени, ведь все чаще мы отдаем предпочтение фастфуду и полуфабрикатам, которые содержат насыщенные жиры, сахар и синтетические ингредиенты. Все это может легко перегрузить ваш организм, особенно печень, которая выступает как фильтр.

Если токсины начинают чрезмерно атаковать вашу печень, то организм дает сбой, возникают при этом такие проблемы со здоровьем, как

усталость,

тошнота,

диарея.

В тяжелых случаях, при сильном отравлении токсинами, может даже внезапно выйти из строя и печень. Тогда возникает острая печеночная недостаточность, которая может вызвать

вздутие живота,

спутанность сознания,

желтуху.

К счастью, определенные продукты могут помочь очистить печень. Один из таких продуктов — чеснок.

Чеснок для детокса

Чеснок использовался как естественное детокс-средство на протяжении тысячелетий. Он не выводит токсины напрямую. Вместо этого он помогает увеличить естественное производство глутатиона, антиоксиданта, необходимого для нормального функционирования печени и детоксикации. Глутатион выводит токсины из печени и почек, а также помогает организму избавиться от тяжелых металлов. Кроме того, глутатион защитит печень от окислительного стресса, который вызван вредными свободными радикалами. Повышенное производство свободных радикалов в печени связано со многими заболеваниями печени.

С возрастом способность организма вырабатывать глутатион естественным образом снижается. Кроме того, неправильный образ жизни и вредные привычки могут снизить уровень глутатиона в организме. Один из способов повысить его уровень — добавить в свой рацион чеснок.

Чеснок также содержит микроэлемент селен. Как и глутатион, он также действует как антиоксидант, защищающий печень от токсинов. Селен также важен для других биологических функций, включая иммунный ответ и выработку гормонов щитовидной железы.

Другие преимущества чеснока

Чеснок является богатым источником других питательных веществ, поддерживающих общее состояние здоровья, таких как марганец и витамин С. Исследования показывают, что чеснок помогает повысить уровень сероводорода в организме. Сероводород является одновременно антиоксидантом и релаксантом кровеносных сосудов, который может помочь снизить риск инсульта и сердечных заболеваний.

Еще одно преимущество чеснока в том, что он помогает предотвратить свертывание крови. Чеснок может уменьшить "липкость" тромбоцитов в крови. Это также снижает риск атеросклероза или сужения артерий. Атеросклероз увеличивает риск образования тромбов, которые могут привести к инсульту. Также чеснок помогает бороться с вирусными инфекциями, такими как простуда и грипп, благодаря мощному соединению — аллицину. Аллицин, который выделяется при измельчении зубчика чеснока, также способствует снижению холестерина и уменьшает риск развития диабета.

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