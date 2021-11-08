EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Гусакова

Как чеснок поможет избавиться от токсинов

Здоровье » Здоровье и профилактика

В последнее время особой популярностью пользуется детокс-меню: продукты и напитки, которые помогают вывести токсины из организма, востребованы из-за обычной человеческой лени, ведь все чаще мы отдаем предпочтение фастфуду и полуфабрикатам, которые содержат насыщенные жиры, сахар и синтетические ингредиенты. Все это может легко перегрузить ваш организм, особенно печень, которая выступает как фильтр.

Чеснок

Если токсины начинают чрезмерно атаковать вашу печень, то организм дает сбой, возникают при этом такие проблемы со здоровьем, как

  • усталость,
  • тошнота,
  • диарея.

В тяжелых случаях, при сильном отравлении токсинами, может даже внезапно выйти из строя и печень. Тогда возникает острая печеночная недостаточность, которая может вызвать

  • вздутие живота,
  • спутанность сознания,
  • желтуху.

К счастью, определенные продукты могут помочь очистить печень. Один из таких продуктов — чеснок.

Чеснок для детокса

Чеснок использовался как естественное детокс-средство на протяжении тысячелетий. Он не выводит токсины напрямую. Вместо этого он помогает увеличить естественное производство глутатиона, антиоксиданта, необходимого для нормального функционирования печени и детоксикации. Глутатион выводит токсины из печени и почек, а также помогает организму избавиться от тяжелых металлов. Кроме того, глутатион защитит печень от окислительного стресса, который вызван вредными свободными радикалами. Повышенное производство свободных радикалов в печени связано со многими заболеваниями печени.

С возрастом способность организма вырабатывать глутатион естественным образом снижается. Кроме того, неправильный образ жизни и вредные привычки могут снизить уровень глутатиона в организме. Один из способов повысить его уровень — добавить в свой рацион чеснок.

Чеснок также содержит микроэлемент селен. Как и глутатион, он также действует как антиоксидант, защищающий печень от токсинов. Селен также важен для других биологических функций, включая иммунный ответ и выработку гормонов щитовидной железы.

Другие преимущества чеснока

Чеснок является богатым источником других питательных веществ, поддерживающих общее состояние здоровья, таких как марганец и витамин С. Исследования показывают, что чеснок помогает повысить уровень сероводорода в организме. Сероводород является одновременно антиоксидантом и релаксантом кровеносных сосудов, который может помочь снизить риск инсульта и сердечных заболеваний.

Еще одно преимущество чеснока в том, что он помогает предотвратить свертывание крови. Чеснок может уменьшить "липкость" тромбоцитов в крови. Это также снижает риск атеросклероза или сужения артерий. Атеросклероз увеличивает риск образования тромбов, которые могут привести к инсульту. Также чеснок помогает бороться с вирусными инфекциями, такими как простуда и грипп, благодаря мощному соединению — аллицину. Аллицин, который выделяется при измельчении зубчика чеснока, также способствует снижению холестерина и уменьшает риск развития диабета.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Коронавирус – найден эффективный способ защиты
Куратор:
Темы печень продукты питания
Новости
Обама упрекнул Путина в его отсутствии на саммите по климату
В Госдуме хотят прощать всех, кто раскаялся в покупке QR-кода
Врач заявил, что вакцинация остановит мутацию COVID-19
На белорусско-польской границе началась стрельба
Трамп рассказал о сроках выдвижения в президенты США
Жириновский предложил сократить смену врачей в "красной зоне"
В Белоруссии сообщили о 2 тысячах беженцев на границе с Польшей
МИА "Россия сегодня" перестало называть "Талибан"* запрещённой организацией
ПФР перечислил причины прекращения выплаты пенсии
Сергей Лавров счёл некультурным поведение глав МИД ФРГ и Франции
Последние материалы
Как чеснок поможет избавиться от токсинов
Трамп рассказал о сроках выдвижения в президенты США
Жириновский предложил сократить смену врачей в "красной зоне"
Биомедицинский холдинг "Атлас" и РМАНПО разработали образовательные программы по генетике
В Белоруссии сообщили о 2 тысячах беженцев на границе с Польшей
МИА "Россия сегодня" перестало называть "Талибан"* запрещённой организацией
ПФР перечислил причины прекращения выплаты пенсии
Сергей Лавров счёл некультурным поведение глав МИД ФРГ и Франции
Историк раскритиковал Зеленского за обвинение СССР в жестокости
В США готовятся к встрече с талибами*
Популярное
Шоу-бизнес
Сестра Ротару объяснила, почему певица бросила свою виллу в Крыму

Сестра Софии Ротару рассказала, почему певица забросила гостиницу "Вилла София" в Ялте.

Сестра Ротару объяснила, почему певица бросила свою виллу в Крыму
Лайнер, совершивший "чудо на кукурузном поле", пойдёт в утиль
Общество
Лайнер, совершивший "чудо на кукурузном поле", пойдёт в утиль
Мир. Новости мира
Аналитик счёл "почти неизбежным" военное столкновение Белоруссии и Польши
Мир. Новости мира
"Лучше замерзать, чем договариваться с Россией" — Кулеба
Ирина Шлионская Мозг подключат к компьютеру напрямую Ирина Шлионская Любовь Степушова Бёрнс приехал в Москву на разведку: будет ли "русская весна" 2.0 Любовь Степушова Дмитрий Соколов Потушить солнце: стартовал новый проект Билла Гейтса? Дмитрий Соколов
Здоровье
Сколько при COVID-19 может держаться высокая температура, рассказал терапевт
Шоу-бизнес
Мария Шукшина обратилась к россиянам со странным завлением
На портале "Госуслуги" массово аннулировали QR-коды о вакцинации против COVID-19
Здоровье
На портале "Госуслуги" массово аннулировали QR-коды о вакцинации против COVID-19
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников