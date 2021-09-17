Доктор Голод: сон на боку или животе вызывает проблемы с позвоночником

В каком положении спать, чтобы сохранить позвоночник здоровым, как избежать простуды осенью и зачем поддерживать температуру тела 36,6°С, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой популярный видеоблогер, врач-невропатолог, преподаватель неврологии и психиатрии, специалист в области физиологии и патологической физиологии Владимир Мирославович Голод.

Поправить здоровье

— Владимир Мирославович, насколько важны предпочтения, взгляды больного при выборе метода лечения?

— Я знаю, почему возникает данная болезнь. Моя задача врача — в первую очередь объяснить человеку, почему он заболел. Приведу пример, как невропатолог.

Межпозвоночная грыжа чаще всего возникает потому, что человек спит на боку или на животе. Спать так категорически запрещено. Только на спине.

Само русское слово "спина" указывает, что в норме человек спит на спине: "спина — спи на ней".

В большинстве случаев начинается лечение с того, что человек должен осознать: "Я болен, потому что у меня неправильный способ жизни. У меня больная печень, потому что нет правильного завтрака. У меня больная спина, позвоночник, потому что я сплю в неправильном положении". У человека гипертония возникает, потому что он мало пьёт воды: из-за этого почки всегда делают давление. Нужно рационально объяснить человеку, что нарушено и что нужно делать, чтобы болезнь вылечить.

В дальнейшем для устранения причины могут быть использованы разные методы. Межпозвоночная грыжа требует вытяжения позвоночника — это восстановление ортопедического положения позвоночника. Иногда это требует:

прогревания;

приёма определённых веществ;

приёма воды;

правильного питания;

нормализации режима;

устранения вредных привычек.

В некоторых случаях требуется медикаментозное лечение. Но применение каждого из этих мероприятий требует индивидуального подхода.

— Вы говорите, что одна из причин проблем с позвоночником — это сон на боку. Но если у людей апноэ, когда во сне дыхание останавливается, то для них опасно спать на спине. Как быть?

— У некоторых людей во время сна на спине наступает апноэ. Но только по той причине, что неправильно подобрана постель. Чтобы не было апноэ, человек продолжает спать на спине, но немножечко приподнимаем головной конец кровати — там, где находится голова. И человек нормально спит. А если для решения проблемы апноэ мы переворачиваем человека спать на боку, то гарантируем ему испорченный позвоночник.

— Все знают, что надо заниматься спортом, засыпать в 23:00, просыпаться в 7:00, правильно питаться, много пить воды. Но наша жизнь переполнена стрессами, масса всего вокруг важного, интересного, нужного. Как совместить активность современного человека и правильные принципы, которые сохранят здоровье?

— Я каждого пациента спрашиваю: "Что для тебя важно? Пожить два-три года активной жизнью, потом сломаться, заболеть, долго лечиться, мучиться? Или сейчас, дисциплинировав себя, разработать правильный режим жизни? Если ты приучишь тело слушаться тебя — не идти на поводу своего тела, а приучить тело слушаться разума, то обеспечишь себе долгие годы здорового существования". Да, эффект случайности никто не отменял. Может случиться — молния ударила, и здоровый человек рано умер. Но, как показывает практика, именно здоровый способ жизни улучшает жизнь, её длину и качество. Если человек попробует себя изменить, ввести в свою жизнь режим, правильные вещи, то это обеспечит ему высочайшую вероятность именно здорового существования.

Иммунитет и закалка

— Как укрепить свой иммунитет осенью 2021 года?

— Слово "иммунитет" означает "защита нашего организма". Изначально чистого, стерильного, тёплого, влажного — от всего, что находится вокруг. А оно нестерильное, грязное, сухое. Защиту осуществляют многие факторы: слизистые оболочки тела, целостность кожных покровов. Иммунитет — это целая армия воинов-лейкоцитов. Это артиллерия нашего организма — б-лимфоциты, которые вырабатывают антитела. Иммунитет — это очень обширное понятие, чтобы говорить, он слабый или сильный.

Люди адаптировались жить в тепле летом. Сейчас погода меняется, становится холодно. Наш организм от наружного холода начинает остывать.

Активность иммунитета зависит от теплоты нашего тела. Пока тело нагретое, внутри 37 градусов, под мышкой 36,6 — в теле работает стопроцентная защита от бактерий, вирусов, коронавирусов.

Но сейчас кого-то продует, кто-то пойдёт без шарфа, кто-то намочит ноги, и это приведёт к снижению температуры в теле. В результате охлаждения иммунитет как парализованный. А бактерия или вирус есть всегда — в носу, горле. Но пока тело тёплое, бактерии и вирусы не могут причинить вреда.

Чтобы мы не простужались, нужно наше тело:

не переохлаждать;

дополнительно нагревать.

Хорошо бы, выходя на улицу, выпить наперёд чашку горячего чая, который уже вас немного согреет. Желательно с самого утра, когда вы только готовитесь попасть на улицу, где холодно, подкрепиться тарелкой горячего супа. Эта нагретая вода внутри тебя сохранит тепло аж пока ты дойдешь до работы.

Этому учит и наш организм. Когда мы простужаемся, внутри нас начинается нагревание, поднимается температура, чтобы усилить иммунитет, чтобы интенсивнее происходила борьба с вирусами и бактериями.

Поэтому в осеннюю пору нужно нагревать:

грудную клетку,

спину,

почки,

ноги.

Особенно важно ноги. "Держи голову в холоде, а ноги в тепле". Именно нагревание ног — один из лучших вариантов, как можно, разогрев всё тело, защититься от возможного заболевания.

Причина многих заболеваний — холодные ноги.

Из-за холодных ног развиваются все гинекологические болезни. Из-за холодных ног у мужчин возникают воспалительные процессы и онкология предстательной железы. Из-за холодных ног у большинства людей гипертония.

Но есть и закалка — укрепление организма путём применения холодного и последовательно горячего. От холодного сосуды сужаются, от горячего расширяются. Когда вы применяете для организма холодное-горячее, холодное-горячее, это укрепляет сосудистые стенки. По сути, лечение вегетососудистой дистонии. Это приводит к формированию резистентности, защиты.

Поэтому защита для организма — не пребывание в постоянном холоде, а контрастность. То есть стойкость вырабатывается регулярным применением холода и тепла.