Простудное меню: пьем целительные морсы

Каким напиткам и блюдам отдавать предпочтение, чтобы как можно быстрее избавиться от простуды? Советует диетолог Юлия Москвичёва.

Морс против бактерий

Соблюдать диету нужно первые три дня болезни. В это время ОРВИ находится на пике своей активности:

температура хоть и снижается, но все еще повышена,

из носа течет,

глаза плачут,

горло саднит.

Правильно составленный рацион станет хорошей поддержкой вашему организму в этот трудный период. Небольшое повышение температуры, слезотечение, насморк, кашель. Конечно, это простуда, а по-научному — ОРВИ, острая респираторная вирусная инфекция.

Врач поставил вам такой диагноз? Тогда, кроме назначенных таблеток и микстур, воспользуйтесь еще одним эффективным лечебным средством — специальной диетой. С ее помощью вам удастся быстрее победить простуду и избежать осложнений.

В "оздоровительное" меню, прежде всего, должны быть включены напитки. Ведь еще с давних пор известно, что обильное питье — отличный помощник в борьбе с простудой. Оно выводит токсины, которые образуются, когда организм борется с вирусом.

Во время болезни нужно выпивать 2-3 литра жидкости в день. Поэтому рядом с вашей кроватью — на тумбочке или туалетном столике — постоянно должен стоять наполненный кувшин. Сам вид напитка будет возбуждать жажду — и вам не придется выпивать необходимую норму через силу.

Для подхвативших простуду в первую очередь полезны подкисленные напитки. Это может быть:

некрепкий чай с лимоном,

обычная вода,

морсы.

Клюквенные и брусничные морсы все же вне конкуренции. Потому что в этих ягодах содержатся особые антибактериальные кислоты. Для разнообразия можно время от времени баловаться соками фабричного приготовления — подойдут грейпфрутовый, апельсиновый. Если слизистая оболочка ротовой полости раздражена, и ОРВИ протекает на фоне стоматита, цитрусовые напитки лучше заменить на яблочный, персиковый.

Если появился кашель, приготовьте щелочное питье. Старое испытанное средство — горячее молоко с боржоми или другой минеральной водой. Такой напиток способствует отхождению мокроты. А вот от крепкого чая и кофе на время болезни постарайтесь отказаться. Эти напитки дают лишнюю нагрузку сердцу и способствуют обезвоживанию организма.

Коварный кипяток

Теперь о том, как правильно готовить целебные напитки. Самое главное правило:

свежие фрукты-ягоды и кипяток — вещи несовместимые. Потому что витамин С, которым так богаты цитрусовые, брусника, клюква, при высокой температуре разрушается. А сохранить его очень важно — ведь этот витамин помогает иммунной системе бороться с простудой.

Поэтому ломтик лимона не стоит класть в горячий чай. Лучше подождать, пока напиток немного остынет. Добавлять свежевыжатый:

лимонный

или апельсиновый соки

тоже нужно в теплую воду.

морс из клюквы

Апельсиновый можно разводить водой в соотношении 1:2. Что же касается лимонного, то на стакан воды вполне достаточно одной чайной ложки этого сока.

Фабричные соки желательно разбавлять теплой водой в соотношении 1:1, чтобы были неприторными и не слишком калорийными. Ведь готовые соки содержат много сахара.

Морс из клюквы или брусники готовим так. Растираем ягоды с сахарным песком. При этом берем три части ягод и одну часть сахара. Две столовые ложки такой смеси разводим в 0,5 литра теплой воды. Полезный напиток готов.

Бульон в отставку!

В первый день болезни можно вовсе не есть, обойтись одним питьем. Однако при многих заболеваниях желудочно-кишечного тракта:

гастрите,

панкреатите,

необходимо принимать пищу каждые 2-3 часа.

Если вы страдаете каким-то из этих недугов, в первый день ОРВИ самая подходящая для вас пища — нежирный йогурт или запеченные фрукты. На 2-3-й день самочувствие, как правило, улучшается. И какой-никакой аппетит просыпается.

Меню на эти дни лучше составить из легкоусвояемых продуктов, поэтому исключить:

жареное,

острое,

маринованное,

копченое.

йогурт

Ведь мы не хотим, чтобы организм, сражающийся с вирусами, расходовал много сил на усвоение пищи. Основу рациона должны составлять продукты, богатые белком. Белок необходим организму для восстановления поврежденных вирусами клеток.

Наиболее легко усвояемые белки содержат кисломолочные продукты. Нежирные мясо и рыбу — курятину, телятину, треску, окуня — тоже можете смело включать в свое меню. Только рыба и мясо должны быть отварными или запеченными. Не воспрещаются каши — гречневая с молоком, овсяная.

Мы привыкли, что всех болящих надо отпаивать куриным бульоном. А вот и не надо — куриный бульон, как и все прочие мясные отвары, для лечебной диеты не подходит. А вот овощные легкие супы больному ОРВИ совсем не повредят.

Если у вас есть блендер — аппарат для приготовления пюре, — можно приготовить суп-пюре. Мелко нарежьте овощи и положите их в подсоленную кипящую воду. Когда овощи станут мягкими, остудите их и измельчите при помощи блендера.

Хлеб в эти дни должен быть вчерашний, идеально — слегка подсушенный в тостере. Ведь свежий хлеб трудно усваивается. Те, кто не привык к такой "пресной" пище, рацион могут разнообразить соленым огурчиком, моченым яблочком. Немного квашеной капусты тоже допустимо.

Ни дня без бифидокефира

Если на фоне ОРВИ возникли осложнения и врач прописал антибиотики, то, как бы вы себя плохо ни чувствовали, есть необходимо. Ведь антибиотики всегда принимают строго до еды или после. Это довольно сильные препараты, и их действие на желудочно-кишечный тракт смягчается пищей.

В худшие дни осложнения лучше ограничиться кисломолочными продуктами 0,5-1% жирности и отварными или тушеными овощами. В период лечения антибиотиками ежедневно на вашем столе должны быть кисломолочные продукты, обогащенные бифидокультурами. Антибиотики агрессивно действуют на слизистую желудка и губят полезную флору кишечника. А бифидопродукты помогают справиться с этими проблемами.

Сегодня выбор таких продуктов широк. Это кефиры:

"Доктор Бифи",

"Бифидокефир",

"БиоМакс".

Йогурты, которые не проходят термообработку, в них содержатся живые йогуртовые культуры. Окончив прием антибиотиков, не отказывайтесь от этих продуктов еще минимум недели три. Идеально, если одним из ваших жизненных правил станет — "Ни дня без бифидокефира".

Кефир

В заключение хочу сказать несколько слов о витаминах. Принято считать, что при простудных заболеваниях нужно непременно принимать поливитаминные препараты. В принципе, особой нужды в них в этот период нет.

Необходимое количество витамина С можно получить из напитков:

клюквенных и брусничных морсов,

чая с лимоном.

При желании можно принимать витамин С в таблетках. Но не знакомые с детства "шайбочки" аскорбинки (в таком препарате слишком много глюкозы), а лучше отдать предпочтение, например, шипучим таблеткам. Суточная норма витамина С — 1 грамм.

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