EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Петр Дерябин

Простудное меню: пьем целительные морсы

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Каким напиткам и блюдам отдавать предпочтение, чтобы как можно быстрее избавиться от простуды? Советует диетолог Юлия Москвичёва.

Простудное меню: пьем целительные морсы

Морс против бактерий

Соблюдать диету нужно первые три дня болезни. В это время ОРВИ находится на пике своей активности:

  • температура хоть и снижается, но все еще повышена,
  • из носа течет,
  • глаза плачут,
  • горло саднит.

Правильно составленный рацион станет хорошей поддержкой вашему организму в этот трудный период. Небольшое повышение температуры, слезотечение, насморк, кашель. Конечно, это простуда, а по-научному — ОРВИ, острая респираторная вирусная инфекция.

Врач поставил вам такой диагноз? Тогда, кроме назначенных таблеток и микстур, воспользуйтесь еще одним эффективным лечебным средством — специальной диетой. С ее помощью вам удастся быстрее победить простуду и избежать осложнений.

В "оздоровительное" меню, прежде всего, должны быть включены напитки. Ведь еще с давних пор известно, что обильное питье — отличный помощник в борьбе с простудой. Оно выводит токсины, которые образуются, когда организм борется с вирусом.

Во время болезни нужно выпивать 2-3 литра жидкости в день. Поэтому рядом с вашей кроватью — на тумбочке или туалетном столике — постоянно должен стоять наполненный кувшин. Сам вид напитка будет возбуждать жажду — и вам не придется выпивать необходимую норму через силу.

Для подхвативших простуду в первую очередь полезны подкисленные напитки. Это может быть:

  • некрепкий чай с лимоном,
  • обычная вода,
  • морсы.

Клюквенные и брусничные морсы все же вне конкуренции. Потому что в этих ягодах содержатся особые антибактериальные кислоты. Для разнообразия можно время от времени баловаться соками фабричного приготовления — подойдут грейпфрутовый, апельсиновый. Если слизистая оболочка ротовой полости раздражена, и ОРВИ протекает на фоне стоматита, цитрусовые напитки лучше заменить на яблочный, персиковый.

Если появился кашель, приготовьте щелочное питье. Старое испытанное средство — горячее молоко с боржоми или другой минеральной водой. Такой напиток способствует отхождению мокроты. А вот от крепкого чая и кофе на время болезни постарайтесь отказаться. Эти напитки дают лишнюю нагрузку сердцу и способствуют обезвоживанию организма.

Коварный кипяток

Теперь о том, как правильно готовить целебные напитки. Самое главное правило:

свежие фрукты-ягоды и кипяток — вещи несовместимые. Потому что витамин С, которым так богаты цитрусовые, брусника, клюква, при высокой температуре разрушается. А сохранить его очень важно — ведь этот витамин помогает иммунной системе бороться с простудой.

Поэтому ломтик лимона не стоит класть в горячий чай. Лучше подождать, пока напиток немного остынет. Добавлять свежевыжатый:

  • лимонный
  • или апельсиновый соки

тоже нужно в теплую воду.

морс из клюквы
морс из клюквы

Апельсиновый можно разводить водой в соотношении 1:2. Что же касается лимонного, то на стакан воды вполне достаточно одной чайной ложки этого сока.

Фабричные соки желательно разбавлять теплой водой в соотношении 1:1, чтобы были неприторными и не слишком калорийными. Ведь готовые соки содержат много сахара.

Морс из клюквы или брусники готовим так. Растираем ягоды с сахарным песком. При этом берем три части ягод и одну часть сахара. Две столовые ложки такой смеси разводим в 0,5 литра теплой воды. Полезный напиток готов.

Бульон в отставку!

В первый день болезни можно вовсе не есть, обойтись одним питьем. Однако при многих заболеваниях желудочно-кишечного тракта:

  • гастрите,
  • панкреатите,

необходимо принимать пищу каждые 2-3 часа.

Если вы страдаете каким-то из этих недугов, в первый день ОРВИ самая подходящая для вас пища — нежирный йогурт или запеченные фрукты. На 2-3-й день самочувствие, как правило, улучшается. И какой-никакой аппетит просыпается.

Меню на эти дни лучше составить из легкоусвояемых продуктов, поэтому исключить:

  • жареное,
  • острое,
  • маринованное,
  • копченое.
йогурт
йогурт

Ведь мы не хотим, чтобы организм, сражающийся с вирусами, расходовал много сил на усвоение пищи. Основу рациона должны составлять продукты, богатые белком. Белок необходим организму для восстановления поврежденных вирусами клеток.

Наиболее легко усвояемые белки содержат кисломолочные продукты. Нежирные мясо и рыбу — курятину, телятину, треску, окуня — тоже можете смело включать в свое меню. Только рыба и мясо должны быть отварными или запеченными. Не воспрещаются каши — гречневая с молоком, овсяная.

Мы привыкли, что всех болящих надо отпаивать куриным бульоном. А вот и не надо — куриный бульон, как и все прочие мясные отвары, для лечебной диеты не подходит. А вот овощные легкие супы больному ОРВИ совсем не повредят.

Если у вас есть блендер — аппарат для приготовления пюре, — можно приготовить суп-пюре. Мелко нарежьте овощи и положите их в подсоленную кипящую воду. Когда овощи станут мягкими, остудите их и измельчите при помощи блендера.

Хлеб в эти дни должен быть вчерашний, идеально — слегка подсушенный в тостере. Ведь свежий хлеб трудно усваивается. Те, кто не привык к такой "пресной" пище, рацион могут разнообразить соленым огурчиком, моченым яблочком. Немного квашеной капусты тоже допустимо.

Ни дня без бифидокефира

Если на фоне ОРВИ возникли осложнения и врач прописал антибиотики, то, как бы вы себя плохо ни чувствовали, есть необходимо. Ведь антибиотики всегда принимают строго до еды или после. Это довольно сильные препараты, и их действие на желудочно-кишечный тракт смягчается пищей.

В худшие дни осложнения лучше ограничиться кисломолочными продуктами 0,5-1% жирности и отварными или тушеными овощами. В период лечения антибиотиками ежедневно на вашем столе должны быть кисломолочные продукты, обогащенные бифидокультурами. Антибиотики агрессивно действуют на слизистую желудка и губят полезную флору кишечника. А бифидопродукты помогают справиться с этими проблемами.

Сегодня выбор таких продуктов широк. Это кефиры:

  • "Доктор Бифи",
  • "Бифидокефир",
  • "БиоМакс".

Йогурты, которые не проходят термообработку, в них содержатся живые йогуртовые культуры. Окончив прием антибиотиков, не отказывайтесь от этих продуктов еще минимум недели три. Идеально, если одним из ваших жизненных правил станет — "Ни дня без бифидокефира".

Кефир
Кефир

В заключение хочу сказать несколько слов о витаминах. Принято считать, что при простудных заболеваниях нужно непременно принимать поливитаминные препараты. В принципе, особой нужды в них в этот период нет.

Необходимое количество витамина С можно получить из напитков:

  • клюквенных и брусничных морсов,
  • чая с лимоном.

При желании можно принимать витамин С в таблетках. Но не знакомые с детства "шайбочки" аскорбинки (в таком препарате слишком много глюкозы), а лучше отдать предпочтение, например, шипучим таблеткам. Суточная норма витамина С — 1 грамм.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Лечение простуды, как лечить грипп?
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы орви морс грипп кефир диета клюква йогурт брусника иммунитет юлия москвичева
Новости
Брухунова рассказала о своём "спонсоре" на Мальдивах
Ошибка "этого человека": Лондон о потере документов по HMS Defender
Слепаков написал поучительный стих о пользе вакцинации
Сенатор объяснил, какое наказание грозит применившим поддельный QR-код
Российским биатлонистам вернули флаг России на форму
На торжественном заседании Рады Зеленский получил неприятный "титул"
Байден и Трюдо поспорили из-за финалистов Кубка Стэнли
Киев о выходе Минска из EaP: нельзя изменить географию
"Суть всего этого": Байден рассказал про экономику, Путина и демократию
Зеленский надеется ещё раз увидеть, как сильно Швеция любит Украину
Последние материалы
Брухунова рассказала о своём "спонсоре" на Мальдивах
Ошибка "этого человека": Лондон о потере документов по HMS Defender
Партизанское движение в годы ВОВ: решающие диверсии
Слепаков написал поучительный стих о пользе вакцинации
Сенатор объяснил, какое наказание грозит применившим поддельный QR-код
Российским биатлонистам вернули флаг России на форму
На торжественном заседании Рады Зеленский получил неприятный "титул"
Байден и Трюдо поспорили из-за финалистов Кубка Стэнли
Простудное меню: пьем целительные морсы
Киев о выходе Минска из EaP: нельзя изменить географию
Популярное
Здоровье и профилактика
Парацетамол при передозировке может "посадить" здоровье

Наверняка каждый слышал о препарате под названием "Парацетамол", который входит в группу антипиретиков. Это средство снижает жар, снимает воспаления.

Парацетамол при передозировке может "посадить" здоровье
Германия отказалась считать вакцинированными привитых "Спутником V"
Мир. Новости мира
Германия отказалась считать вакцинированными привитых "Спутником V"
Военные новости
Может ли начаться война из-за учений США, Украины и НАТО
Новости Белоруссии
Первая российская авиакомпания отказалась от полётов над Белоруссией
Василий Амирджанов Собянин вводит QR-коды и намекает на ревакцинацию Василий Амирджанов Усам Оздемиров Россия против нечестной игры под лозунгом декарбонизации Усам Оздемиров Игорь Буккер Феникс возродился: в США вновь заговорили об "искусственном" COVID Игорь Буккер
Политика. Новости и аналитика
Путин объяснил, во что Пекин и Москва хотят превратить границу
Мир. Новости мира
Вопрос ребром: о чём стоит задуматься НАТО после провокации HMS Defender
Зачем британцы устроили провокацию в Чёрном море, объяснил эксперт
Мир. Новости мира
Зачем британцы устроили провокацию в Чёрном море, объяснил эксперт
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников