Новые штаммы коронавируса остановят вакцинация и Арбидол

С помощью вакцин человечество победило уже немало недугов. Вакцинация является важным подспорьем в борьбе с SARS-CoV-2, вызывающим новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Однако, медикаментозная профилактика противовирусными препаратами наряду с использованием комплекса средств индивидуальной защиты должны стать спутниками людей уже сейчас. Коронавирус

Похоже, что коронавирус с нами надолго. Появляются всё новые штаммы, которые распространяются по миру. Согласно новейшим официальным данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано уже больше 100 случаев заражения британским штаммом коронавируса. Южноафриканский штамм пока не слишком широко распространяется, можно сказать дремлет, но совершенно точно находится на территории страны. А есть еще бразильский штамм. 21 апреля индийские власти сообщили об обнаружении новой линии SARS-CoV-2.

"Вирус характеризуется отдельным набором генетических вариантов, включая E484K, который является основным вариантовм уклонения от иммунного ответа", — написал в своем аккаунте в Twitter сотрудник Института геномики и интегративной биологии Винод Скария.

Винод Скария

Хорошая новость в том, что применяющиеся сейчас в мире вакцины в той или иной степени эффективны в отношении всех обнаруженных штаммов. Однако, резистентность вируса к вакцинам вероятнее всего будет увеличиваться. Поэтому вместе с тем, как вирус проходит отбор устойчивости к воздействию на него, вакцины требуют модернизации, как и другие медикаменты.

На середину апреля в мире было зарегистрировано не менее десяти вакцин от коронавируса. Среди них три отечественных разработки — Спутник V, ЭпиВакКорона и КовиВак. При том, что в России разработано сразу три препарата, темпы вакцинации оставляют желать лучшего. На 20 апреля привито всего 4,24% россиян, тогда как в Великобритании прививки получили 16,5% жителей острова, в США вакцинировано 26,6%. Израиль и Объединенные Арабские Эмираты на всех парах движутся к достижению коллективного иммунитета. Роспотребнадзор оценивает порог группового иммунитета в 60-70% населения. Бразильские ученые считают, что остановить распространение коронавирусной инфекции поможет достижение иммунитета к вирусу SARS-CoV-2 у 76% популяции. Согласно выводам модели, созданной искусственным интеллектом, если вакцинировать при случайной выборке, то минимальная доля привитых должна составить 64%.

По разным оценкам коллективный иммунитет в России может быть достигнут не ранее второй половины 2022 года. Даже привитый человек может заболеть коронавирусной инфекцией, но перенесет ее в легкой форме. В этом главная задача вакцинации для индивида. При этом разумное социальное дистанцирование, масочный режим, дезинфекция, личная гигиена позволят еще больше снизить вероятность заболевания. Новые полезные привычки — мытье и дезинфекция рук, ношение масок в людных местах — должны закрепиться в быту, стать частью этикета.

Не меньшую роль играет медикаментозная профилактика COVID-19. Даже если прививка сделана, в течение полутора месяцев выработки иммунитета вакцинированный еще не защищен. Противовирусные препараты, такие как Арбидол, помогут защитить себя и близких в период вакцинации и после формирования иммунитета.

Ученые-медики также рекомендуют отечественный препарат для профилактики ковида, в том числе постконтактной.

"Комплексная профилактика всегда более эффективна. Вакцина защищает от Ковид-19, а остальные вирусы остаются вне поля её действия. Поэтому Арбидол, как профилактическое средство от других вирусов показан к применению. Кроме всего прочего, Арбидол стимулирует выработку собственных интерферонов, что так же защищает организм. Это особенно актуально в периоды межсезонья", — говорит Владимир Петров, врач инфекционист, заведующий кафедрой инфекционных болезней общественного здоровья и здравоохранения Обнинского института ядерной энергетики Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, профессор медицинского радиологического научного центра им. А. Ф. Цыба — филиала НМИЦ радиологии Минздрава РФ.

Владимир Петров – врач инфекционист

Не так давно завершено доклиническое исследование, которое показало, что Арбидол обладает специфической активностью к вирусу SARS-CoV-2, вызывающего новую коронавирусную инфекцию. Препарат относится к противовирусным средствам прямого действия. В отношении коронавируса механизм действия препарата связан с блокированием взаимодействия поверхностного S-белка вредоносного микроорганизма и рецептора на поверхности клеток человека. Внесение сведений об эффективности против SARS-CoV-2 в инструкцию по медицинскому применению препарата одобрено Министерством здравоохранения России. Таким образом, арбидол сегодня является одним из безрецептурных противовирусных препаратов в России, чья эффективность против коронавируса подтверждена в инструкции.

"Любая вакцина не может гарантировать 100% защиты. Но практика показывает, что специфическая профилактика, успешно защищающая человека путем иммунизации различных групп населения", — отмечает профессор Петров. — Во время вакцинации рекомендуется начать профилактический приём Арбидола за пару дней до введения первого компонента вакцины и принимать по инструкции втечение двух-трех недель".

Арбидол также входит в новейшую десятую версию рекомендаций Минздрава по профилактике и лечению новой COVID-19. Помимо него в рекомендации Минздрава по противодействию коронавирусу фигурируют препараты Интерферона-альфа. Ученые из Индии также утверждают, что витамин B12, содержащийся в поливитаминах Компливит, при заболевании коронавирусной инфекцией позволяет избежать пневмонии, и такого тяжелого осложнения как повреждение миокарда. Результаты исследования опубликованы в журнале WILEY.