Врач Анна Гончарова: чашка 50 мл – оптимальная мерка для зелёного чая

Чем полезен зелёный чай, как и когда его следует пить, чтобы чай не превратился в ядовитый напиток, а также о преимуществах цикория рассказала ведущему "Правды.ру” Игорю Буккеру доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог и диетолог Медицинского центра династии Гончаровых Анна Георгиевна Гончарова.

Полезный напиток

— Анна Георгиевна, со ссылкой на научный журнал Nature Communications пишут: "Летучее вещество зелёного чая может уничтожать раковые клетки, заставляя их производить молекулы белка p53. Он отвечает за проверку целостности генома". Это так?

— Зелёный чай в медицине и производстве напитка используется несколько тысячелетий. Чайный напиток — это очень сложная комбинация веществ, в которую входят более 300 компонентов. Они защищают клетки от влияния вредных факторов, радиации, стронция. Общеизвестно действие зелёного чая:

жёлчегонное,

мочегонное,

противоотечное.

У людей с повышенным давлением он нормализует его в сторону снижения, а у людей с пониженным, наоборот, повышает. Зелёный чай останавливает развитие вирусов, бактерий, помогает против размножения хеликобактера на слизистой желудка.

Если говорить о противоопухолевом эффекте, конечно, зелёный чай не вылечит рак.

Это смешно. Но он будет снижать риск развития опухолей, снижая количество мутаций, оказывая мембраностабилизирующее действие на каждую клетку организма. Группа статей, посвященных уникальным противоопухолевым свойствам зелёного чая, была опубликована в Китае и Южной Корее в середине XX века. Зелёный чай имеет дозозависимый эффект. В странах Юго-Восточной Азии никто не пьет зелёный чай литрами. Маленькая чашечка на 50, 25 мл для дегустации или чайной церемонии является меркой, которая уже исторически выверена как доза зелёного чая для комплексного общеукрепляющего действия на организм. Мы помним: то, что в малых дозах лекарство, может быть в больших дозах ядом.

Занимаясь снижением рисков разнообразных заболеваний, не пейте зелёный чай литрами с утра до вечера. Чай занимает почетное место между напитком для удовольствия и лекарством. Поэтому его не должно быть слишком много.

Если сырье лежало слишком долго, то большинство полезных свойств превратились во вредные. Если заваренный зелёный чай простоял сутки, то на следующий день большинство полезных веществ трансформируются во вредные. Зелёный чай как сырье легко впитывает посторонние запахи и другие вещества. Поэтому если он хранится рядом с бытовой химией и так далее, то приобретет свойства тех товаров, которые хранились рядом с ним. Накопив химические вещества, в атмосфере промышленных складов, он станет вредным, потому что все это вы получите в заварке.

Поэтому главные условия пользы, а не вреда: не пить его слишком много, соблюдать условия хранения, условия заварки, не хранить в открытых контейнерах, на свету, слишком долго.

— Есть черный, байховый чай. Там тоже свои особенности?

— Чаем называется любое фитосырье, залитое кипятком и настоянное некоторое время, для того чтобы полезные вещества из фитосырья вышли в раствор. В листьях черного и зелёного чая содержится разная концентрация танинов, и влияние на организм черного и зелёного чая будет разным. Хотя это один и тот же чай.

Тонкости употребления

— Зелёный чай рекомендуют заваривать несколько раз. Это миф?

— Первичная обработка водой позволяет раскрыть поверхностные слои самого листа и за счет экстракции эфирных кислот помочь лучшему выходу веществ, которые замурованы в клеточных мембранах самого листа. Поэтому вторая заварка дает другую концентрацию веществ, которые могут переходить в раствор после раскрытия мембран.

Чёрный чай не подвергается второй заварке. Это связано с предварительной термической обработкой, когда зелёный чай становится черным.

— Если закупается сырьё и упаковывается у нас, вы бы рекомендовали его приобретать или лучше упаковку брать оригинальную?

— Сырье поступает на чаеразвесочные фабрики. И абсолютно неважно, где они находятся. Но часть сырья лежит потом на прилавках магазинов годами, и никто не обращает внимание на срок производства чая и срок его годности.

Чай, который пролежал 2-4 года, вреден для здоровья, потому что биологически активные вещества чрезвычайно нестойкие.

— Чай лучше пить очень горячим или дать остыть?

— Чай, который имеет очень высокую температуру, лишается некоторого количества полезных веществ, а термический ожог слизистой пищевода приводит к повышению риска развития рака пищевода. Поэтому давайте пить чай приятной горячей температуры (70-80 градусов). Всё слишком горячее вредно.

Я за традиционный чай, горячий или охлажденный, но который заварен из сырья кипятком, а в дальнейшем выпит свежим либо охлажден и употреблен в ближайшие 4-6 часов.

— Некоторые диетологи говорят, что во время принятия пищи нельзя пить, а другие говорят, что можно. Как лучше?

— За 15-20 минут до еды желательно выпить несколько глотков чистой воды, чтобы подготовить организм к приему пищи. Пить или не пить во время еды — зависит от индивидуальной особенности секреции слюны и пищеварительных желез у конкретного человека. Запивать лучше простой водой. Чай — это самостоятельный напиток, который лучше пить через 15-20 минут после основного приема пищи, чтобы усилить или ослабить процессы пищеварения в конкретном случае. Это если мы говорим о фиточаях:

из зверобоя,

чабреца,

ромашки,

мяты,

каркаде,

комбинированных.

Чёрный и зелёный чаи для пищеварения считаются нейтральными, поэтому могут употребляться примерно в это же время.

Пить чай можно в любое время суток. Люди, более чувствительные к комплексу танин-кофеин, говорят, что после чая чувствуют сердцебиение, но эта индивидуальная реакция встречается крайне редко.

— В советское время много писали о пользе цикория. Он действительно так полезен?

— Конечно. Цикорий снижает потливость, защищает организм от вредных влияний внешней среды, это прекрасный сорбент для тяжёлых металлов, в частности стронция.

— То, что он бывает в гранулах или порошкообразный, играет какую-то роль?

— Я за дробленное натуральное сырьё. Всё порошкообразное и гранулированное — это принципиально другое сырье, не биоорганическое.

Предварительное экстрагирование, высушивание, распыление, сублимирование и гранулирование изменяют свойства гликозидов, дубильных и биоорганических веществ, белков, которые и обуславливают полезные свойства этого продукта.