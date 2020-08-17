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Автор Александр Шторм

России грозит "тройчатка" - коронавирус, грипп и ОРВИ

Здоровье

Эксперты считают, что российская система здравоохранения постарается противостоять сочетанию коронавируса, гриппа и ОРВИ. Такой набор проблем ожидается уже осенью.

Как пояснила директор института экономики здравоохранения НИУ-ВШЭ Лариса Попович, «если все будут носить маски, соблюдать социальную дистанцию, то сложностей не будет».

Она отметила, что разумное поведение граждан страны поможет обществу пережить сезон серьезных вспышек.

К тому же, добавила Попович, ОРВИ и коронавирус могут быть несовместимы друг с другом. В таком случае человек не сможет заразиться одновременно двумя заболеваниями. Но даже если ОРВИ и COVID-19 начнут косить граждан одновременно, российская медицина справится, рассказала Попович.

По ее словам, серьезная нагрузка на здравоохранение может возникнуть, если люди перестанут соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Напомним, ранее заместитель главы Роспотребнадзора Ирина Брагина рассказала, что в России осенью может увеличиться число заболеваний коронавирусом.

Такая ситуация возможна, если в организме будет сочетание нескольких инфекций сразу: острых респираторных вирусных заболеваний, гриппа и коронавируса, считает представительница ведомства.

А директор Научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии им. Пастера Арег Тотолян предположил, что осенью коронавирус затронет тех, кто до этого избегал социальных контактов.

"Мы должны быть морально готовы к тому, что болезнь осенью может протекать тяжелее. Не потому, что вирус изменился, а из-за того, что те, кто длительное время сидел дома и не имел контактов, не переболел, но и не получил пассивной иммунизации. Рано или поздно эти люди выйдут из своего "бункера" и не исключено, что переболеют. Таких случаев может быть немало", - предполагает директор института.

Во всяком случае, в соцсетях пишут, что подготовка властей к новому витку ограничений идёт полным ходом - однако, речь не про карантин и самоизоляцию с 15 или 20 сентября, как любят писать в панических слухах.

Одна из них - закрытие рейсов в уже открытые страны, сотрудники авиакомпаний прямо об этом предупреждены, готовятся маски и перчатки, и т.п. Другое дело, что это все работа на опережение и есть шанс, что более серьезные меры не понадобятся.

"Новая реальность - предупреждён - значит вооружён, резюмируют в телеграм-канале "Кстати".

Таким образом, в высших эшелонах власти серьезно опасаются и готовятся ко второй волне пандемии В интервью «Парламентской газете» Андрей Клишас, заместитель председателя Совета Федерации РФ заявил, что в осеннюю сессию Федерального Собрания в федеральный бюджет будут внесены расходные статьи, чтобы поддержать регионы в случае повторной вспышки коронавируса.

«Клишас не раскрыл, из каких источников  будут финансировать эти траты. Однако выбор небогат: либо Фонд национального благосостояния, либо дополнительная социальная  нагрузка на крупные корпорации, либо сокращение расходов на национальные проекты, благо, что выделенные на них ресурсы осваиваются не полностью.

Немалый резерв можно найти, проревизовав замороженные стройки и непроизводительные затраты, которые исчисляются суммой в 2,5 триллиона рублей. Пока же правительство оперативно помогает регионам, наиболее пострадавшим от пандемии, выделяя необходимые суммы без поправок в бюджет.

Выделены уже два транша по 100 миллиардов рублей каждый, третий транш поступит в регионы осенью. Решено также оставить около 78 миллиардов рублей в распоряжении регионов, которые они были должны перечислить в бюджет, погашая задолженность по кредитам», отмечал у себя "Незыгарь".

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Темы орви грипп covid–19 пандемия эпидемия коронавирус вторая волна эпидемии
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