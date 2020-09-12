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Автор Михаил Закурдаев

У пациентов "спрос" на искусственные сердца и суставы

О том, насколько будут в будущем популярны искусственные органы, в частности, суставы и сердце, рассказал корреспонденту "Правды.Ру" руководитель отдела трансплантации органов детям НМИЦ детского здоровья Михаил Каабак.

У пациентов

"Искусственное сердце существует, оно не очень эффективно, его надо совершенствовать. Но при этом люди с искусственным сердцем могут жить месяцами", — заметил он, добавив, что от сердечных болезней умирают чаще всего.

Искусственные же суставы, по мнению Каабака, могли бы сильно помочь пожилым людям. Они продлили бы как качество жизни, так и саму ее продолжительность.

"Люди после операции по пересадке искусственных суставов действительно бодро бегают и ходят. Но это большая и трудная операция. В России не так давно впервые был зарегистрирован биотехнологический препарат, сделанный из клеток человека. Это первый в России препарат, который зарегистрирован с законом о клеточных технологиях. Есть такой тяжелый закон в России, который очень сильно ограничивает применение клеточных технологий", — описывает Каабак.

Указанный препарат, по словам врача, намного легче переносится, так как всего лишь делается укол в колено. При этом не надо пожилому человеку переносить тяжелую операцию.

Часто приходится пересаживать почки. Искусственно их еще не научились создавать, отметил Каабак, только методом изъятия у одного человека и пересадки другому.

Ранее сообщалось, что ученые из Гонконгского университета науки и технологии представили прототип искусственного электрохимического глаза, строение и принцип работы которого аналогичны обычному человеческому органу зрения. Он превосходит его по видимости в темноте и может даже различать некоторые буквы. Правда, для его работы требуется внешний источник питания. Возможно, эта разработка в ближайшем будущем пригодится для создания более совершенных протезов органов зрения.

Как считает Михаил Каабак, если вообще говорить о перспективах протезирования разных органов, утративших свои функции, с помощью технологий, воспроизводящих природные, то прогресс в этой области ожидается фантастический уже в ближайшие десятилетия.

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Темы михаил каабак трансплантология искусственные органы
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