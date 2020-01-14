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Автор Владан Джурич

Зачем нужно тренировать сердце?

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Сердце представляет собой важнейшую мышцу организма. Работа мышцы происходит бесперебойно, качая кровь по всему телу и снабжая кислородом другие органы. Для поддержания сердца в хорошей форме его рекомендуется тренировать. Врачи поделились секретами тренировок сердца.

Стоит помнить, что тренировка сердца не похожа на обычные физические упражнения. Если при обычных нагрузках человек в состоянии контролировать и управлять мышцей, то с сердцем дела обстоят совсем иначе.

Тренировка сердца связана с интенсивностью его сокращений. Чем быстрее сокращения сердца, тем выше показатели давления, перекачивания крови и тем больше ускоряется процесс насыщения организма кислородом.

Обычно для стандартных тренировок сердца врачи рекомендуют уделить внимание кардиотренировкам. В ходе таких нагрузок сердце в умеренном темпе растягивается и увеличивается насыщение кислородом. Все виды аэробных упражнений также помогут улучшить работу сердца.

Полезность тренировок сердца заключается в том, что оно работает активнее. При регулярных упражнениях объем сердца увеличивается. Стоит помнить, что может расширяться именно объем сердца, а не конкретно его стенки.

При увеличенном объеме сердца ресурс органа повышается. Это значит, что главный орган может перекачивать больше крови. Обычно показатели измеряются во временном промежутке в одну минуту.

При должном количестве тренировок количество сокращений сердца снижается, что позволяет ему работать в более комфортных условиях. От объема сердца зависит продолжительность жизни человека.

Врачи отмечают, что большой объем сердца позволяет выполнять большие физические нагрузки без ущерба для главной мышцы. Другими словами, возрастает общая выносливость человека.

Нетренированное сердце можно заметить даже у профессиональных спортсменов. Врачи не раз проводили исследования среди атлетов и любителей спорта на качество работы сердца. Отличная физическая форма — не гарант натренированного сердца человека.

Таким образом, натренированность сердца вовсе не зависит от внешнего вида человека и его мышечной массы. В целом же тренировки помогают не только повысить выносливость, но и увеличить прочность мышцы.

Корректная работа сердца напрямую влияет на сосуды и дыхательную систему, поскольку работа сердца — это перекачивание крови и насыщение кислородом.

В ходе тренировок сердца укрепляются стенки сосудистой системы, растет объем легких, стабилизируется уровень глюкозы и повышается стрессоустойчивость организма.

Врачи рекомендуют заниматься аэробными и кардиотренировками для тренировки сердца. Не исключено полезное действие силовых нагрузок при соблюдении правильности выполнения.

Исследования доказывают, что эффективная тренировка сердца происходит во время упражнений, где пульс человека равен от 120 до 130. Злоупотребление тренировками главной мышцы может иметь обратный эффект.

Фото:melarossa.it

Темы сердце здоровье кардиология профилактика
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Зачем нужно тренировать сердце?
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