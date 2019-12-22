Гормон окситоцин известен под названием "гормон любви". Его так называют не случайно: под его воздействием возникает чувство близости между людьми, формируется взаимосвязь матери и малыша.
Можно сказать, что это гормон привязанности, его присутствие в организме дает чувство покоя и защищенности.
Довольно продолжительное время этот нейропептид считался именно женским гормоном, который устанавливает эмоциональную связь между матерью и ребенком. Но последние исследования подтвердили, что он синтезируется как у женщин, так и у мужчин.
Этот гормон синтезируется гипоталамусом. Он попадает в заднюю долю гипофиза, где накапливается, а затем поступает в кровь. Гормон оказывает положительное воздействие на организм.
— уменьшает тревожность и нервозность;
— поддерживает любовные и дружеские отношения;
— омолаживает мышцы;
— способствует возникновению сексуального влечения;
— вызывает сокращения матки при родах.
Гормон "нежности" вырабатывается у человека, когда он кого-то любит, общается с друзьями, находится в кругу единомышленников, с которыми его связывает общая идея, сильные эмоции, ощущение причастности к чему-то мощному, значительному, важному.
Общее эмоциональное воздействие окситоцина проявляется увеличением доверия к партнёру, уменьшением страха. Влияние гормона очень важно при возникновении и развитии отношений между людьми. Способствует рождению чувств между партнерами. Поэтому окситоцин называют гормоном любви. Его производство увеличивается от физической близости, объятий, поцелуев.
Выработанное в достаточном количестве это гормональное вещество придает человеку уверенность в себе, развивает чувство удовлетворения жизнью, добродушие и общительность. Человек становится щедрым, компанейским, готовым проявить участие и сострадание.
С помощью воздействия этого вещества мы можем очень ярко запечатлевать в памяти различные события, позитивные и негативные.
Нейропептид играет важную роль в регуляции и материнского поведения. Во время родов возникает сильнейшая эмоциональная связь между матерью и ребенком. Удивительно, но когда при рождении присутствует отец, похожий эффект наблюдается и у него (только немного слабее).
Прикосновения помогают выработке гормона. Чувство влюбленности тоже стимулирует постоянный синтез нейропептида. Дружеские отношения, ощущение себя частью коллектива влияют на окситоцин похожим образом. Полезно что-то делать в компании: общаться, играть, заниматься творчеством. Хорошо ходить в гости, и приглашать в гости друзей. Еще хороший способ: заняться танцами. Даже общение с животными дает выброс окситоцина, как у человека, так и у его питомца.
Фото превью: twitter.com
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.