Влияние окситоцина на организм

Гормон окситоцин известен под названием "гормон любви". Его так называют не случайно: под его воздействием возникает чувство близости между людьми, формируется взаимосвязь матери и малыша.

Можно сказать, что это гормон привязанности, его присутствие в организме дает чувство покоя и защищенности.

Довольно продолжительное время этот нейропептид считался именно женским гормоном, который устанавливает эмоциональную связь между матерью и ребенком. Но последние исследования подтвердили, что он синтезируется как у женщин, так и у мужчин.

Этот гормон синтезируется гипоталамусом. Он попадает в заднюю долю гипофиза, где накапливается, а затем поступает в кровь. Гормон оказывает положительное воздействие на организм.

Окситоцин:

— уменьшает тревожность и нервозность;

— поддерживает любовные и дружеские отношения;

— омолаживает мышцы;

— способствует возникновению сексуального влечения;

— вызывает сокращения матки при родах.

Гормон "нежности" вырабатывается у человека, когда он кого-то любит, общается с друзьями, находится в кругу единомышленников, с которыми его связывает общая идея, сильные эмоции, ощущение причастности к чему-то мощному, значительному, важному.

Общее эмоциональное воздействие окситоцина проявляется увеличением доверия к партнёру, уменьшением страха. Влияние гормона очень важно при возникновении и развитии отношений между людьми. Способствует рождению чувств между партнерами. Поэтому окситоцин называют гормоном любви. Его производство увеличивается от физической близости, объятий, поцелуев.

Выработанное в достаточном количестве это гормональное вещество придает человеку уверенность в себе, развивает чувство удовлетворения жизнью, добродушие и общительность. Человек становится щедрым, компанейским, готовым проявить участие и сострадание.

С помощью воздействия этого вещества мы можем очень ярко запечатлевать в памяти различные события, позитивные и негативные.

Нейропептид играет важную роль в регуляции и материнского поведения. Во время родов возникает сильнейшая эмоциональная связь между матерью и ребенком. Удивительно, но когда при рождении присутствует отец, похожий эффект наблюдается и у него (только немного слабее).

Способы повышения уровня окситоцина

Прикосновения помогают выработке гормона. Чувство влюбленности тоже стимулирует постоянный синтез нейропептида. Дружеские отношения, ощущение себя частью коллектива влияют на окситоцин похожим образом. Полезно что-то делать в компании: общаться, играть, заниматься творчеством. Хорошо ходить в гости, и приглашать в гости друзей. Еще хороший способ: заняться танцами. Даже общение с животными дает выброс окситоцина, как у человека, так и у его питомца.

Фото превью: twitter.com