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Автор Александра Балан-Сенчук

Что такое галактоземия?

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Галактоземия — это редкое генетическое заболевание, вызывающее неспособность переваривать галактозу, которая является продуктом распада лактозы.

Лактоза является одним из основных углеводов в молоке. В кишечнике младенца эта лактоза расщепляется на глюкозу и галактозу, которые затем используются в качестве источника энергии. Галактоза далее превращается в глюкозу с помощью ряда ферментативных реакций.

Одним из участвующих ферментов является галактозо-1-фосфат-уридилтрансфераза, и при галактоземии этот фермент либо дефектен, либо отсутствует. Когда это происходит, младенец не может преобразовать галактозу в глюкозу, которая вызывает накопление галактозы в крови. Это может привести к серьезным проблемам, таким как увеличение печени, почечная недостаточность, повреждение мозга и катаракта. При отсутствии адекватного и своевременного лечения это состояние убивает до 75% больных.

Поскольку молоко является основным продуктом для новорожденных детей, необходимо как можно скорее диагностировать данное состояние, чтобы повысить шансы ребенка на выживание.

Галактоземия поражает примерно 1 ребенка на каждые 60 000 детей европейского происхождения. Условие вызвано мутацией в гене, который кодирует фермент.

Галактоземия наследуется по аутосомно-рецессивному типу. Это означает, что у ребенка развивается заболевание только в том случае, если он наследует аномальную копию гена галактозо-1-фосфат-уридилтрансфераза от каждого из своих родителей.

Таким образом, каждый ребенок, родившийся от родителей-носителей, имеет 50% -ную вероятность рождения ребенка, страдающего этим заболеванием, 25%-ную вероятность развития этого состояния в будущем и 25% -ную вероятность того, что состояние в конечном итоге не разовьется и никогда не проявится.

Клинические особенности

Большинство детей, рожденных с галактоземией, изначально не имеют симптомов, но вскоре развиваются желтуха, диарея и рвота. Ребенок не может нормально развиваться и имеет лишний вес.

Если состояние не выявляется и не лечится на раннем этапе, у детей в конечном итоге развиваются серьезные заболевания печени, а также повреждение головного мозга. Безусловно, также присутствует высокий риск летального исхода.

Диагностика и лечение

Пренатальные тесты могут быть выполнены для проверки на галактоземию уже на 15-16 неделе беременности. Состояние обычно сначала обнаруживается с помощью теста на укол пятки, который проводится через 72 часа после рождения как часть скрининга новорожденного.

Заболевание контролируется определенной диетой, не содержащей лактозы и галактозы. Это помогает предотвратить осложнения, такие как повреждение печени и почек, хотя у некоторых людей даже в этом случае могут развиваться долговременные осложнения.

Темы болезни здоровье медицина галактоземия генетические болезни
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Что такое галактоземия?
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