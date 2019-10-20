Пять народных средств от папиллом и бородавок

Бородавки и папилломы уже много тысяч лет беспокоят человека. Они упоминались в шекспировских сонетах, их находили на мумиях фараонов. Но люди научились бороться с ними.

Бородавки представляют собой округлые кожные бугорки, вызванные поражением ее слоев ВПЧ (вирусом человеческой папилломы). Они неопасные, но выглядят не очень эстетично, к тому же заразные.

Во многих случаях от них помогают избавиться средства народной медицины. Правда, при любом виде диабета или иммунодефицита такое лечение противопоказано.

Масло чайного дерева

В борьбе с бородавками применяется масло чайного дерева. Это мощный антисептик, уничтожающий большое число бактерий.

Рецепт приготовления лосьона из него прост: нужно 3-4 капли масла чайного дерева смешать с двумя столовыми ложками воды. Состав наносить на папиллому 5-6 раз в день, после чего средство должно самостоятельно высохнуть, а папиллома или бородавка отвалятся.

Прополис

В природной среде прополис служит защитой ульев от проникновения инфекций, он обладает антибиотическими и противовирусными свойствами. Исследования показали, что при его применении у человека восстанавливается иммунитет, а также активируется вилочковая железа. Против бородавок его нужно использовать так:

1. Нанести 50%-ную настойку прополиса на участок пораженной кожи.

2. Накрыть бородавку ватным тампоном и зафиксировать повязкой обработанное место.

3. Применять дважды в день.

Очищенное касторовое масло

В «касторке» содержатся антиоксиданты, которые легко справляются с вирусом ВПЧ и бородавки. Для этого ей нужно 2-3 раза в день мазать проблемное место так, чтобы она полностью впиталась.

Рекомендуется использовать 100%-ную «касторку». Бородавку не нужно закрывать, масло должно высохнуть самостоятельно.

Яблочный уксус

Уксусная и яблочная кислоты хорошо разрушают пораженные слои кожи, в которых сформировались бородавки. Для получения результата нужно выполнить следующие действия:

1. Смочить в уксусе ватный диск, положить его на пораженный участок кожи.

2. Зафиксировать обработанное место с помощью повязки.

3. Применять средство на протяжении недели, вечером накладывая повязку, а утром ее снимая.

Банановая кожура

В составе банановой кожуры есть ферменты, исцеляющие и омолаживающие кожу. Для получения результата нужно натирать проблемное место кожурой банана и закрывать его повязкой. Процедуру проводить раз в день до полного исчезновения бородавки. На полное устранение проблемы может уйти несколько недель.

Оказывается, бородавку или папиллому можно устранить даже с помощью банановой кожуры. Однако перед этим всегда лучше посоветоваться со своим лечащим врачом.

Фото: kosmetola.com

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